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Гран-при Португалии-1996: Жак Вильнёв обогнал «Феррари» Михаэля Шумахера

Жак Вильнёв обогнал «Феррари» Михаэля Шумахера
Дмитрий Захарченко
«Обгон здесь невозможен!» Шумахера прошли так красиво, что это помнят до сих пор. Видео
Даже Михаэль не верил, что Вильнёву удастся удержаться в пределах трассы, но канадец сумел.
Авто / Формула-1 0

В преддверии первого за четверть века Гран-при Португалии вспоминаем самый зрелищный момент предыдущей гонки.

Гран-при Португалии в 1996 году был предпоследним этапом сезона, шансы на титул сохраняли лишь пилоты «Уильямса» — Деймон Хилл и Жак Вильнёв. Британец опережал своего напарника-дебютанта на 13 очков, а потому в случае финиша впереди него в Португалии гарантировал себе чемпионство досрочно.

В квалификации быстрее был Хилл, он удержался впереди на старте и возглавил гонку, а вот Вильнёв откатился на четвёртую позицию, пропустив Жана Алези и Михаэля Шумахера. 15 кругов Жак болтался на хвосте «Феррари» Михаэля, прежде чем в конце 16-го решился на атаку.

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Вильнёв лучше вышел из предпоследнего поворота, в то время как Шумахер чуть-чуть замешкался из-за кругового Джованни Лаваджи впереди. Последний поворот «Эшторила» — «Параболика Айртона Сенны», затяжной скоростной тягун. Воспользовавшись заминкой Михаэля, Жак тут же поравнялся с «Феррари», выйдя на внешнюю траектории.

Девять секунд Вильнёв и Шумахер, утопив педаль газа в пол, летели по повороту бок о бок, но на стартовой прямой «Уильямс» всё же оказался шустрее, поймал слипстрим от круговой «Минарди» и вырвался вперёд.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

«Перед нами ехала „Минарди“, и я знал, что если окажусь сразу позади неё, то испорчу себе выход, так что попытался немного отпустить. В этот момент Жак поравнялся со мной — я искал его в зеркалах и не находил, а потом он внезапно вырос сбоку от меня, — рассказывал на пресс-конференции Шумахер. — У нас был опасный момент, когда мы сблизились, его колёса были рядом с моими, и потому я не мог отпустить газ — иначе колёса соприкоснулись бы и произошла бы большая авария. В конце концов Жак получил слипстрим от „Минарди“ и просто уехал».

«Мне терять было нечего. Я знал, что либо побеждаю Деймона Хилла, либо проигрываю чемпионат уже здесь. Так что стоило рискнуть», — добавил Жак.

Тот эпизод в одном из интервью «Чемпионату» ярко описал Николай Фоменко, один из директоров команды «Маруся» в Формуле-1 и экс-пилот кузовных гонок и состязаний GT. «Вход на скорости 200-220 километров. По всем законам физики Жак должен был укатиться в забор, а обгон здесь в принципе невозможен, — вспоминал Фоменко. — Но Жак удержался и ушёл вперёд! Такое возможно только на энергии страшных человеческих качеств. Что он говорил в этот момент машине и самому себе, трудно представить».

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После обгона Шумахера Вильнёв вышел на третье место, а по окончании волны пит-стопов поднялся на второе — Алези откатился назад, что позволило канадцу броситься в погоню ха Хиллом. За 20 кругов до финиша Вильнёв вышел в лидеры: он опередил напарника во время финальной волны пит-стопов и в итоге выиграл гонку с отрывом в 20 секунд.

Жак отыграл четыре очка и сократил отставание в чемпионате до девяти баллов — он всё же сохранил теоретические шансы стать чемпионом уже в дебютном сезоне в Формуле-1. Впрочем, на «Сузуке» Хилл не дал сопернику шансов, а за Жака всё решила команда, когда на пит-стопе плохо прикрутила колесо и вынудила канадца сойти досрочно.

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