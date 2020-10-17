Доколе? Все ошибки Албона в 2020-м: авантюрные атаки, аварии и игнорирование соперников

Руководство «Ред Булл» продолжает рассуждать, стоит ли им оставить в главной команде Александера Албона. Уже всем очевидно, что таиландец выступает ничуть не лучше, чем годом ранее это делал Пьер Гасли, переведённый обратно в «Торо Россо» ещё до окончания чемпионата. Алексу дали возможность провести весь сезон, а злопыхатели напоминают, что 51 % компании-производителя энергетиков принадлежит как раз таиландцам. Албон, однако, никак не может подтолкнуть своих боссов к решению оставить его на 2021-й, допуская грубые ошибки. Мы решили в одном материале вспомнить главные осечки Алекса в нынешнем сезоне.



При этом мы не берём в расчёт просто слабые выступления Албона — например, стабильные проигрыши Максу Ферстаппену по субботам, не всегда достойные старты, а также слабый гоночный темп относительно напарника.

Гран-при Австрии

Для начала спорный эпизод, который, однако, мы всё-таки посчитаем ошибкой. После периода сейфти-кара занимавший третью позицию Албону бросился в атаку на «Мерседесы», ехавшие на старых шинах. Алекс атаковал Хэмилтона по внешнему радиусу, однако машины соприкоснулись колёсами — и таиландец оказался на обочине. Мечты о первом в карьере подиуме пришлось отложить аж до Тосканы.



Да, стюарды признали виновным в столкновении Хэмилтона, однако это было довольно спорное решение: Алекс атаковал авантюрно, в то время как Льюис фактически просто сохранял оптимальную траекторию. К тому же в аналогичном эпизоде в Сочи Леклер не получил штрафа за то, что отправил в стену Стролла. Ну а если вернуться к действиям Албона, то он, конечно, торопился воспользоваться преимуществом свежих шин, но было бы умнее подождать полкруга и атаковать в более подходящем и безопасном месте.

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Кристиан Хорнер: «На рестарте Алекс обошёл Льюиса, но второй раз за три гонки Льюис ударил его и выбил из гонки. Очевидно, что Льюис неверно оценил ситуацию, за что получил штраф, но Алексу от этого не легче».

Гран-при Штирии

Вот тут уже пошли бесспорные ошибки. В квалификации на мокрой трассе Албон допустил ошибку на быстром круге и занял седьмое место против второго у Макса (тот тоже ошибся, но результат вы видите). «Моя ошибка: я просто вылетел на последнем быстром круге. Если бы не это, мы могли бы оказаться третьими», — признал сам гонщик.



В гонке всё было пристойно и внешне даже хорошо — финиш всего в 11 секундах позади напарника. Правда, Ферстаппен провёл на пит-стоп больше.

Гран-при Венгрии

Снова относительно спорная претензия, но эпизод хорошо характеризует Албона. В гонке Александер жёстко атаковал Грожана в первом повороте, нырнув внутрь и в силовой манере выдавив «Хаас» — машина Грожана получила серьёзные повреждения. Странно, что стюарды промолчали — как и на Гран-при Японии 2019 года, когда Албон в схожем стиле выдавил на обочину «Макларен» Норриса.



«Не очень доволен манёвром Албона в первом повороте, который стоил мне переднего антикрыла и серьёзной потери скорости на оставшуюся часть гонки. Давайте, говорите мне, что я всё время жалуюсь, но в данном случае я прав», — сказал после финиша Грожан.

«Если честно, Албон был ужасен». СМИ — о новых провалах пилота «Ред Булл» и всей «Феррари» А Риккардо хоть и на подиуме, но может расстроиться: точно ли уход из «Рено» станет верным решением?

Гран-при Великобритании

И вот дело дошло до серьёзных аварий. На второй пятничной тренировке Алекс серьёзно разбил машину в «Стоуве». Болид получил так много повреждений, что в итоге механики продолжали над ним работать даже в ходе третьей практики в субботу.



Но этот инцидент оказался не единственным: в дебюте гонки Албон попробовал воспользоваться ошибкой Магнуссена и полез в атаку в том месте, где Кевин этого никак не ожидал. «Хаас» после контакта улетел в стену, а таиландец получил бесспорный штраф. Это вновь к разговору о том, что Алекс плохо оценивает риски.

Кристиан Хорнер: «Алекс провёл отличную гонку с прорывом и финишировал восьмым после классных обгонов. Думаю, его столкновение с Магнуссеном было гоночным инцидентом: Кевин ошибся и заехал широко, а Алекс пошёл в атаку и они соприкоснулись. Но, вероятно, 5-секундный штраф был справедливым».

Гран-при Италии

И вновь странные действия Албона в борьбе с соперником — в роли пострадавшего снова оказался Грожан. На подходе к первому повороту Алекс выдавил соперника на обочину, за что позднее получил наказание — судя по событиям на Гран-при Айфеля, это не научило таиландца уважать соперников и смотреть по сторонам. Но если в Германии повреждения получил болид оппонента, то в Монце пострадала машина Албона: из-за сильных повреждений днища Алекс абсолютно потерял темп и финишировал предпоследним.



Кристиан Хорнер: «Машина Алекса получила повреждения при контакте в первом повороте, за который он получил довольно суровый 5-секундный штраф. Это наказание привело к тому, что перед рестартом за сейфти-каром он оказался в конце пелотона».

Гран-при Айфеля

Два самых свежих эпизода: за одну гонку Алекс умудрился сойтись в клинче сразу с двумя болидами «Альфа Таури». Когда Албон вынудил Даниила Квята срезать финальную шикану, то вышел вперёд и словно забыл, что россиянин всё ещё где-то рядом — смещение влево чудом не привело к проколу на болиде «Ред Булл», а вот Квяту оно стоило переднего антикрыла и гонки. Как мы уже говорили, Монца не научила Алекса смотреть по сторонам.

Соперник сломал Квяту крыло и гонку. Очередной глупый манёвр Албона и везение Гасли Машина Даниила после аварии ехала так плохо, что он даже просил команду сойти.

Дальше — больше: в борьбе с Гасли Албон решил применить излюбленную тактику «бросаюсь внутрь — а там будь что будет», но Гасли не отступил, отстоял оптимальную траекторию и остался впереди. При этом безумная атака таиландца вполне могла привести к столкновению и двойному сходу. Самое интересное, что Албон ещё и жаловался по радио, что с ним, видите ли, так жёстко борются.



Кристиан Хорнер: «Албон проводил достойный уик-энд. Он был близок к тому, чтобы квалифицироваться на втором ряду стартовой решётки, по скорости уступал напарнику меньше, чем в России. Обидно, что это так и не принесло свои плоды. Думаю, Алекс не смог показать всё, на что способен. Если говорить о столкновении с Квятом, то штраф показался мне слишком суровым. Даниил покинул пределы трассы, вернулся обратно… Это было немного сурово».

Марко: на «Нюрбургринге» у Албона была хорошая скорость

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Хельмут Марко пообещал определиться с составом двух команд «Ред Булл» к Гран-при Турции — выходит, у Алекса есть ещё два этапа, чтобы реабилитироваться или закопать себя окончательно.