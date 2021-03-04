«Словно предательство». Машина Ф-1 в цветах российского флага вызвала споры у иностранцев

Некоторые считают поступок американцев из «Хааса» недопустимым, а другим обновка Мазепина и Шумахера очень даже нравится.

Радикальное изменение ливреи от команды Формулы-1 «Хаас» предсказуемо раскололо болельщиков Формулы-1 на два лагеря. Одних ливрея, созданная на основе российского флага, огорчила и даже возмутила, а другим показалась свежим и интересным решением – даже несмотря на то, что «Хаас» всё ещё продолжает отходить от скандала, связанного с российским пилотом Никитой Мазепиным. Собственно говоря, формально новая ливрея посвящена компании Мазепина-старшего «Уралкалий», которая стала титульным спонсором «Хааса». Ниже – подборка самых интересных комментариев болельщиков в «Твиттере», «Инстаграме» и на портале Reddit.

Captain-Yesh: «Команда представила машину в три ночи по времени США, на ней российский флаг. Есть ещё хоть кто-нибудь, особенно американцы, которые всё ещё будут переживать за успех «Хааса»? Мне как американцу просто невозможно поддерживать теперь «Хаас». Честно, для меня это словно предательство со стороны Джина Хааса».

CilanEAmber: «Машины итальянские, мотор итальянский, никогда не было американского гонщика, конструкторы – британцы. Босс команды – итальянец. Единственное, что когда-либо являлось американским в «Хаасе», это владелец. Так что добавление российского спонсора особо ничего не меняет».

@tazmo99: «Команда прошла путь от Haas к Нддь. Ужас! Каждый знает, что значат эти цвета, их вообще не должны разрешать».



@OliOnOrbit: «Американская команда использует ливрею в цветах российского флага. Скажите это кому-то во время Холодной войны!»



@ChrisWhybin: «Очевидно, это последний сезон «Хааса» перед тем, как его купят россияне. Очень печально».



@FlorisVisman: «Тем, кто оскорблён новой ливреей «Хааса». Как много времени получит в трансляции Ф-1 аутсайдер? Вот!»



@wordsbymt: «По крайней мере, машина уже заранее раскрашена под Шварцмана».

В Ф-1 машины в цветах российского флага? Есть проблема: они наверняка окажутся в конце В этом году болеть за Мазепина и Шумахера будет очень тяжело. Мужайтесь.

@TommyWTF1: «Представьте, как вы объясняете кому-то, кто не смотрит Формулу-1, что это американская команда».



@ASC_Cheri: «Ливрея «Хааса» вообще выглядит приятно, но если я не буду слышать российского хардбаса каждый раз, когда машину показывают по ТВ, то сильно расстроюсь!»



@Metaldave85: «Уверен, «Хаас» с нетерпением ждёт свою домашнюю гонку в Сочи».



@MartyWilliams63: «Давайте на пять минут проигнорируем Мазепина. Ливрея потрясающая! А теперь вспомним про Мазепина. К чёрту эту ливрею!»

Никита Мазепин ответил на претензии, что он попал в Формулу-1 из-за денег отца

@Logist_BCB: «Хм. Сама по себе ливрея определённо менее унылая и беспорядочная, чем в прошлом году. Но очевидно, что она использует флаг, который запрещён в международном спорте. Так что, вероятно, я бы её дисквалифицировал».



@SuperPITSteeler: «Если убрать Мазепина, то вообще мне нравится ливрея. Она суперчистая и хорошо смотрится. Даже с Мазепиным она мне всё ещё нравится. Мои проблемы с Никитой, а не с самой Россией, но мне интересно, что скажет «Хаасу» суд…»



@goldmarienchen: «Мик Шумахер теперь Михаил Шумаков».

Ливрея «Хааса» была разработана до запрета ВАДА на использование российского флага

@dystainak: «Люди, жалующиеся на ливрею, не понимают значения спонсоров».



Yobhelnellas: «Очень интересно теперь увидеть комбинезоны!»



ashleytb37: «Не волнует, даже если она российская. Хорошо смотрится».



finn_formula: «Что ещё может сделать Мазепин? Купить Гюнтера и переименовать его во Владимира?»

rantalaihoo: «Ра, Ра, Распутин – ноу пойнтс фор рашен тим!»



@TommyWTF1: «Сумасшедшая вещь в том, что на самом деле цвета титульного спонсора «Уралкалия» — зелёный и красный. Поменяйте в этом стиле, и вы получите ливрею в стиле Castrol. Ну или в стиле сборной Болгарии!» (на самом деле, в день презентации «Уралкалий» поменял фирменные цвета. — Прим. «Чемпионата»).

@BloomieDesign: «Новая ливрея «Хааса» в цветах Мика Шумахера. Было бы интересно, если бы команды имели право использовать отдельные ливреи / цветовые схемы для каждого пилота».

@kinguk16: «Они должны поделить ливрею в стиле «БАР» и сделать одну сторону в цветах немецкого флага для Шуми-младшего».