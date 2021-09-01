Доминированию «Мерседеса» — конец. А как закончилась гегемония «Феррари» и Шумахера?

На некоторых этапах «Феррари» не могла попасть даже в очки. Босс «Скудерии» был в ярости и винил во всём новое правило.

Никогда ещё прежде в гибридную эру «Мерседес» не был настолько близок к тому, чтобы проиграть по итогам сезона. Вполне вероятно, в конце этого года прервётся семилетняя гегемония немецкой команды. В честь возможного появления нового чемпиона в Ф-1 мы предлагаем вспомнить, как шестнадцать лет назад прервалось доминирование другой легендарной команды — «Феррари».

Шинное правило — главная причина прервавшейся гегемонии

Первую половину 2000-х смело можно назвать эпохой «Феррари». Ни до, ни после «Скудерия» так плотно не ассоциировалась с триумфом, как в самом начале XXI века. Комбинация немецкого и итальянского гимнов после финиша стала главной музыкальной темой той эпохи. В 2004-м «Феррари» стала первой командой в истории Ф-1, которой удалось взять пять титулов подряд в личном зачете и шесть — в Кубке конструкторов. Сезон-2004 вообще стал некой квинтэссенцией доминирования команды из Маранелло: в первых тринадцати гонках Михаэль Шумахер одержал двенадцать побед! В какой-то момент могло показаться, что гегемония «Феррари» будет продолжаться вечно. Однако у ФИА было своё решение данного вопроса.

Начиная с 2005 года вступал в силу запрет на смену резины во время гонки. То есть, согласно шинной реформе, на квалификацию и гонку пилотам выдавался только лишь один комплект резины. Во время гонки менять покрышки разрешалось только лишь в случае прокола (допускалась смена исключительно пострадавшего колеса), а также в условиях дождя.

Столь радикальную реформу ФИА мотивировала стремлением к повышению уровня безопасности в Ф-1. Таким витиеватым способом федерация пыталась повысить жёсткость состава резины (иначе шины не смогут выдержать полную дистанцию гонки) и, как следствие, замедлить болиды при прохождении опасных поворотов. Сегодня логика ФИА кажется странной и нелепой. Особенно вспоминая, как на «Нюрбургринге» очень «безопасно» отправился в стену Райкконен из-за взорвавшейся на последнем круге покрышки.

Однако, помимо официального заявления ФИА, существует также и неофициальная, но при этом весьма логичная версия внедрения столь странного правила. Бытует мнение, что таким образом международная федерация пыталась прервать беспощадное доминирование «Феррари» и привнести в Ф-1 долю интриги. Ведь «Скудерия» использовала шины «Бриджстоун», ахиллесовой пятой которых являлась именно выносливость. Поэтому японскому производителю пришлось серьёзно повысить жёсткость состава своей резины. Таким образом, шины смогли замедлить «Феррари» относительно других команд.

Старт сезона-2005 для «Феррари» стал худшим за 12 лет

Начинать сезон-2005 пилотам «Феррари» пришлось на прошлогодних болидах. Такая практика для «Скудерии» не являлась чем-то новым: в 2002-м и 2003-м Шумахер и Баррикелло также начинали сезон на старых моделях. Оттого и результаты «Феррари» на стартовом этапе в Австралии нельзя было считать показательными.

Первая квалификация сезона не стала триумфальной для «Скудерии»: Баррикелло смог квалифицироваться на 11-й позиции, а Шумахер и вовсе довольствовался 18-м местом (всему виной начавшийся перед попыткой Михаэля дождь). Гонка для действующих чемпионов сложилась несколько удачнее квалификации: Рубенсу удалось отыграть девять позиций и финишировать вторым. А вот Шумахеру повезло куда меньше, нежели напарнику: Ник Хайдфельд в отчаянной попытке обогнать соотечественника попросту вынес Красного Барона.

Для «Феррари» результаты австралийского этапа не были ни провальными, ни успешными. Первая гонка была не настолько показательной, чтобы дать понять руководству «Скудерии», с какими трудностями им придётся столкнуться в сезоне-2005.

«Ещё рано делать выводы. Гонку в Мельбурне не назовешь типичной, эта трасса почти не нагружает резину, а квалификацию испортил дождь», — рассуждал Росс Браун перед вторым этапом чемпионата.

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К всеобщему разочарованию тифози, скрытый оптимизм Брауна оказался неоправдан. Уик-энд в Малайзии для «Феррари» начался с провальной квалификации (Баррикелло — 12-й, Шумахер — 13-й). Что касается гонки, то максимумом для команды стало только лишь седьмое место Михаэля.

Катастрофические результаты на старте сезона заставили руководство «Скудерии» привезти болиды F2005 уже на Гран-при Бахрейна — на два этапа раньше, чем планировалось. Итоги квалификации могли внушить определённый оптимизм: Шумахер смог квалифицироваться на второй позиции (во многом помогла аномальная жара, при которой неплохо работали шины). В гонке сахирская погода также продолжала благоволить Михаэлю. На первых кругах он держался в секунде от лидера-Алонсо и даже иногда пытался атаковать. Однако фанатов «Скудерии» Шумахер радовал недолго: на 12-м круге Красному Барону пришлось завершить гонку из-за проблем с гидравликой.

