Кто такой Никита Мазепин, или Всё, что нужно знать о новом россиянине в Формуле-1

Впервые российский пилот вышел на старт гонки Формулы-1 в 2010 году — это был Виталий Петров. Затем пришёл и ушёл Даниил Квят, мелькнул, не успев заявить о себе, Сергей Сироткин, вернулся Квят — но и он в конце сезона-2020 потерял место в «Альфа Таури». Тем не менее Россия без своего пилота в «Больших призах» не останется — в составе «Хааса» дебютирует Никита Мазепин.
Поедет «на российском флаге»
Никита Мазепин родился 2 марта 1999 года в Москве. Он сын Дмитрия Мазепина, основного владельца и председателя совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим», состояние которого оценивается в несколько миллиардов долларов. Приход Никиты Мазепина в «Хаас» совпал с подписанием крупного спонсорского контракта между командой и «Уралкалием» — одним из акционеров компании также является Дмитрий Мазепин.
Никита Мазепин на предсезонных тестах в Бахрейне
Фото: Clive Mason/Getty Images
Согласно контракту, автомобиль «Хааса» будет выкрашен в фирменные цвета «Уралкалия» — белый, синий и красный, которые недвусмысленно образуют на бортах автомобиля российские флаги. Поначалу спорной раскраской заинтересовалось ВАДА, запретившее российским спортсменам использовать национальную символику на соревнованиях уровня чемпионата мира — в том числе и в Формуле-1. Однако «Хаас» является американской командой и имеет право раскрашивать свои автомобили в любые цвета.
Официального одобрения ливреи от ВАДА нет, однако и конкретных претензий от агентства пока не последовало. Но в случае их появления ФИА обязана будет подчиниться требованиям антидопингового агентства.
Побеждал в Формуле-2 и GP3
В прошлом сезоне Никита Мазепин выиграл две гонки Формулы-2 и занял по итогам первенства пятое место. Для Мазепина это был второй год в Ф-2, и он продемонстрировал огромный прогресс, став ближе к концу чемпионата одним из быстрейших гонщиков в пелотоне. А за два года до этого — в сезоне-2018 — россиянин с четырьмя победами стал вице-чемпионом GP3, уступив лишь Антуану Юберу (француз погиб в 2019 году в Спа).
Однако, помимо побед, Никита также запомнился крайне жёсткими методами борьбы. Так, на этапе в Бельгии судьи оштрафовали россиянина: отбиваясь от Юки Цуноды, Мазепин выдавливал соперника с трассы. Из-за этих пяти секунд Никита лишился победы и в итоге был классифицирован вторым.
Сел за руль машины Ф-1 в 17 лет
Свои первые тесты за рулём машины Формулы-1 Никита Мазепин провёл ещё в 2016 году, когда стал девелопмент-драйвером «Форс Индия». Помимо этого, Мазепин также провёл несколько тестов в составе «Мерседеса» и по итогам одной из сессий в 2019 году показал лучшее время. Тогда Хельмут Марко в шутку назвал настройки немецкой машины «режимом Мазепина». «Странно, когда твои результаты комментирует команда, которая выступает намного хуже твоей», — ответил гонщик.
«Хаас» почти наверняка будет одним из худших
Проблемы у американской команды продолжаются уже два года — на длинной серии кругов машина быстро становится нестабильной. Лишь недавно инженерам удалось установить, что причина кроется в деформации элементов подвески под воздействием длительной нагрузки — смещения компонентов приводят к срыву потока и сводят всю аэродинамику на нет.
Для решения этой проблемы почти наверняка необходимо перерабатывать всю заднюю часть, а у «Хааса» на это нет ни времени, ни денег. В руководстве команды решили перебросить все ресурсы на подготовку к сезону-2022, когда в силу вступит совершенно новый технический регламент. В итоге сезон-2021 Мазепину и его напарнику предстоит провести на де-факто устаревших и капризных автомобилях.
Напарник — сын Шумахера
Вместе с Мазепиным за «Хаас» в сезоне-2021 будет выступать Мик Шумахер, сын Михаэля — легендарного семикратного чемпиона мира. Для Шумахера-младшего главным достижением в карьере пока является прошлогоднее чемпионство Формулы-2, однако ранее — в 2018-м — он также взял титул в европейской Формуле-3. Отметим, что в обоих случаях напарником немца выступал другой россиянин — Роберт Шварцман.
Никита Мазепин и Мик Шумахер
Фото: Joe Portlock/Getty Images
В конце 2020-го угодил в скандал
В конце прошлого года в социальных сетях появилось неподобающее статусу публичного человека вообще и гонщика Формулы-1 в частности видео, на котором запечатлены Мазепин и его подруга. Видео было быстро удалено, однако оно успело спровоцировать скандал, после которого и пилоту, и команде пришлось выступить с извинениями.
Несмотря на это, в социальных сетях набрала популярность кампания против выступлений Мазепина в Формуле-1. В «Хаасе» подтвердили, что не намерены расторгать контракт с пилотом, однако под давлением общественности судьи будут пристально следить за каждым действием Мазепина и применят максимальные санкции, если получат повод.
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