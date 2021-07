Ловушка для чемпиона. Почему новый контракт Хэмилтона с «Мерседесом» — ошибка

На прошлой неделе стало известно, что Льюис Хэмилтон останется гонщиком «Мерседеса» ещё на два года. С одной стороны, это прекрасные новости как для команды, так и для всей Формулы-1 – подумать только, живая легенда продолжит выступления в чемпионате. С другой – это вполне может оказаться «билетом в один конец» для некогда великого гонщика. Давайте попробуем разобраться, почему Льюис совершил большую ошибку, приняв решение остаться в гонках Гран-при.

Возраст — главная проблема

Да, можно сказать, что Льюису всего 36 лет, жизнь только начинается, а некоторые гонщики выступают и до 40+. Но возраст в любом случае берёт своё. Посмотрите на результаты, например, Кими Райкконена или Фернандо Алонсо. На данный момент Алонсо — это скорее исключение из правил, но чисто психологически нынешний испанец уже не воспринимается той непобедимой силой, которой он был во второй половине 2000-х годов.



Никто не молодеет, и Льюис — не исключение. Не стоит ждать, что ближайшие два года Хэмилтон проведёт на пике своей физической и психологической формы. 90-е позади, сейчас на пятки возрастным и опытным наступают молодые и горячие, да и в целом Формула-1 стала гораздо моложе в сравнении с началом XX века, когда чемпионами могли стать парни в 38-летнем возрасте (речь о Найджеле Мэнселле и Алене Просте).



В принципе, начало этой истории мы видим уже в нынешнем сезоне. Можно сколько угодно утверждать, что «Ред Булл» обладает самой быстрой машиной сезона-2021, но тот факт, что Хэмилтон «уже не тот», прослеживается, если присмотреться внимательно. Да, болид «Мерседеса» резко потерял в характеристиках после смены регламента (плюс команда элементарно могла достигнуть потолка в развитии нынешней концепции). Но есть и ещё один важный момент: в 2021 году Льюис банально не всегда соответствует высоким стандартам борьбы за титул. А если Хэмилтон не в ударе или не вполне понимает, что ещё ему нужно сделать для победы, это, как показывает практика, всегда негативно сказывается на всей команде.

Все самые крупные ошибки команды из Брэкли были связаны с тем, что Хэмилтон либо выпадал из борьбы за победу, либо и вовсе отсутствовал (как в Сахире прошлого года). Если лидер теряет уверенность в собственных действиях, то команда автоматически перестаёт понимать, что им лучше делать на капитанском мостике и в боксах. С одной стороны, это демонстрирует, что Хэмилтон является настоящим капитаном этого чёрного корабля, а с другой – доказывает потерю Хэмилтоном формы в нынешнем сезоне.



Мы уже не говорим о том, что разучиться выигрывать можно очень быстро. Достаточно один раз проиграть по всем фронтам — и выбраться из психологической ямы будет очень сложно. Психология победителя просто уйдёт, как будто её не было. А чем старше пилот, тем сложнее ему будет вернуться на доминирующие позиции.

Регламент 2022 года

Ещё одна проблема — новые правила. Цель Льюиса при продлении контракта очевидна: он искренне верит, что ему по силам побороться за восьмое чемпионство и стать самым титулованным в истории, а не просто сравняться с Михаэлем Шумахером. Но если ещё год назад казалось, что Льюис может спокойно довести число титулов до десяти, то сейчас всё не столь однозначно. Во-первых, восьмой в этом году крайне сомнителен, во-вторых — не факт, что «Мерседесу» удастся построить супермашину и в следующем году.



И тут мы видим ещё одну ошибку Льюиса при продлении соглашения: новый контракт рассчитан на два года. Предположим на секунду, что в следующем году «Мерседес» не только не прибавит, но и вовсе окажется в районе третьего-четвёртого места в Кубке конструкторов. Ну или хотя бы на уровне нынешней их машины. И что мы тогда получаем? Льюис, который казался непобедимым на протяжении последних нескольких лет и воспринимался, как доминатор, запросто может проиграть три сезона подряд. После долгих лет гегемонии «Мерседеса» звучит нереалистично, но напомним: с 2009 по 2013 год Хэмилтон ни разу не стал чемпионом.



Серия поражений сильно скажется на уважаемом всеми нами сэре: наследие Хэмилтона превратится в карточный домик, который разрушится. Как говорил один известный киногерой: «Запоминается последняя фраза». А последней фразой Льюиса в таком случае будет не «Get in there», а «We should have tried harder». Конечно, это не отнимет у Льюиса семь выигранных титулов. Но в воспоминаниях болельщиков он останется очередным великим спортсменом, «сдувшимся» под конец карьеры. Или, хуже того, гонщиком, который взял так много титулов благодаря доминирующей технике и податливому напарнику. Вот такая ловушка для чемпиона.

Вывод

Продление контракта с «Мерседесом» — отличная новость для команды и Формулы-1 лишь на бумаге и в «твиттере» Джорджа Расселла. На самом деле у этого соглашения есть множество подводных камней, которые могут привести к тому, что Льюис станет не самым великим пилотом в истории чемпионата, а очередным чемпионом, который не смог вовремя уйти. Будет ли это так? Покажет только время. Но почему-то есть уверенность в том, что мы уже одной ногой зашли в эру Ферстаппена, а Льюис в ней будет играть лишь роль экс-чемпиона, передающего бразды правления тому, кто моложе и банально лучше здесь и сейчас.