Под болид Ф-1 выкрасили огромный грузовик! Он затмил спецверсии «Феррари» и «Мерседеса»

Посвящённые Формуле-1 дорожные автомобили обычно ассоциируются с безумно дорогими суперкарами, выпущенными ограниченным тиражом. Но иногда в честь команд, пилотов или даже конкретных Гран-при выпускаются доступные и относительно доступные модели. Просто для того, чтобы дать возможность прикоснуться к Формуле-1 максимально широкой аудитории — от простых болельщиков до состоятельных автомобильных коллекционеров. Сегодня мы расскажем о таких машинах.
Aston Martin V8 Vantage S Red Bull Racing
Это в 2021 году у Aston Martin будет собственная заводская команда в чемпионате мира, а до этого британский производитель спорткаров выступал партнёром австрийского коллектива Red Bull Racing. Вполне логично, что такое сотрудничество не могло обойтись без выпуска особой версии дорожного спорткара, посвящённого Формуле-1. Таковым и стал Aston Martin V8 Vantage S Red Bull Racing, сделанный в 2017 году придворным тюнинг-ателье Q by Aston Martin.
Фото: Aston Martin
Спецверсия была доступна как с двигателем V8, так и с более могучим V12, но отличалась от стандартных купе только оформлением. Помимо углепластикового аэродинамического обвеса двухдверкам полагалась особая ливрея глубокого тёмно-синего цвета с красными акцентами в стилистике ливреи гоночных болидов. Салон был оформлен в тон кузову, а главной особенностью интерьера была плашка с выгравированным автографом одного из пилотов Red Bull Racing. Причём покупатель был волен выбирать, чей росчерк он хочет видеть в своём автомобиле — австралийца Даниэля Риккардо или голландца Макса Ферстаппена.
Caterham Seven Superlight R500 Team Lotus Special Edition
В 2011 году малазийский бизнесмен Тони Фернандес расширил сферу своего влияния, купив к своей команде Формулы-1 Team Lotus производителя трековых спорткаров Caterham. Гоночный коллектив был переименован в Caterham F1 Team, а сделку отметили выпуском эксклюзивного спорткара Caterham Seven Superlight R500 Team Lotus Special Edition.
Фото: Caterham
Каждый из 50 автомобилей лимитированной серии отличался зелёно-жёлтым оформлением кузова, табличками в салоне с автографами итальянца Ярно Трулли и финна Хейкки Ковалайнена, книгой об истории команды с автографом конструктора коллектива Майка Гаскойна. Кроме того, всем покупателям Caterham Seven Superlight R500 Team Lotus Special Edition полагалась экскурсия на завод в Великобритании.
Ferrari 70th Anniversary
Пожалуй, самый масштабный автомобильный релиз от одного из самых культовых брендов в мире. Но по случаю 70-летия Ferrari ждать чего-то мелкого от этой легендарной марки было бы глупо, так что 350 уникальных спорткаров линейки Ferrari 70th Anniversary стали идеальным подарком компании на собственный юбилей, который отмечался в 2017 году.
Фото: Ferrari
За основу были взяты 5 моделей — California T, 488 GTB, 488 Spider, F12berlinetta, GTC4Lusso — для каждой из которой были придуманы 70 уникальных вариантов оформления, отсылающих к знаковым для бренда моделям прошлого. Были там и машины в честь гоночных спорткаров и, конечно, болидов Формулы-1, включая Ferrari F2003-GA, на которой Михаэль Шумахер в 2003 году стал 6-кратным чемпионом и завоевал свой 4-й титул в составе итальянской команды.
Lotus Exige Cup 430 Type 49 и Lotus Exige Cup 430 Type 79
Одна из самых свежих моделей в нашей подборке была представлена в 2018 году на британском «Фестивале скорости» в Гудвуде. Домашнюю площадку бренд Lotus выбрал для презентации пары спецверсий купе Lotus Exige Cup 430, каждая из которых стала отсылкой к двух знаковым для марки болидам Формулы-1 прошлых лет.
Фото: Lotus
Как и прочие автомобили в этом материале, все изменения свелись исключительно к декору кузова и салона. Версия Type 49 была стилизована под Lotus 49 в ливрее Gold Leaf Team Lotus — на кремово-красно-золотом болиде чемпионом 1968 года стал британец Грэм Хилл, сделавший цвета сигаретного бренда Gold Leaf компании John Player & Sons одними из самых узнаваемых в истории.
