Экс-пилоты обвинили россиянина в нарушении «джентльменских соглашений». Только вот им в Формуле-1 не место.

Мазепин был прав. Разговоры про джентльменство в Формуле-1 пора отправить на свалку

Продолжаем разбирать минувший Гран-при Бахрейна — и вновь возвращаемся к событиям, произошедшим с Никитой Мазепиным. Речь пойдёт о квалификации и в частности — о «джентльменском соглашении», которое, по словам некоторых экс-пилотов Формулы-1, нарушил россиянин.

И в этом смысле хочется отметить отдельно: в паддоке нет места никаким джентльменским соглашениям.

«Мазепин станет персоной нон грата». Россиянина обвинили в нарушении неписаных правил Ф-1 Забавно, но в результате действий Никиты Феттель рискует пострадать дважды — и даже стартовать позади.

«Пиранья-клуб»

Благородные аристократы, раскуривающие после гонки сигару, а затем отправляющиеся на игру в теннис с членами королевских семей, ушли далеко в прошлое, таких как Стирлинг Мосс больше никогда не будет. Вы только представьте что будет, если гонщик с зарплатой в десятки миллионов евро пойдёт к судьям переубеждать их, что соперник на самом деле не нарушал правил — и отдаст в итоге ему чемпионский титул.

Сейчас, учитывая бюджеты, количество спонсоров и ставки — престиж многонациональных корпораций и даже стран, Формула-1 превратилась в поле тотальной битвы, идущей в трёх плоскостях: технической, политической и экономической. И в каждой из них команда должна добиваться максимума, чтобы получить шанс сразиться за титул.

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Можно сколько угодно ностальгировать по золотым временам 50-х и 60-х годов (когда куда меньше пилотов и зрителей возвращались с гонок домой живыми), но сейчас команда — это не 15 энтузиастов, а сотни сотрудников — со своими семьями, налогами и ипотеками. Которые лишатся существенных премий, если их пилот отдаст титул сопернику.

Учитывая ставки, сама мысль о джентльменских соглашениях в Формуле-1 кажется наивной: только в условиях абсолютного сражения за этими гонками будет интересно смотреть. И пусть «Мерседес» постоянно побеждает, Росберг и Хэмилтон не оставляют друг другу ни единого сантиметра, а возможная дуэль Льюиса с Максом будет выглядеть куда менее впечатляюще, если гонщики постоянно будут делать реверансы. Невозможно представить, чтобы Хэмилтон с Ферстаппеном заключали бы какие-то соглашения: оба должны быть готовы на всё, чтобы уничтожить соперника.

Неужели в Ф-1 наконец будет интрига? И как быстро Алонсо начнёт жаловаться? Итоги Бахрейна В аварии Мазепина больше печален не сам её факт, а то, что она произошла так быстро.

Все соглашения — обман

В Формуле-1 даже подписанный контракт ничего не стоит — спросите у Серхио Переса, что уж тогда говорить о «джентльменских» соглашениях? Они и заключаются лишь в надежде на то, что соперник окажется достаточно недальновиден и начнёт их соблюдать. Каждый пилот «Феррари» хочет стоять на вершине подиума в Монце — и Леклеру это удалось во многом благодаря тому, что он не дал напарнику слипстрим. И где теперь его напарник, а где — Шарль?

У Нельсона Пике-младшего в 2008 году тоже было «джентльменское» соглашение с Флавио Бриаторе — разбить машину в определённый момент, чтобы спровоцировать появление сейфти-кара и вывести Алонсо на первое место. В Формуле-1 разве нет «джентльменского соглашения» о том, что пилоты не устраивают намеренных аварий? А если не соблюдается и оно, то какой смысл в других?

В Формуле-1 разрешено всё, на что нет прямого запрета регламента. И даже если он есть — можно найти лазейку. Составляя технический регламент в сезоне-2009, команды тоже достигли своего рода соглашения — о плоском диффузоре, но инженеры «Брауна» нашли способ его обойти. Обход такого рода соглашений — это единственный способ найти последнюю десятую на трассе. Соблюдая все соглашения, ты всегда будешь позади.

Ни Айртон Сенна, ни Михаэль Шумахер не были джентльменами, и это одна из причин, по которым они так многого добились. А вот Стирлинг Мосс чемпионом так и не стал. Разумеется, великого британского аса будут помнить долго — и за скорость, и за его благородство, но в Формуле-1 самое главное — чемпионский титул, остальное — второстепенно. Не слишком человечно? Такова Ф-1.