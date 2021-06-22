«Мерседес» сглупил на Гран-при Франции, причём дважды. Что с чемпионами?

Почему «Мерседес» облажался со стратегией?

В ходе гонки не было периода машины безопасности, виртуального пейс-кара, аварий или механических поломок. Все главные герои чемпионата мира сражались на трассе, а их команды — на капитанском мостике. Главную же роль в этом спектакле играли вторые номера ведущих команд. Серхио Перес помог Максу Ферстаппену, заблокировав окно для пит-стопа «Мерседеса». Как итог: стратеги действующих чемпионов мира не могли применить тактику, которую использовали на Гран-при Испании.

«Ред Булл» по максимуму сыграл на своём втором пилоте. Мексиканец дольше всех продержался на трассе на первом отрезке, чтобы провести безопасный пит-стоп. У него был достаточно свежий «хард», чтобы он мог спокойно защитить позицию в случае, если в «Мерседесе» решились бы на второй пит-стоп. «Без участия Переса нам было бы сложно победить», — заявил после гонки спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.



Из-за Переса в «Мерседесе» воздержались от второго пит-стопа. Фактически чемпионы мира боялись, что им не удастся опередить второй «Ред Булл». Страх был настолько велик, что они даже не попытались сделать это с одной из машин. W12 была слишком медленной в воскресной гонке: даже с DRS и слипстримом на прямой Боттас и Хэмилтон показали максимальную скорость в 321,2 и 320,7 км/ч соответственно. Для сравнения: скорость Ферстаппена достигла 337 км/ч, а Переса — 336,4 км/ч.



То, что не сделали в «Мерседесе», удалось сделать в «Ред Булл»: на 32-м круге Ферстаппен отправился на второй пит-стоп. В австрийской команде любой ценой не хотели повторения ситуации, случившейся в Барселоне. И тактика сработала. У Макса был 21 круг, чтобы отыграть 18,160 секунды. Ему бы хватило и двадцати — на предпоследнем круге Хэмилтон сдался в восьмом повороте, после гонки сказав, что не было никакого смысла сопротивляться.

В «Мерседесе» серьёзно ошиблись уже в начале. Команда упустила момент с первым пит-стопом Хэмилтона, позвав его в боксы на один круг позже, чем за новыми шинами заехал Макс. Семикратный чемпион мира из-за этого и упустил лидерство. Важно понимать, что если бы он провёл пит-стоп раньше, то выиграл бы эту гонку.



«Мерседес» опростоволосился дважды: «подрезка» Боттаса против Ферстаппена также провалилась. Вместо этого главный соперник Хэмилтона умчался вперёд. «Мы думали, что у нас хватит преимущества, чтобы Льюис мог проехать на один круг больше», — сказал после гонки Вольф. Забавно, что Боттас за счёт ранней остановки не смог отыграть 2,7 секунды. Хэмилтону же не хватило преимущества в 3,1 секунды.



На круге заезда в боксы Хэмилтон проиграл Ферстаппену всего 0,6 секунды. Чуть больше 0,5 секунды он уступил на пит-лейне. Так что до сих пор остаётся загадкой, почему Хэмилтону не хватило трёх секунд запаса.

Почему Боттас не показал лучший круг?

Валттери мог хотя бы отобрать дополнительное очко за быстрый круг у Ферстаппена, но на капитанском мостике «Мерседеса» отказались от остановки финна в боксах после того, как он уступил третью позицию Серхио Пересу несмотря на то, что ему бы хватило отрыва от «Макларена» Норриса для «бесплатного» пит-стопа.



«Мы рассчитывали на штраф Переса», — оправдался после гонки Вольф. Чеко обогнал Боттаса на 49-м круге и в десятом повороте выехал за пределы трассы. Стюарды приняли решение никого не наказывать.



«Манёвр был уже завершён. На всякий случай я оставил Валттери достаточно места, чтобы избежать столкновения, поэтому и выехал за пределы трассы», — объяснился Перес.



Но даже если бы мексиканца оштрафовали, он бы сохранил позицию, потому что Боттас на финише отстал от него более чем на пять секунд. Пожалуй, в такой ситуации Боттас предпочёл бы побороться за лучший круг, нежели верить в штраф Переса.

Вывод

Как команда, которая выиграла семь чемпионских титулов за семь последних лет, может принимать решения настолько ужасно? Ответ прост: Тото Вольф и компания разучились действовать в условиях прессинга. Подумайте сами, за последние семь лет реальную борьбу за титул Хэмилтону навязывали всего пару раз, причём в первом случае это был Нико Росберг (а «Мерседесу» как команде плевать, кто из их пилотов возьмёт титул, главное, что он достанется им), а во втором — Себастьян Феттель, который вывалился из борьбы за титул уже к середине сезона (передадим привет стене на «Хоккенхаймринге»).

Фактически в настоящий момент у «Мерседеса» попросту нет навыков выступлений под давлением. От этого и элементарные ошибки как со стороны капитанского мостика, так и со стороны самих пилотов — Хэмилтон в Баку и вовсе впервые за долгих 14 лет перепутал кнопки (получится весьма забавно, если это вновь будет стоить ему титула).



Как уже сказал после финиша гонки во Франции Нико Росберг, сейчас «Мерседесу» нужно сплотиться и постараться выдать свой максимум. Разумеется, у команды из Брэкли есть для этого все ресурсы. Хватит ли ресурсов ментальных? Покажет время, но настолько трудного сезона у «Мерседеса» не было ни разу за всю эпоху их побед. И плоды прессинга со стороны «Ред Булл» заметны уже сейчас.



По материалам Auto Motor und Sport.