Фото: Lotus
Саму же John Player's прославила фирменная чёрно-золотая расцветка спонсируемых её гоночных автомобилей, одним из которых стал Lotus 79. Не такой успешный, как модель Lotus 49, но всё-таки чемпионский. В 1978 году титул взял американец Марио Андретти, так что болид с полным правом отметили спецверсией современного спорткара. Тем более, что обе машины показали в юбилейный год — 50-летия победы Хилла и 40-летия победы Андретти — а также в год 70-летия самого Lotus.
McLaren MSO 720S Spa '68 Collection
В том же 2018 году важную дату в своей истории отмечал и McLaren — ровно полвека тому назад, в 1968-м, новозеландец Брюс Макларен выиграл Гран-при Бельгии в Спа. Триумф пилота стал его 4-м в гоночной карьере и первым (увы, и последним) за рулём болида собственной команды. В честь этого силами заводского подразделения McLaren Special Operations был сделан особый McLaren 720S.
Фото: McLaren
Каждый из трёх экземпляров в версии Spa '68 Collection окрасили в особый цвет MSO Bespoke Anniversary Orange, отсылающий к фирменному Papaya Orange команды Bruce McLaren Motor Racing и её болида McLaren M7A. На кузов также нанесли серебристый контур трассы в конфигурации 1968 года, на карбоновых порогах написали «Первая победа McLaren в F1. Гран-при Бельгии — 9 июня 1968 года. Гонщик: Брюс Макларен», а отделанный чёрным интерьер украсили оранжевой вышивкой на сиденьях, изображающей трассу в Спа и дату победы.
Mercedes-AMG A45 Petronas 2015 World Champion Edition
С учётом того количества побед и титулов, которые Mercedes-Benz завоевал в Формуле-1 с момента возвращения в чемпионат мира, спецверсии можно было бы клепать ежегодно, но в 2015 году вряд ли кто-то мог полагать, что победной поступи немецкой команды не будет видно конца и края, поэтому второй двойной победе в Формуле-1 посвятили особый «хот-хэтч».
Фото: Mercedes
Исполнение Petronas 2015 World Champion Edition отличалось от стандартного Mercedes-AMG A45 более богатой комплектацией, в которую включили часть опционального оборудования, а также оформлением в стиле болида Mercedes F1 W06 Hybrid. Серебристую ливрею с бирюзовыми и чёрными акцентами адаптировали под окраску кузова и отделку салона дорожного автомобиля, дав возможность множеству фанатов команды относительно доступную возможность почувствовать себя частью чемпионского коллектива.
Renault Trafic Formula Edition и Renault T 520 Renault Sport Racing
«Заряженные» модели подразделения Renault Sport высоко ценятся во всём мире за счёт своей отточенной управляемости и отличной адаптации как к повседневной эксплуатации, так и к заездам по гоночной трассе. Тем удивительнее понимать, что в честь Формулы-1 и фирменных спортивных серий французы делают… коммерческие фургоны и даже седельные тягачи!
Фото: Renault
На протяжении многих лет концерн выпускает специальные «формульные» исполнения своих коммерческих моделей, причём для разных рынков делают разные версии, но оспортивленные Kangoo, Trafic и Master отличаются только оформлением кузова а-ля ливрея болида Формулы-1. Но и этого уже достаточно, чтобы выделиться из потока.
Фото: Renault
Особняком, впрочем, на фоне даже эксклюзивных Ferrari и McLaren, не говоря уже о моделях Renault, стоит T 520 Renault Sport Racing. За этим обозначением скрывается 520-сильный седельный тягач с жёлто-чёрным экстерьером (жёлтыми сделаны даже колёсные диски) и с аналогичным цветовым оформлением салона. И тиражом всего в 100 экземпляров. В «Рено» уверенно затмили коллег!
Фото: Renault
Подобных автомобилей, которые с минимумом усилий превращают в посвящённые Формуле-1 и её пилотам машины, немало — достаточно вспомнить Fiat Stilo Michael Schumacher или Infiniti FX50S Sebastian Vettel Edition и тому подобные примеры. Но все эти модели объединяет одно — даже если речь идёт о спорткарах премиальных марок, такие модификации с одним лишь особым оформлением всё равно куда более доступный способ приобщиться к миру больших гонок, чем покупка лимитированного гиперкара с технологиями Формулы-1 или созданного при участии инженеров чемпионата мира.
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