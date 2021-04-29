«Куплю ему зеркало заднего вида». Самый обидный сход в карьере Квята в Формуле-1

Два года назад состоялся Гран-при Азербайджана — 2019, который не принёс россиянину Даниилу Квяту счастья, но однозначно запомнился. Вряд ли в карьере нынешнего резервного пилота «Альпин» был другой случай, когда он выбывал из гонки по такой странной и обидной причине, как тогда в Баку…

Во время гонки в столице Азербайджана Даниила преследовал австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо. Австралиец имел преимущество по скорости, но какое-то время россиянину удавалось отбиваться — например, когда Риккардо атаковал соперника на стартовой прямой, Квят занял оптимальную внутреннюю траекторию и сохранил позицию.



Возможно, именно в этот момент Даниэль посчитал, что теряет слишком много времени, и решил пойти на смелый манёвр: атаку после короткой прямой перед третьим поворотом. Риккардо выскочил на внутренний радиус, но довольно быстро понял, что просто врежется в отбойник. Благоразумный (вроде бы) австралиец не попытался совершить невозможное и вместо этого поехал прямо, в асфальтовую зону вылета.

Казалось бы, ошибка Даниэля должна была дать Квяту преимущество и передышку, но болид «Торо Россо» так располагался на трассе, что Риккардо, можно сказать, «вывез» Даниила вслед за собой.



Обоим пилотам требовалось врубить заднюю передачу, чтобы вернуться на трассу и поехать в сторону четвёртого поворота. И тут возникли сразу две проблемы. Первая: у Квята не получалось включить заднюю передачу, о чём он сообщил команде по радио. Из-за этого болид россиянина оставался на месте. И вторая проблема: запаниковавший после ошибки Риккардо не проверил, свободна ли сзади трасса. В отличие от Даниила, он быстро врубил заднюю и… врезался во всё ещё стоящий автомобиль «Торо Россо»!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в "инстаграме" Формулы-1.

«Я уважаю Даниэля, мы были напарниками, у меня с ним никаких проблем, но, думаю, ему следует быть чуть терпеливее. У него впереди была почти двухкилометровая прямая, чтобы попытаться меня обогнать. А этот поворот очень узкий, и он не справился. Я ему куплю зеркало заднего вида к следующей гонке», — пошутил Квят, комментируя аварию.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в "инстаграме" Формулы-1.

«После гонки Дэн подошёл и извинился передо мной, — говорил тогда россиянин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Говорову. – Надо отдать ему должное. Он признал свою ошибку, и я принял извинения. Он знает, что смог бы спокойно обогнать меня через километр. Он почти обогнал меня в первом повороте, но мне удалось отбиться, а потом Дэн попробовал обгон в третьем повороте, но там было слишком узко. Слишком».

А вот что сказал про аварию Риккардо: «Очевидно, у меня нехорошие ощущения после случившегося. Я увидел зазор и подумал, что должен атаковать. В третьем повороте всегда узко, но я думал, что справлюсь. Затем я почувствовал, что начинаю блокировать колёса и не вписываюсь в поворот. И вот в момент, когда поехал в зону вылета, я ощутил лёгкую панику и просто постарался минимизировать потери и потратить как можно меньше времени. Так что я врубил заднюю передачу и, если честно, не имел представления, что он там находился.



Думаю, чувство, что нужно срочно что-то делать, помешало мне посмотреть в зеркала. Если честно, я думал, что он перекрестил траекторию и остался на трассе. Так что, просто стараясь минимизировать последствия ошибки, я допустил ещё одну. Определённо чувствую себя виноватым перед командой и Даниилом. Я чувствовал, что команда заслуживала большего. Это была глупая ошибка во время лёгкой паники».

Квят – об аварии с Риккардо: не могу поверить, что Дэн так поступил со мной Австралиец испортил российскому гонщику выходные и лишил очков. Но хотя бы извинился.

По итогам инцидента обоим гонщикам пришлось сойти: на машине Квята было разрушено днище с правой стороны, а болид Риккардо потерял 60 пунктов прижимной силы, что по меркам Формулы-1 — просто катастрофа.



Судя по дальнейшему развитию событий в гонке, если бы не столкновение, то Риккардо мог бы финишировать на восьмой позиции, а Квят — замкнуть очковую зону. Но нелепая авария заставила обоих пилотов уже со стороны наблюдать за борьбой двух «Мерседесов» (представляете, Боттас тогда сдержал Хэмилтона) и другими событиями второй половины дистанции.