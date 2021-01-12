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Льюис Хэмилтон не подписал контракт с «Мерседесом» на новый сезон Формулы-1 — почему?

Льюис Хэмилтон не подписал контракт с «Мерседесом»
Евгений Кустов
Величайший гонщик Ф-1 всё ещё без контракта. Что не так между Хэмилтоном и «Мерседесом»?
Неужели слухи о непомерных финансовых запросах семикратного чемпиона — правда?
Авто / Формула-1 0
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В Европе давно остались позади новогодние праздники, наступил 2021-й, а Льюис Хэмилтон по-прежнему формально остаётся без работы. Пилот, который в прошлом сезоне по многим параметрам стал величайшим в истории Формулы-1, никак не может подписать новый контракт с «Мерседесом», и чем дольше длится этот переговорный сериал, тем больше непонимание: что идёт не так? Разберём основные версии.

1. Переговорам мешает коронавирус

Тото Вольфа весь сезон спрашивали, почему он никак не может договориться с Льюисом, хотя, например, «Феррари» сформировала состав ещё до старта чемпионата, да и остальные команды не тянули. Тот же «Ред Булл» заранее объявил дедлайн и уложился в него, подписав Переса ещё до Рождества.

Вольф каждый раз отвечал, что его переговорам с пилотом мешает пандемия коронавируса — мол, они с Хэмилтоном видятся реже, чем прежде, к тому же Льюис старается по максимуму ограничить круг общения, чтобы не заразиться «короной» (как мы знаем, не помогло). Вот только решительно непонятно, что мешает Вольфу и Хэмилтону общаться по «зуму» или любым другим образом. Вроде бы в XXI веке нет нужды садиться за не воображаемый, а вполне реальный стол переговоров, чтобы утрясти все нюансы. Да и вообще как-то странно жаловаться на недостаток коммуникаций, когда у вас было 16 совместных Гран-при и вы так или иначе находились рядом друг с другом.

Ближе к концу сезона Тото завёл другую песню: Хэмилтон и «Мерседес» не хотят отвлекаться от борьбы за титул. Но и когда оба чемпионства были уверенно завоёваны, к желаемым подписям под контрактом это не привело. В общем, мы совершенно не верим, что загвоздка в переговорах связана с пандемией — в той её составляющей, что ограничивает личное общение сторон.

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2. Хэмилтон просит слишком много

Мы специально сделали оговорку про пандемию в конце предыдущего пункта, ибо коронавирус всё-таки может косвенно бить по переговорам. Продолжающаяся всемирная эпидемия сильно бьёт по финансовому положению автомобильных концернов и команд Формулы-1, и вполне возможно, что нынешние запросы Льюиса просто не соответствуют текущим возможностям «Мерседеса».

Из-за пандемии концерн «Даймлер» пошёл на существенные сокращения, и в такой ситуации рабочие профсоюзы (в Германии, как вы понимаете, они существуют не для галочки) вряд ли оценят, если «Мерседес» ещё повысит и так немаленькую зарплату Хэмилтона. При этом сам Льюис, по слухам, считает, что раз уж обошёл Михаэля Шумахера по победам и догнал по титулам, то достоин очередной прибавки.

Решить эту проблему могло бы появление нового крупного акционера — компании INEOS, которой теперь принадлежит треть заводской команды Формулы-1. Новые совладельцы, по слухам, готовы финансово поучаствовать в контракте Льюиса, но «Даймлер» в любом случае не устраивают высочайшие финансовые запросы пилота, даже если концерну помогут в их удовлетворении.

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3. Хэмилтон хочет слишком длинный контракт

Наконец, третья версия. Согласно ей, с зарплатой проблем нет: Хэмилтон и «Мерседес» пришли к компромиссу, а INEOS подсобит. Но есть другая сложность: Льюис, которому исполнилось 36 лет, понимает, что новый контракт может стать для него последним в Формуле-1, а поэтому хотел бы заключить долгосрочное соглашение с разными приятными бонусами уже по завершении карьеры в чемпионате мира.

В «Мерседесе» между тем настаивают на более коротком сроке контракта. Слухи ходят разные, но вроде как Льюис желает подписаться сразу на три-четыре сезона, а вот «Мерседес» согласен не больше чем на два. Позиция немцев понятна: стоит ли так привязываться к быстрейшему, но приближающемуся к закату карьеры пилоту, когда на подходе есть уже подтвердивший свою скорость Джордж Расселл, а из «Ред Булл» можно попробовать выманить Макса Ферстаппена? Море совместных титулов — это здорово, но о перспективе тоже нужно думать. Вот и не могут Хэмилтон и «Мерседес» сойтись.

Источник: в переговорах Хэмилтона и «Мерседеса» по контракту «далеко не всё гладко»

Так быть ли контракту?

Трудно поверить, что британец и его команда не договорятся. Обсуждения явно затянулись, сложности в них точно есть, но всё это преодолимо. Позиции в переговорах сильнее у «Мерседеса». Если Хэмилтон твёрдо намерен остаться в Ф-1, то никаких альтернатив у него не имеется, а если пропускать год, то не факт, что Льюис получит в 2022-м чемпионскую технику. В то же время «серебряные стрелы» уже наверняка изучают возможность досрочного выкупа из «Уильямса» Джорджа Расселла, если Хэмилтон вдруг действительно уйдёт. Есть и резервный вариант в лице Нико Хюлькенберга. Да, дуэт Боттас — Хюлькенберг не выглядит бронебойным, но если техника «Мерседеса» останется на прежнем уровне, то для двух титулов его должно хватить.

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В общем, у «Мерседеса» альтернативы есть, у Хэмилтона — нет. Поэтому ждём подписания двухлетнего соглашения с опцией на третий сезон и с небольшим повышением зарплаты или бонусов по сравнению с прежним контрактом британца.

Если же Льюис и «Мерседес» вдруг так и не договорятся, то, вероятно, в душе этому порадуются даже поклонники Хэмилтона. Формуле-1 давно пора освежиться и получить нового чемпиона.

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