После первых трёх гонок в активе «Феррари» было всего 10 очков — худший результат итальянской команды с 1993 года!

Яркие эпизоды провального сезона: в Имоле Шумахер едва не победил, а на «Хунгароринге» взял поул

В провальном сезоне-2005 команде из Маранелло удалось одержать только лишь одну победу. Хотя дубль, завоёванный на скандальном этапе в США, настоящим успехом не назовёшь. Финиш впереди четырёх аутсайдеров для команды, которая доминировала предыдущие пять лет — не повод для радости.

Однако, несмотря на россыпь неудачных этапов, были на счету «Феррари» и по-настоящему яркие гонки. Первая из них прошла на по сути домашней для «Скудерии» трассе в Имоле.

Перед Гран-при Сан-Марино в стане «Скудерии» не скрывали оптимизма касательно нового болида F2005, который был опробован на прошлом этапе в Бахрейне. Высокий темп Шумахера на протяжении всего Гран-при однозначно вселял надежду в итальянскую команду.

Хотя начинался для «Феррари» гоночный уик-энд в Имоле не очень оптимистично: из-за ошибки, допущенной в квалификации, Шумахеру пришлось начинать гонку с 13-й позиции. Однако старт из второй десятки не помешал семикратному чемпиону привести в восторг местных болельщиков. Благодаря тактике позднего пит-стопа Шумахеру удалось отыграть уйму позиций и подняться на третью строчку. После второй дозаправки Михаэль вышел уже на второе место и приблизился к Алонсо. Оставшиеся тринадцать кругов Красный Барон неистово прессинговал Фернандо. Шумахер был очевидно быстрее пилота «Рено», однако блестящая оборона в исполнении испанца не позволила победить Михаэлю в тот день.

Этапы в Бахрейне и Имоле могли внушить «Скудерии» некую надежду — всё-таки с темпом у «Феррари» проблем не возникало. Однако следующий Гран-при в Испании вернул «красных» с небес на землю. Невыразительная квалификация, сход Шумахера из-за прокола и ноль набранных очков как итог этапа на трассе «Каталунья».

После гонки не выдержал Лука ди Монтедземоло и выдал тираду насчёт злосчастной шинной реформы: «Это больше похоже на чемпионат мира по шинам, чем по машинам. У нас очень конкурентоспособный болид, но у нас большие проблемы с резиной».

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Однако не только шинная реформа стала причиной слабого сезона «Феррари». Стоит признать, что болид F2005 получился не самым удачным и имел ряд недостатков. Вообще в стане «Скудерии» не планировали как-то радикально обновлять машину на сезон-2005. Даже Росс Браун называл F2005 скорее эволюционным, чем революционным болидом, подчёркивая, что главная задача — адаптировать машину к изменениям в регламенте. В первую очередь в Маранелло стремились сделать болид легче для уменьшения износа резины в новых условиях.

Также в стане «Феррари» не смогли подготовиться к изменениям регламента касательно аэродинамики. В частности, конструкторы «Скудерии» не лучшим образом спроектировали передний спойлер, который стал одним из слабых мест болида.

Следующей ложкой мёда в бочке кошмарного сезона для «Феррари» стал Гран-при Канады. Ведь именно в Монреале «Скудерии» удалось добраться до подиума двумя машинами — впервые в сезоне. Благодаря сходам двух «Рено» и самоустранению со стороны Монтойи (получил дисквалификацию за выезд с пит-лейна под красный сигнал светофора) Шумахеру удалось финишировать вторым. Также стоит отметить блестящую гонку в исполнении Рубенса Баррикелло, который, стартовав с пит-лейна, сумел добраться до подиума.

Другим ярким эпизодом того сезона для «Феррари» стал поул Шумахера, завоёванный на «Хунгароринге». К великому сожалению тифози, конвертировать первую позицию на стартовой решётке в победу Красному Барону не удалось. Большую часть гонки троица Шумахер-Райкконен-Монтойя вела борьбу за лидерство, попутно возвращая болельщиков в 2003 год. Победителем из этого сражения в итоге вышел Кими — уж больно хорош был «Макларен» на венгерской трассе.

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По итогам сезона «Феррари» удалось занять только лишь третье место в Кубке конструкторов, и то во многом благодаря победному дублю, завоёванному на скандальном этапе в США. После пяти лет доминирования результат 2005 года можно расценивать как самый настоящий провал. К счастью для «Скудерии», уже в следующем сезоне ФИА отменила абсолютно глупый запрет на смену резины по ходу гонки. Благодаря контрреформе весь мир увидел захватывающее сражение за титул между Шумахером и Алонсо — последнее в формульной карьере Красного Барона.