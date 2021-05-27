«Мерседес» недоволен Хэмилтоном? Кими пора уйти? Прикидываем составы Ф-1 на сезон-2022

Льюис справлялся с ролью посла марки, когда побеждал и хвалил команду. Теперь он её критикует и рискует попасть в немилость к «Даймлеру»!

После Гран-при Монако Льюис Хэмилтон не скрывал недовольства работой команды и в одном из интервью подчеркнул, что себя ему упрекнуть не в чем, а вот разговор с товарищами предстоит тяжёлый. Теперь, спустя всего пару дней после финиша, появились слухи, что критика со стороны собственного гонщика удивила «Мерседес» — немецкий концерн, пишет пресса, готов ещё раз подумать, так уж ли он нуждается в Хэмилтоне.

Какова на самом деле вероятность разлада Хэмилтона с «Мерседесом» и как обстоят дела с контрактами других пилотов — в обзоре «Чемпионата».

Хэмилтон и его контракт: сага вторая

Текущее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» было подписано только в этом году — действующий чемпион оказался последним из всех пилотов сезона-2021, кто закрепил свои обязательства на бумаге. Тогда стороны никак не комментировали задержку, ссылаясь то на пандемию, то на борьбу за титул. Тем не менее сам факт столь долгой паузы говорит о наличии сложностей.



Что именно стало камнем преткновения — маркетинговые обязательства, зарплата, активизм гонщика или что-то иное — до сих пор неясно, но чаще всего в паддоке звучал следующий вопрос: зачем «Мерседесу» столь дорогостоящий чемпион, если Джордж Расселл способен ехать не хуже и доказал это на Гран-при Сахира?

Джордж Расселл Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В то же время предполагается, что Расселл в ближайшее время придёт в «Мерседес» на место Валттери Боттаса, а Хэмилтон приносит огромную пользу в качестве посла марки и по-прежнему пребывает в отличной форме. По крайней мере, пребывал — до Гран-при Монако, где британец и в квалификации, и в гонке смотрелся намного слабее напарника.



Но плохо даже не это — у кого не бывает спадов? Хэмилтон, не долго думая, публично предъявил претензии команде, и сам же уточнял, что к себе вопросов не имеет. При этом «Даймлер» сокращает свою долю в команде, которая в теории вообще может сменить название и превратиться в некую иную сущность, потеряв заводскую поддержку. И не исключено, что выступать за такую команду будут совсем другие пилоты. Кто? Зависит от развития ситуации в других командах.

Пойдёт ли в «Мерседес» Ферстаппен?

Главным кандидатом на переход в «Мерседес» в случае ухода Хэмилтона часто называют Макса Ферстаппена, однако после Гран-при Монако у гонщика из Нидерландов не так уж и много причин уходить из «Ред Булл».

Австрийская команда уже много лет работает вокруг Макса, и в этом году наконец подготовила достойную борьбы за титул машину, и именно Ферстаппен в данный момент возглавляет общий зачёт. А в следующем году команды переходят на совершенно новые шасси, и не факт, что «Мерседес» останется среди лидеров. Если вообще останется в Формуле-1…

В то же время позиции Серхио Переса по-прежнему не слишком прочны. Мексиканец так и не смог быстро освоиться за рулём новой для себя машины и очень много проигрывает напарнику. Но самое главное: как и его предшественники, Чеко пока не способен прессинговать «Мерседес» и отбирать у Хэмилтона очки. Лишь в Монако Серхио смог опередить Льюиса, в остальных случаях он финишировал позади обоих гонщиков «Мерседеса» (кроме схода Боттаса в Имоле).

Серхио Перес во время квалификации в Монако Фото: Mark Thompson/Getty Images

Кем в «Ред Булл» могли бы заменить мексиканца, если это потребуется? Во-первых, резервистом по-прежнему числится Александер Албон, и он в конце прошлого года говорил, что его главная цель — возвращение в команду в сезоне-2022. Помимо этого в обойме «Ред Булл» есть Пьер Гасли — в этом году француз не избежал ошибок, однако по-прежнему быстр и способен помогать Максу — если машина получится для него более удобной.



Если выбор в итоге падёт на Гасли, то Хельмуту Марко предстоит выбрать нового напарника Юки Цуноде, и им может оказаться как уже упомянутый Албон, так и Лайам Лоусон, Юри Випс или Джехан Дарувала, выступающие при поддержке «Ред Булл» в Формуле-2.

Что будет делать Алонсо?

До начала сезона ходили слухи, что в Энстоуне не прочь заменить Окона на Гасли, однако прошли первые гонки, и Эстебан неожиданно оказался лидером команды, в то время как Фернандо Алонсо явно уступает более молодому напарнику. В Монако испанский ветеран не смог выйти даже из первого сегмента и финишировал четырьмя позициями ниже Окона.

Фернандо Алонсо на параде пилотов в Монако Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Вряд ли у нового руководства хватит духу уволить испанца, да и его контракт рассчитан как минимум до конца сезона-2022, но не захочет ли сам Алонсо бросить эти мучения, если так и не сможет опережать Окона? Возможно, для «Альпин» Фернандо был бы полезнее в качестве тренера, а место в кокпите стоит уступить кому-то помоложе — например, Чжоу Гуаньюю или Оскару Пиастри, которые лидируют в Формуле-2 после двух этапов.

На сколько хватит Райкконена?

Кими Райкконен Фото: Sebastien Nogier/Getty Images

Похожий вопрос сейчас стоит и в «Альфа Ромео»: захочет ли продолжать карьеру Кими Райкконен, самый возрастной пилот на стартовой решётке и обладатель рекорда по числу стартов в Ф-1? В команде отмечают, что всегда будут рады предоставить Кими автомобиль и решающее слово за ним. При этом, как и Алонсо, Райкконен в этом году уступает своему молодому напарнику, и, вероятно, подошёл к тому моменту, когда пора завершать карьеру.

Одним из кандидатов на замену Кими является россиянин Роберт Шварцман, который уже долгое время входит в состав Академии «Феррари» и был одним из претендентов на переход в Ф-1 ещё в прошлом году. Увы, в текущем сезоне Роберт смотрится не слишком убедительно, а потому в команде могут предпочесть резервиста Каллума Айлотта или Маркуса Армстронга, хотя последний сейчас смотрится хуже Шварцмана и занимает унылую 15-ю строчку общего зачёта. А может, Фредерик Вассёр сделает ставку на молодость и возьмёт Тео Пуршера из программы «Заубера» — 17-летний француз только-только дебютировал в Ф-2, но уже победил в Монако и занимает в чемпионате третье место…