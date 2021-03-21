Электрокар или формула? Ради дуэли, кто круче, чемпион Ф-1 променял «Мерседес» на «Ауди»

Нико Росберг — единственный пилот, сумевший в «Мерседес» победить Льюиса Хэмилтона и отнять у него титул — став чемпионом, сразу же завершил свою гоночную карьеру. От немца стоило бы ожидать пребывания в почётном статусе бренд-амбассадора Mercedes-Benz, но вместо этого пилот пошёл вразнос.

Фото: Audi

Инвестиции в экологичные стартапы, активная благотворительная деятельность, собственная гоночная команда в Extreme E, видеоблог с обзорами автомобилей — это далеко не всё, чем занимается Нико после ухода из Формулы-1. Причём в ипостаси блогера в своих видео немец снимает не только и не столько Mercedes-Benz, сколько самую разнообразную технику: Ferrari, Porsche, Rimac, Aston Martin, Polestar, McLaren, Tesla, а кроме того — Audi. Причём простых тестов Росбергу мало: как истинный гонщик, пусть и завершивший спортивную карьеру, Нико не прочь устроить состязания и сравнить, например, дорожный электромобиль Audi RS e-tron GT и гоночный болид Audi e-tron FE07 из Формулы-Е.

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Первый серийный электроседан «Ауди»

Ещё в 2018 году был представлен концепт-кар Audi e-tron GT, который представлял собой видение маркой своего первого серийного электрического седана. От прототипа до серийной модели путь занял два года — под занавес 2020-го началось производство Audi e-tron GT, а в начале 2021-го состоялась официальная премьера модели. Знаковой для Audi в том смысле, что Audi RS e-tron GT стал первым в истории марки и её подразделения Audi Sport «заряженным» электромобилем с шильдиком RS.

Фото: Audi

Впрочем, стать RS-моделью Audi e-tron GT было предначертано судьбой изначально, ведь за основу была взята платформа J1, которую уже использует электромобиль Porsche Taycan, так что с такой родословной «спортивная» версия была неизбежна. Полноприводный Audi RS e-tron GT оснащается двумя электромоторами, по одному на каждой оси, причём передний в любой версии выдаёт 238 л.с., а задний у RS-варианта мощнее, 456 л.с., так что суммарная отдача двух агрегатов у Audi RS e-tron GT составляет 598 л.с. и 646 л.с. в кратковременном (на 2,5 секунды) режиме увеличения мощности. Базовый e-tron GT имеет «всего» 476 л.с. в сумме (задний мотор на 435 л.с.) с возможностью на время получить все 530 л.с. Коробки передач, естественно, нет, но зато у электромотора на задней оси есть двухступенчатый редуктор с повышающей передачей для увеличения максимальной скорости.

С этим у Audi RS e-tron GT предсказуемо всё в порядке. Семейный электромобиль с 5-местным салоном, 85-литровым багажником спереди и 405-литровым отсеком сзади, благодаря мощным электромоторам и полному приводу способен с места до 100 км/ч катапультироваться за 3,3 секунды и развить 250 км/ч максимальной скорости, которая ожидаемо ограничена электроникой.

Фото: Audi

Интегрированная в пол литий-ионная батарея на 93 кВт∙ч (из общей ёмкости используется только 85 кВт∙ч) не только снижает центр тяжести и улучшает управляемость, но и позволяет проехать без подзарядки до 472 км. Не в последнюю очередь благодаря продуманной аэродинамике с ровным днищем и активными элементами аэродинамики. При этом 800-вольтовая архитектура бортовой электросети позволяет пользоваться быстрыми зарядными станциями постоянного тока мощностью 270 кВт и напряжением 800 В — такой терминал с 0 до 100% зарядит Audi RS e-tron GT за 25 минут, а всего за 5 минут обеспечит энергии на 100 км пробега. Правда, при условии, что вы где-то найдёте столь мощную зарядный терминал.



Несмотря на весь динамический потенциал, Audi сделала свой «заряженный» электромобиль более чем приспособленным к повседневной жизни. В салоне нет ни намёка на аскетизм: 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 10,1-дюймовым тачскрином, проекционный дисплей, премиальная акустика Bang & Olufsen, отделка кожей и алькантарой, деревом, карбоном или металлом и многое другое говорят о том, что e-tron GT в первую очередь Audi. Ну а вот пневмподвеска, задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой, полноуправляемое шасси, активный круиз-контроль, карбон-керамические тормоза, система автоматической парковки, лазерно-люминофорные фары, более агрессивный дизайн кузова и спортивные акценты в салоне указывают на то, что это уже не просто Audi, а RS.

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GT vs FE07

Заезды мощного электромобиля под управлением чемпиона Формулы-1 сезона-2016 проходили не абы где, а на гоночной трассе. Точнее, на принадлежащем Audi Sport тестовом автодроме около штаб-квартиры компании в Нойбург-ан-дер-Донау недалеко от Ингольштадта. Сами же Audi e-tron GT и его RS-версия наряду с чистокровным спорткаром Audi R8, а также гибридными версиями Audi A6, Audi A7 и Audi A8 выпускаются на заводе Audi Bollinger Hofe в Неккарзульме. Но к гонке это никакого отношения не имеет. Как и то, что ехал немец на прототипе RS e-tron GT — от серийного варианта Audi он отличался только камуфляжем на кузове.

Фото: Audi

Фото: Audi

Соперником Росберга и 598-сильного седана стал бразилец Лукас ди Грасси — чемпион Формулы-Е 2017 года, севший за руль привычного для себя болида Audi e-tron FE07 с пиковой мощностью 340 л.с. Если учитывать задний привод машины Формулы-Е и почти вдвое меньшую мощность, то исход гонки по прямой можно считать предрешённым. Но при этом снаряженная масса Audi RS e-tron GT с водителем — почти 2,5 тонны, тогда как Audi e-tron FE07 с пилотом весит немногим более 900 кг. Уже интереснее?

Как показал пример битвы Нико и Лукаса, даже холодная после снегопада трасса позволяет устроить занятное сражение. Очевидно, что в таких условиях дорожный электромобиль Росберга чувствует себя комфортнее, чем гоночный болид ди Грасси. Только это не отменяет того, что современные технологии позволяют если и не сделать машины для дорог общего пользования и полностью спортивную технику абсолютно идентичными, но дать схожие ощущения людям за рулём. При условии, что у вас есть полторы сотни тысяч евро на Audi RS e-tron GT или контракт на выступления в Формуле-Е.



Ну и в таком наглядном сравнении понятно, зачем компании вообще идут в гонки электромобилей — потренироваться на болидах, чтобы потом ряд технологий внедрить в свои серийные модели.