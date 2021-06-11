«Мерседес» добивает Боттаса на фоне кошмарных результатов. Его уже точно решили убрать?

Акции финского гонщика «Мерседеса» Валттери Боттаса опустились на историческое дно за всё время его выступлений в Формуле-1. После роли талантливого новичка и перспективного молодого пилота «Уильямса» Валттери долгое время являлся сильным вторым номером при Льюисе Хэмилтоне, но в 2021-м что-то пошло не так. Только шестое место в личном зачёте после шести Гран-при подталкивают к прогнозам: нынешний чемпионат для Боттаса — последний в составе «Мерседеса», пришло время перемен. А может, даже ухода из Ф-1.

Идеальный номер два

После стремительного ухода из чемпионата мира Нико Росберга «Мерседес» обрёл в лице Боттаса идеального напарника для Хэмилтона. С одной стороны, весьма быстрого (в хороший день Валттери вполне мог опередить Льюиса в квалификации и даже гонке), с другой — достаточно покладистого, чтобы поворчать, но свыкнуться с ролью пусть и неофициально, но второго пилота, который соберёт достаточно очков для Кубка конструкторов, но не будет представлять угрозы для Хэмилтона в личном.



Благодаря этим заслугам Боттас год за годом получает от «Серебряных стрел» продление контракта, и даже когда на горизонте появился молодой и перспективный Джордж Расселл, то руководство «Мерседеса» оставило на 2021-й Валттери (разумеется, мы не верим в разговоры, что Джорджа просто не отпустил «Уильямс»). Однако будет крайне удивительно, если и в 2022 году Боттас останется представлять «Мерседес» — есть стойкое ощущение, что команда постепенно начинает воспринимать пилота как уходящую натуру.

Чёрный 2021-й

В нынешнем сезоне Боттас очутился в необычной для себя ситуации. В прежние годы «Мерседес» всегда располагал машиной, которая либо просто была быстрейшей, либо по крайней мере позволяла в каждой гонке бороться за подиум. Но когда после подрезки днища автомобиль потерял былую могучесть, что-то пошло не так: если «Мерседес» терял ход, то чаще всего это сильнее било именно по Боттасу, который никак не мог прогреть шины или обрести уверенность в нервном болиде.

Первым звоночком стал Гран-при Эмилии-Романьи, где Валттери докатился до того, что оборонялся от Расселла из «Уильямса», и дело закончилось столкновением. Можно долго спорить, кто там виноват, но сам факт, что пилоту «Мерседеса» приходится сражаться с представителем одной из двух худших команд пелотона, поражал.

Такая же ситуация сложилась совсем недавно в Баку. За весь уик-энд Боттас так и не подружился с болидом и вновь ехал где-то на границе первой десятки, прежде чем режим виртуального сейфти-кара окончательно добил гонку финна: он не сумел прогреть шины на рестарте и просто наблюдал, как его со всех сторон обходят соперники. Итог — невообразимое 12-е место. То есть Валттери вдруг очутился на месте Пьера Гасли и Александера Албона времён их выступлений в «Ред Булл», когда вместо поддержки лидера француз и таиландец болтались далеко от топ-3.

Руководство не верит в финна?

Самое неприятное для Валттери — отсутствие поддержки со стороны команды. Когда Хэмилтон по ошибке меняет тормозной баланс и лишается верных 18, а то и 25 очков, в «Мерседесе» чуть ли не берут вину на себя и обещают оперативно переработать рулевое колесо. Когда гонку Боттаса в Монако портит провал на пит-стопе, Тото Вольф вдруг частично винит самого пилота — мол, не совсем правильно остановил машину, вот механик и ошибся. Почему-то кажется, что в отношении Хэмилтона Тото такой мысли не высказал бы.

Новость по теме Вольф признал, что Боттас не был виноват в сходе в Монако

Да, Вольф потом взял свои слова обратно, признав, что никакой ошибки Валттери не было, но все уже запомнили, как по-разному босс комментирует проблемы двух своих гонщиков…

Показателен и комментарий нового технического директора «Мерседеса» Майка Эллиотта, который во время разбора Гран-при Азербайджана прямо указал на ошибку пилота — мол, Боттас выбрал конфигурацию с более высоким уровнем прижимной силы, хотя симуляции показывали, что это решение менее выгодное. Правда, различие в скорости не должно было превышать одной десятой, но всё же показательно, как ещё один руководитель команды подвергает сомнению выбор своего гонщика. И вновь вопрос – сказал бы Эллиотт то же самое, будь на месте Валттери Хэмилтон?

Может, в душе руководство «Мерседеса» для себя всё уже решило, поставив на Валттери крест и сделав ставку на молодого Расселла? Недаром авторитетный журналист Джо Сейвуд предположил, что объявление о контракте «Мерседеса» с Расселлом могут приурочить к домашней гонке Джорджа — Гран-при Великобритании. Возможно, негативное решение насчёт своего будущего подозревает и сам Боттас, а потому просит команду побыстрее дать ему ответ — желательно до летней паузы в Ф-1.

Куда, если не в «Мерседес»?

Если «Серебряные стрелы» выберут на 2022-й пару Хэмилтон-Расселл (а это выглядит наиболее вероятным вариантом), то у Боттаса могут возникнуть проблемы просто с тем, чтобы остаться в чемпионате мира. «Ред Булл», «Феррари», «Макларен» — тут без вариантов. «Альфа Таури» — понятно, в «Альпин» вполне довольны Оконом. В «Хаасе» оба гонщика на контрактах, да и интересно ли Валттери опускаться на самое дно, ведь можно только гадать, как сильно американцы прибавят в 2022-м. «Альфа Ромео»? Там всё запутанно и сомнительно: Валттери вряд ли впишется в её планы, даже если Кими Райкконен наконец-то завершит карьеру.

Получается, из относительно реальных вариантов остаётся только родной «Уильямс». Но тут вопросы с обеих сторон. Во-первых, пойдёт ли Боттас на такое сильное понижение? Да, благодаря свежим инвестициям и смене регламента команда из Гроува способна сильно прибавить, но ясно, что с любой мечтой о борьбе за победы и тем более титул 31-летнему финну придётся расстаться. Во-вторых, готов ли сам «Уильямс» платить Боттасу зарплату, хоть сколько-нибудь приближённую к его жалованью в «Мерседесе»? Расселл явно зарабатывает немного, Латифи сам приносит серьёзное финансирование, плюс давно ходят слухи, что место в команде могут отдать Чжоу Гуаньюю — с поддержкой «Альпин» и огромным китайским рынком за спиной. В общем, вопросы даже по «Уильямсу».

Получается забавная и одновременно грустная история: гонщик, который иногда способен опередить одного из величайших пилотов в истории чемпионата мира, запросто может остаться без места на 2022 год. На Гран-при Португалии Валттери взял поул, на недавнем Гран-при Монако опередил Хэмилтона на полсекунды — но всего этого может оказаться недостаточно, чтобы даже просто не вылететь из Ф-1. Сезон-2021 рискует окончательно превратиться для Валттери в кошмар.