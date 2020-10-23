Даже Михаэль не верил, что Вильнёву удастся удержаться в пределах трассы, но канадец сумел.

«Обгон здесь невозможен!» Шумахера прошли так красиво, что это помнят до сих пор. Видео

В преддверии первого за четверть века Гран-при Португалии вспоминаем самый зрелищный момент предыдущей гонки.

Гран-при Португалии в 1996 году был предпоследним этапом сезона, шансы на титул сохраняли лишь пилоты «Уильямса» — Деймон Хилл и Жак Вильнёв. Британец опережал своего напарника-дебютанта на 13 очков, а потому в случае финиша впереди него в Португалии гарантировал себе чемпионство досрочно.

В квалификации быстрее был Хилл, он удержался впереди на старте и возглавил гонку, а вот Вильнёв откатился на четвёртую позицию, пропустив Жана Алези и Михаэля Шумахера. 15 кругов Жак болтался на хвосте «Феррари» Михаэля, прежде чем в конце 16-го решился на атаку.

Последний чемпион «Феррари». История драматичного финала Ф-1 в сезоне-2007 Даже Райкконен не особенно верил в свои шансы на победу в чемпионате. Хэмилтон мог быть семикратным чемпионом уже сейчас.

Вильнёв лучше вышел из предпоследнего поворота, в то время как Шумахер чуть-чуть замешкался из-за кругового Джованни Лаваджи впереди. Последний поворот «Эшторила» — «Параболика Айртона Сенны», затяжной скоростной тягун. Воспользовавшись заминкой Михаэля, Жак тут же поравнялся с «Феррари», выйдя на внешнюю траектории.

Девять секунд Вильнёв и Шумахер, утопив педаль газа в пол, летели по повороту бок о бок, но на стартовой прямой «Уильямс» всё же оказался шустрее, поймал слипстрим от круговой «Минарди» и вырвался вперёд.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

«Перед нами ехала „Минарди“, и я знал, что если окажусь сразу позади неё, то испорчу себе выход, так что попытался немного отпустить. В этот момент Жак поравнялся со мной — я искал его в зеркалах и не находил, а потом он внезапно вырос сбоку от меня, — рассказывал на пресс-конференции Шумахер. — У нас был опасный момент, когда мы сблизились, его колёса были рядом с моими, и потому я не мог отпустить газ — иначе колёса соприкоснулись бы и произошла бы большая авария. В конце концов Жак получил слипстрим от „Минарди“ и просто уехал».

«Мне терять было нечего. Я знал, что либо побеждаю Деймона Хилла, либо проигрываю чемпионат уже здесь. Так что стоило рискнуть», — добавил Жак.

Тот эпизод в одном из интервью «Чемпионату» ярко описал Николай Фоменко, один из директоров команды «Маруся» в Формуле-1 и экс-пилот кузовных гонок и состязаний GT. «Вход на скорости 200-220 километров. По всем законам физики Жак должен был укатиться в забор, а обгон здесь в принципе невозможен, — вспоминал Фоменко. — Но Жак удержался и ушёл вперёд! Такое возможно только на энергии страшных человеческих качеств. Что он говорил в этот момент машине и самому себе, трудно представить».

«Вы же не думаете, что мы просто профуфукали деньги?». Фоменко о «Марусе» и Ф-1 Тот самый Николай Фоменко — о новом шоу на НТВ, резком неприятии современной Формулы-1 и том, что помешало взлететь в Ф-1 «Марусе».

После обгона Шумахера Вильнёв вышел на третье место, а по окончании волны пит-стопов поднялся на второе — Алези откатился назад, что позволило канадцу броситься в погоню ха Хиллом. За 20 кругов до финиша Вильнёв вышел в лидеры: он опередил напарника во время финальной волны пит-стопов и в итоге выиграл гонку с отрывом в 20 секунд.

Жак отыграл четыре очка и сократил отставание в чемпионате до девяти баллов — он всё же сохранил теоретические шансы стать чемпионом уже в дебютном сезоне в Формуле-1. Впрочем, на «Сузуке» Хилл не дал сопернику шансов, а за Жака всё решила команда, когда на пит-стопе плохо прикрутила колесо и вынудила канадца сойти досрочно.