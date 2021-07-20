Ждём драку: Ферстаппен будет мстить Хэмилтону, хотя сам виноват в аварии

Только Макс мог предотвратить аварию. И тогда потерял бы лишь семь очков, а не 25. Столкновение в Сильверстоуне — это только начало.

Столкновение Ферстаппена и Хэмилтона на Гран-при Великобритании стало одним из главных событий сезона. «Ред Булл» в бешенстве — австрийская команда лишилась преимущества как в личном, так и в командном зачёте, поскольку признанный виновным в столкновении Льюис одержал победу.

Истерика Кристиана Хорнера объяснима — он как честный профессионал от Формулы-1 пойдёт на всё ради своей команды. Но в глубине души Хорнер знает, что его гонщик тоже виноват.

Хэмилтон имел право на атаку

В решении судей отмечено, что Хэмилтон признан «преимущественно виновным», поскольку входил в поворот по траектории, при которой слева оставалось место, и Льюис не увернулся туда от Ферстаппена.

В то же время эпизод стоит разбирать с того момента, когда «Мерседес» «нырнул» внутрь перед «Копсом»: Хэмилтон был быстрее и почти поравнялся с «Ред Булл» справа от него, передние колёса Льюиса были ближе к передним колёсам Макса, чем к задним.

Фото: youtube.com/formula1

Будучи в базе «Ред Булл», Хэмилтон имел полное право на этот апекс и по праву рассчитывал, что траектория принадлежит ему. Будь Льюис чуть-чуть позади — если бы его передние колёса были бы ближе к задним колёсам Макса, Хэмилтону пришлось бы уступить, поскольку он далеко, но в данной ситуации машины считаются заходящими в поворот бок о бок.

Фото: youtube.com/formula1

Разумеется, Хэмилтон входит в «Копс» не по оптимальной траектории, но иначе ему и не совершить обгон. Он едет максимально левее, чтобы не ломать линию движения на апексе (и, конечно, рассчитывать выдавить «Ред Булл» на выходе, если тот ещё будет сбоку).

Фото: youtube.com/formula1

И именно в этот момент Макс должен был уступить поворот — не по правилам, а по логике событий. У «Мерседеса» не было темпа, чтобы оторваться от «Ред Булл» — борьба как минимум шла бы на равных, и с помощью DRS у Ферстаппена было бы минимум 50 шансов на обгон. Этот эпизод в худшем случае решал судьбу семи очков, но в итоге Ферстаппен потерял 25.

Фото: youtube.com/formula1

Макс влетел в «Копс» так, словно Хэмилтона там не было. Контакт произошёл ещё до апекса, но Ферстаппен заходил в него так, что, куда ни прижмись Льюис, места его машине не осталось бы. Столкновение было неминуемо, и после того, как две машины поравнялись, только Макс мог что-то сделать, чтобы избежать контакта.

Фото: youtube.com/formula1

Ферстаппен будет мстить

Подавляющее большинство болельщиков и экспертов, судя по опросам, однозначно возлагают вину в эпизоде на Хэмилтона. И это развязывает Максу руки: он никогда не считался самым дружелюбным пилотом на трассе, а после его прихода в Формулу-1 в регламенте даже появилось правило Ферстаппена, запрещающее агрессивно менять траекторию при защите.

Недавние гонки, в которых победил Макс, дали ему понять, что в этом году у него есть очень реальный и почти ощутимый шанс на чемпионство, а Гран-при Великобритании показал, как легко этот шанс можно потерять. Ферстаппен пойдёт на всё, чтобы стать в этом году чемпионом. Точно так же и Хэмилтон будет делать всё возможное ради восьмого титула.

Хэмилтон после победы на Гран-при Великобритании Фото: Michael Regan/Getty Images

В документальном фильме «Сенна» Мартин Брандл среди прочего так охарактеризовал стиль великого бразильца: «Когда Айртон вас атаковал, он располагал свою машину так, что вынуждал вас выбирать — столкнётесь вы или нет». Именно так произошло и на «Сильверстоуне», и это только начало — Хэмилтон и Ферстаппен ещё не раз сойдутся на трассе, и теперь вероятность контактной борьбы только возрастает.

Судьям работы прибавится, и будем надеяться, что их решения будут логичными и прозрачными. Но пока можно быть уверенным лишь в том, что этот сезон войдёт в историю спорта как один из самых напряжённых, зрелищных и непредсказуемых. Сражение Макса и Льюиса неминуемо станет классикой Формулы-1.