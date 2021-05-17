«Очень талантливый!» Мазепина троллит пилот, называющий себя худшим в истории Формулы-1

У российского новичка Формулы-1 Никиты Мазепина обнаружился неожиданный поклонник: в своём «твиттере» неудачам пилота «Хааса» немало внимания уделяет японский ветеран чемпионата мира Таки Иноуэ – эталонный рента-драйвер Ф-1 90-х. В борьбе за звание лучшего пилота Формулы-1 всех времён и народов у Таки могло бы оказаться немало конкурентов, но не обладающий высоким самомнением Иноуэ стал единственным, кто сам себя так назвал и гордо несёт это звание по соцсетям. Расскажем об истории японца и его комментариях в адрес Мазепина.

Ноль очков и два смешных инцидента

Таки не демонстрировал сколько-нибудь значимых успехов в младших сериях, и в наши дни, с учётом лимита в 40 баллов для получения суперлицензии, даже не мечтал бы о попадании в Формулу-1. Но в 90-х всё было гораздо проще: докажи, что сносно управляешь болидом, выложи необходимую сумму для выступлений в составе команды-аутсайдера – и вперёд. Именно это и сделал Иноуэ в 1994 году.



Таки дебютировал в чемпионате мира на домашнем Гран-при Японии – предпоследнем этапе сезона. Иноуэ договорился со слабенькой командой «Симтек», которая в обмен на деньги была готова посадить за руль практически кого угодно. Таки проиграл более трёх секунд своему напарнику Дэвиду Брэбему, но всё же квалифицировался на старт, обойдя двух представителей ещё более слабого «Пасифика». Гонка дебютанта длилась недолго: разворот уже на третьем круге и сход.

Мазепин впервые встал на колено. Некоторые иностранцы всё равно недовольны Видите ли, российский гонщик неправильно обосновал свои действия.

Тем не менее для Иноуэ всё только начиналось. Несмотря на отсутствие сколько-нибудь заметного потенциала, Таки удалось найти спонсоров для полноценных выступлений в сезоне-1995. Причём на смену «Симтеку» пришёл чуть более приличный «Футуорк», где Иноуэ стал напарником Джанни Морбиделли и иногда сменявшего его Макса Паписа.



Результатами японец предсказуемо не блистал: его лучшим достижением стало восьмое место на Гран-при Италии при десяти финишировавших. Тем не менее Таки дважды оказался в центре внимания и именно этими инцидентами вошёл в историю Формулы-1…



Первый произошёл на тренировке Гран-при Монако. Сломавшуюся машину Таки с сидевшим внутри пилотом буксировали в боксы, когда в неё вдруг врезался один из автомобилей, обслуживавших гонку. «Футуорк» перевернулся, и Иноуэ запросто мог получить серьёзные травмы, так как не использовал ремни безопасности. К счастью, японец не снял шлем, что его и спало. В итоге Таки даже смог принять участие в самой гонке.

Фото: Steve Etherington/Getty Images

Второй инцидент помнят все: он случился в гонке Гран-при Венгрии. Таки остановился на обочине с задымившим мотором и решил ускорить процесс тушения двигателя. Иноуэ схватил у маршала огнетушитель и побежал обратно к болиду, не заметив, что движется наперерез подъезжавшему медицинскому автомобилю, который сбил пилота! К счастью, машина ударила Таки на минимальной скорости, обошлось без серьёзных травм. Повреждения ног не помешали Иноуэ выступить уже на следующем Гран-при.



Японец так и не набрал ни одного очка, но намеревался провести в Ф-1 ещё один сезон – на сей раз в составе «Тиррелла». Однако Таки проиграл борьбу за место своему куда более успешному соотечественнику Юкио Катаяме. Дальше возник вариант с «Минарди», но и тут Иноуэ перешёл дорогу конкурент: молодой Джанкарло Физикелла, которого поддержало итальянское подразделение «Мальборо».



Не пробившись в пелотон, Таки потерял поддержку спонсоров и через три года окончательно завершил карьеру. После этого об Иноуэ долго ничего не было слышно, но уже в 2010-х он вернулся в медиапространство Формулы-1, раздав несколько весёлых интервью, и почувствовал силу соцсетей. Провозгласив себя самого худшим пилотом в истории гонок, Таки пожинает плоды: на его «твиттер» подписалось уже более 70 тысяч болельщиков! Умение посмеяться над собой – полезная штука.

Макаронник, сын Бельмондо и пилот, троллящий сам себя. 10 худших гонщиков Формулы-1 90-х Лидер рейтинга умудрился попасть под колёса медицинского автомобиля – и до сих пор этим гордится.

«Настоящая сертифицированная передвижная шикана!»

Так что же японец пишет про Мазепина? После серии разворотов Никиты на Гран-при Бахрейна Таки быстро осознал, что россиянин оказался в центре внимания, а потому не забывает прокомментировать практически любую ошибку Никиты.



После разворота Мазепина в квалификации Гран-при Бахрейна: «Подтверждён серьёзный соперник Таки Иноуэ. Всего наилучшего МАЗЕПИНУ!!!»



После обвинений Никиты в нарушении джентльменского соглашения в квалификациях: «Не волнуйся, друг! Таки Иноуэ не знал о существовании пит-стопа во время своего первого Гран-при! Кто ж знает про джентльменское соглашение…»



После двух ошибок Мазепина на тренировках в Имоле: «Он должен быть очень талантлив, раз превосходит Таки Иноуэ…»

После того как Никита без ошибок провёл квалификацию: «Сохраняйте спокойствие, и он не разочарует нас завтра…»



После первой тренировки ГП Португалии: «Очень скучная практика. Мы хотим видеть выступление пилота!»



После вылета Мазепина в квалификации: «Мазепин! Давай-давай-давай!»



После проигрыша Шумахеру минуты в гонке: «Боже… МАЗ – настоящая сертифицированная передвижная шикана!»

Мазепин хоть умеет ездить? Вообще-то да. Объясняем, как он дошёл до уровня Формулы-1 Немного информации для тех, кто узнал про Никиту совсем недавно и считает его никудышным гонщиком.

После вылета в начале первой тренировки в Испании: «Упс, уже… А я ещё даже не позавтракал. МАЗ уничтожил очковую систему суперлицензий. Он получил достаточное число баллов, но выступает в Ф-1 так, словно он Таки Иноуэ. Это доказывает, что ФИА больше не нужна эта система с баллами».



После наказания Мазепина за блокировку Норриса в квалификации: «МАЗ получил штраф в три места. МАЗ, ты не должен смотреть вперёд, просто смотри 90% времени в зеркала заднего вида, даже в квалификации. Я так сам делал, чтобы выжить».



Посмотрим, ждут ли нас новые комментарии Таки в дни Гран-при Монако…