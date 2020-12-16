Вернётся ли Квят в Формулу-1 и чего ему не хватило для больших успехов? Разбираемся

Сегодня команда «Альфа Таури» официально объявила, что в сезоне-2021 Формулы-1 напарником Пьера Гасли станет японский новичок Юки Цунода. Таким образом, Даниил Квят остался без контракта. Прокомментировать эту новость мы попросили наших экспертов — чемпиона России по автогонкам Бориса Шульмейстера, экс-пилота Мировой серии «Рено» Николая Марценко, бывшего гонщика IndyCar, участника программы «СМП Рейсинг» Михаила Алёшина, автоспортивного менеджера Николая Ветрова и бывшего пилота Формулы-1, ещё одного представителя «СМП Рейсинг» Сергея Сироткина.

Считаете ли вы справедливым решение «Альфа Таури» заменить Квята на Цуноду?

Марценко: «Задача «Альфа Таури» — проверять уровень таланта молодых кадров для «Ред Булл». У Даниила была неплохая карьера в Формуле-1 относительно других пилотов из России. Но он больше не попадает в категорию молодых. Смысла оставаться в «Альфа Таури» ему больше нет. «Ред Булл» известен потенциал Квята. Все это время у «Ред Булл» не было крутых талантов, которые могли заменить Квята. Не факт, что Цунода будет сразу же очень успешен. Я не вижу вокруг в молодёжной программе «Ред Булл» новых Ферстаппена или Хэмилтона. Албон, как и Гасли, не смог справиться с давлением Ферстаппена. Соответственно, они ищут новые таланты. Способы проверки — молодёжная команда. «Альфа Таури» использует моторы «Хонда», гонщик оттуда подходит с точки зрения политики команды».



Шульмейстер: «Тяжело как-то комментировать решение профессионалов, которые видят пилотов каждый день на тренировках, заездах. Это интимный вопрос, как в браке, со стороны всё кажется немного не тем, что есть на самом деле. Если команда приняла такое решение, значит, оно чем-то подкреплено. Решения в Формуле-1 принимаются не эмоционально, а после серьёзной проработки».



Сироткин: «Мне не хочется давать оценку, плохое это или хорошее решение. Я думаю, нам всем надо принять это как факт. Это не первая в системе «Ред Булл» ситуация, когда они достаточно активно привлекают молодых пилотов на смену более старшему, более опытному поколению. Каких-то кардинально новых вещей они не сделали, учитывая их политику».



Ветров: «Конечно, для болельщиков российского пилота решение вроде бы несправедливое, но команда принимает решение сама. Что тут можно сказать? Жаль, что так получилось».

Что это было? Карьера Квята в Формуле-1 — это успех или провал? Даня слишком рано попал в Ф-1 и слишком поздно начал справляться с прессингом.

Чего не хватило Даниилу, чтобы добиться больших успехов в Формуле-1?

Шульмейстер: «Чемпиона от просто опытного пилота отделяет совокупность обстоятельств: умение организовать вокруг себя идеально выстроенный процесс, личная мотивация и везение. Думаю, Дане чуть не хватило этого комплекса. Хотя, очевидно, он не медленный пилот».



Алёшин: «Могло много факторов сложиться. Ведь это автоспорт, здесь многое зависит от тебя, но далеко не всё, учитывая тем более что это Формула-1. Но, наверное, где-то команда могла бы поработать получше, может быть, где-то Даниил. Много когда ему просто не везло: со стратегией, с пит-стопом, ещё с чем-то. Были разные моменты, и это превратилось в общую историю, которая повлияла на общий результат негативным образом».

Марценко: «Нет сомнений, что Даниил талантливый гонщик. Когда он чувствует себя комфортно, он показывает хорошие результаты. Вопрос в том, в какой команде он сможет регулярно показывать свой потенциал. Из-за отсутствия некой стабильности Квят не смог выступать в топ-команде «Ред Булл».



Сироткин: «Тут как посмотреть… С одной стороны, он в любом случае добился определенных успехов и может ими гордиться. С другой, конечно, в этом году он мог бы сделать что-то большее. Но если говорить только про 2020 год, то хотелось бы, чтобы тот темп и ритм, который Даня набрал буквально в нескольких последних гонках, сразу проявился, с начала сезона. Чтобы были такие же результаты, такие же квалификации, такие же гонки, чтобы не было такой разницы с Пьером Гасли. Чтобы они сразу начали сезон почти вровень и боролись до конца».



Ветров: «У Квята были яркие моменты, был близок к подиуму раза два-три. То ли злой рок… Похоже, что и в команде ставку не на него делали. Может, на того же Цуноду. Некоторые вещи были непонятны: смена резины, неправильные решения по заезду на пит-лейн… Квят всегда был под большим давлением».

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Есть ли у Квята шансы вернуться в Формулу-1 ещё раз?

Шульмейстер: «Боюсь, что нет. Но не вижу в этом большой трагедии. Мы в любом случае будем болеть за кого-то из россиян в Формуле-1. Дане желаю успехов! Опыт пилотов, прошедших Ф-1, бесценен и применим в любой сфере автомобильного спорта. Уверен, что Квят не потеряется».



Алёшин: «Конечно, я надеюсь, что у него еще будет возможность вернуться. То, что он один раз смог вернуться, уже круто, это говорит о его уровне, о том, что его ценят как пилота, как человека, который дорабатывает машину. Как мы знаем, кто вылетал из этой обоймы, тот очень редко возвращался назад. Обратных примеров очень мало, так что уже это говорит в пользу Даниила. Мне очень хотелось бы видеть Даниила в строю, на стартах. Сейчас у нас появился ещё один пилот, и, конечно, хотелось бы, чтобы их было два. Для нас это было бы здорово».



Марценко: «Сейчас всё будет находиться в руках менеджера Квята. У него есть вариант взять год отпуска, отдохнуть, а потом взять некую резервную роль в Ф-1. Затем, возможно, найти место в одной из команд. У Даниила большой опыт за плечами».

Сироткин: «Нам всем хочется верить, что шансы есть. На самом деле Даня уже один раз доказал это. Будет ли у него второй шанс, я не знаю. По своему примеру могу сказать, что это очень и очень трудно. И на примере Нико Хюлькенберга тоже: он сильный пилот, но в данный момент непонятно, сможет ли он вернуться. Непонятно, что будет с Пересом, если его сейчас не подпишут в «Ред Булл». В случае пропуска сезона он тоже будет пытаться вернуться. Кандидатов очень много, помимо Дани. Легко не будет в любом случае, и я хочу пожелать ему удачи и всего наилучшего, как в следующем, так и в 2022 году».



Ветров: «Шансы вернуться у Квята есть. Он зрелый и стабильный пилот. Неизвестно, как начнётся сезон. Не удивлюсь, если мы увидим Даню и в другой команде».