В паддоке Мазепина уже хорошо знают — по победам в молодёжных сериях и недавнем скандале.

Кто такой Никита Мазепин, или Всё, что нужно знать о новом россиянине в Формуле-1

Впервые российский пилот вышел на старт гонки Формулы-1 в 2010 году — это был Виталий Петров. Затем пришёл и ушёл Даниил Квят, мелькнул, не успев заявить о себе, Сергей Сироткин, вернулся Квят — но и он в конце сезона-2020 потерял место в «Альфа Таури». Тем не менее Россия без своего пилота в «Больших призах» не останется — в составе «Хааса» дебютирует Никита Мазепин.

Поедет «на российском флаге»

Никита Мазепин родился 2 марта 1999 года в Москве. Он сын Дмитрия Мазепина, основного владельца и председателя совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим», состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов. Приход Никиты Мазепина в «Хаас» совпал с подписанием крупного спонсорского контракта между командой и «Уралкалием» — одним из акционеров компании также является Дмитрий Мазепин.

Никита Мазепин на предсезонных тестах в Бахрейне Фото: Clive Mason/Getty Images

Согласно контракту, автомобиль «Хааса» будет выкрашен в фирменные цвета «Уралкалия» — белый, синий и красный, которые недвусмысленно образуют на бортах автомобиля российские флаги. Поначалу спорной раскраской заинтересовалось ВАДА, запретившее российским спортсменам использовать национальную символику на соревнованиях уровня чемпионата мира — в том числе и в Формуле-1. Однако «Хаас» является американской командой и имеет право раскрашивать свои автомобили в любые цвета.

Официального одобрения ливреи от ВАДА нет, однако и конкретных претензий от агентства пока не последовало. Но в случае их появления ФИА обязана будет подчиниться требованиям антидопингового агентства.

Россияне с американцами обхитрили ВАДА? Или российский флаг на машине Формулы-1 запретят? Похоже, авторы санкций оставили серьёзную лазейку. Теперь вот «изучают» проблему.

Побеждал в Формуле-2 и GP3

В прошлом сезоне Никита Мазепин выиграл две гонки Формулы-2 и занял по итогам первенства пятое место. Для Мазепина это был второй год в Ф-2, и он продемонстрировал огромный прогресс, став ближе к концу чемпионата одним из быстрейших гонщиков в пелотоне. А за два года до этого — в сезоне-2018 — россиянин с четырьмя победами стал вице-чемпионом GP3, уступив лишь Антуану Юберу (француз погиб в 2019 году в Спа).

Однако, помимо побед, Никита также запомнился крайне жёсткими методами борьбы. Так, на этапе в Бельгии судьи оштрафовали россиянина: отбиваясь от Юки Цуноды, Мазепин выдавливал соперника с трассы. Из-за этих пяти секунд Никита лишился победы и в итоге был классифицирован вторым.

«Словно предательство». Машина Ф-1 в цветах российского флага вызвала споры у иностранцев Некоторые считают поступок американцев из «Хааса» недопустимым, а другим обновка Мазепина и Шумахера очень даже нравится.

Сел за руль машины Ф-1 в 17 лет

Свои первые тесты за рулём машины Формулы-1 Никита Мазепин провёл ещё в 2016 году, когда стал девелопмент-драйвером «Форс Индия». Помимо этого, Мазепин также провёл несколько тестов в составе «Мерседеса» и по итогам одной из сессий в 2019 году показал лучшее время. Тогда Хельмут Марко в шутку назвал настройки немецкой машины «режимом Мазепина». «Странно, когда твои результаты комментирует команда, которая выступает намного хуже твоей», — ответил гонщик.

«Хаас» почти наверняка будет одним из худших

Проблемы у американской команды продолжаются уже два года — на длинной серии кругов машина быстро становится нестабильной. Лишь недавно инженерам удалось установить, что причина кроется в деформации элементов подвески под воздействием длительной нагрузки — смещения компонентов приводят к срыву потока и сводят всю аэродинамику на нет.

Для решения этой проблемы почти наверняка необходимо перерабатывать всю заднюю часть, а у «Хааса» на это нет ни времени, ни денег. В руководстве команды решили перебросить все ресурсы на подготовку к сезону-2022, когда в силу вступит совершенно новый технический регламент. В итоге сезон-2021 Мазепину и его напарнику предстоит провести на де-факто устаревших и капризных автомобилях.

Команда Мазепина безнадёжна? Разбираемся, что с формой «Хааса» перед сезоном Ф-1 Неужели «российские» болиды вечно будут плестись в хвосте?

Напарник — сын Шумахера

Вместе с Мазепиным за «Хаас» в сезоне-2021 будет выступать Мик Шумахер, сын Михаэля — легендарного семикратного чемпиона мира. Для Шумахера-младшего главным достижением в карьере пока является прошлогоднее чемпионство Формулы-2, однако ранее — в 2018-м — он также взял титул в европейской Формуле-3. Отметим, что в обоих случаях напарником немца выступал другой россиянин — Роберт Шварцман.

Никита Мазепин и Мик Шумахер Фото: Joe Portlock/Getty Images

В конце 2020-го угодил в скандал

В конце прошлого года в социальных сетях появилось неподобающее статусу публичного человека вообще и гонщика Формулы-1 в частности видео, на котором запечатлены Мазепин и его подруга. Видео было быстро удалено, однако оно успело спровоцировать скандал, после которого и пилоту, и команде пришлось выступить с извинениями.

Несмотря на это, в социальных сетях набрала популярность кампания против выступлений Мазепина в Формуле-1. В «Хаасе» подтвердили, что не намерены расторгать контракт с пилотом, однако под давлением общественности судьи будут пристально следить за каждым действием Мазепина и применят максимальные санкции, если получат повод.