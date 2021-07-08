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Льюис Хэмилтон подписал двухлетний контракт с командой Формулы-1 «Мерседес» — почему это ошибка

Ловушка для чемпиона. Почему новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» — ошибка
Александр Кожевников
Новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» – ошибка?
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Семикратный продлил соглашение на два года, но всё может превратиться в бесславный конец и больно ударить по наследию Льюиса.

На прошлой неделе стало известно, что Льюис Хэмилтон останется гонщиком «Мерседеса» ещё на два года. С одной стороны, это прекрасные новости как для команды, так и для всей Формулы-1 – подумать только, живая легенда продолжит выступления в чемпионате. С другой – это вполне может оказаться «билетом в один конец» для некогда великого гонщика. Давайте попробуем разобраться, почему Льюис совершил большую ошибку, приняв решение остаться в гонках Гран-при.

Возраст — главная проблема

Да, можно сказать, что Льюису всего 36 лет, жизнь только начинается, а некоторые гонщики выступают и до 40+. Но возраст в любом случае берёт своё. Посмотрите на результаты, например, Кими Райкконена или Фернандо Алонсо. На данный момент Алонсо — это скорее исключение из правил, но чисто психологически нынешний испанец уже не воспринимается той непобедимой силой, которой он был во второй половине 2000-х годов.

Никто не молодеет, и Льюис — не исключение. Не стоит ждать, что ближайшие два года Хэмилтон проведёт на пике своей физической и психологической формы. 90-е позади, сейчас на пятки возрастным и опытным наступают молодые и горячие, да и в целом Формула-1 стала гораздо моложе в сравнении с началом XX века, когда чемпионами могли стать парни в 38-летнем возрасте (речь о Найджеле Мэнселле и Алене Просте).

В принципе, начало этой истории мы видим уже в нынешнем сезоне. Можно сколько угодно утверждать, что «Ред Булл» обладает самой быстрой машиной сезона-2021, но тот факт, что Хэмилтон «уже не тот», прослеживается, если присмотреться внимательно. Да, болид «Мерседеса» резко потерял в характеристиках после смены регламента (плюс команда элементарно могла достигнуть потолка в развитии нынешней концепции). Но есть и ещё один важный момент: в 2021 году Льюис банально не всегда соответствует высоким стандартам борьбы за титул. А если Хэмилтон не в ударе или не вполне понимает, что ещё ему нужно сделать для победы, это, как показывает практика, всегда негативно сказывается на всей команде.

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Все самые крупные ошибки команды из Брэкли были связаны с тем, что Хэмилтон либо выпадал из борьбы за победу, либо и вовсе отсутствовал (как в Сахире прошлого года). Если лидер теряет уверенность в собственных действиях, то команда автоматически перестаёт понимать, что им лучше делать на капитанском мостике и в боксах. С одной стороны, это демонстрирует, что Хэмилтон является настоящим капитаном этого чёрного корабля, а с другой – доказывает потерю Хэмилтоном формы в нынешнем сезоне.

Мы уже не говорим о том, что разучиться выигрывать можно очень быстро. Достаточно один раз проиграть по всем фронтам — и выбраться из психологической ямы будет очень сложно. Психология победителя просто уйдёт, как будто её не было. А чем старше пилот, тем сложнее ему будет вернуться на доминирующие позиции.

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Регламент 2022 года

Ещё одна проблема — новые правила. Цель Льюиса при продлении контракта очевидна: он искренне верит, что ему по силам побороться за восьмое чемпионство и стать самым титулованным в истории, а не просто сравняться с Михаэлем Шумахером. Но если ещё год назад казалось, что Льюис может спокойно довести число титулов до десяти, то сейчас всё не столь однозначно. Во-первых, восьмой в этом году крайне сомнителен, во-вторых — не факт, что «Мерседесу» удастся построить супермашину и в следующем году.

И тут мы видим ещё одну ошибку Льюиса при продлении соглашения: новый контракт рассчитан на два года. Предположим на секунду, что в следующем году «Мерседес» не только не прибавит, но и вовсе окажется в районе третьего-четвёртого места в Кубке конструкторов. Ну или хотя бы на уровне нынешней их машины. И что мы тогда получаем? Льюис, который казался непобедимым на протяжении последних нескольких лет и воспринимался, как доминатор, запросто может проиграть три сезона подряд. После долгих лет гегемонии «Мерседеса» звучит нереалистично, но напомним: с 2009 по 2013 год Хэмилтон ни разу не стал чемпионом.

Серия поражений сильно скажется на уважаемом всеми нами сэре: наследие Хэмилтона превратится в карточный домик, который разрушится. Как говорил один известный киногерой: «Запоминается последняя фраза». А последней фразой Льюиса в таком случае будет не «Get in there», а «We should have tried harder». Конечно, это не отнимет у Льюиса семь выигранных титулов. Но в воспоминаниях болельщиков он останется очередным великим спортсменом, «сдувшимся» под конец карьеры. Или, хуже того, гонщиком, который взял так много титулов благодаря доминирующей технике и податливому напарнику. Вот такая ловушка для чемпиона.

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Вывод

Продление контракта с «Мерседесом» — отличная новость для команды и Формулы-1 лишь на бумаге и в «твиттере» Джорджа Расселла. На самом деле у этого соглашения есть множество подводных камней, которые могут привести к тому, что Льюис станет не самым великим пилотом в истории чемпионата, а очередным чемпионом, который не смог вовремя уйти. Будет ли это так? Покажет только время. Но почему-то есть уверенность в том, что мы уже одной ногой зашли в эру Ферстаппена, а Льюис в ней будет играть лишь роль экс-чемпиона, передающего бразды правления тому, кто моложе и банально лучше здесь и сейчас.

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