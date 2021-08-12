5 амбициозных трансферов в Формуле-1, которые абсолютно провалились

Весной этого года формульные фанаты, затаив дыхание, наблюдали за дебютом Риккардо, Феттеля и Сайнса в новых гоночных коллективах. И если у Себастьяна и Карлоса первая часть сезона в новых условиях прошла в целом неплохо, то вот у австралийца ситуация обратная. На союз Риккардо и «Макларен» возлагались большие надежды как со стороны пилота, так и со стороны руководства британской команды. Однако пока что выступления Даниэля за «Макларен» не дотягивают до уровня предсезонных ожиданий. В этом и следующем сезонах у Риккардо ещё будет возможность реабилитироваться за стартовые неудачи. Ну а мы пока что вспомним другие примеры перспективных союзов пилотов и команд, которые в итоге так и не смогли оправдать надежд.

Жан Алези – «Феррари»

В 1989 году Жан Алези провёл свою первую гонку в Формуле-1. Дебют французского пилота получился очень ярким: за рулем «Тиррелла» Алези удалось финишировать четвёртым на домашней трассе «Поль Рикар».

Изначально предполагалось, что в составе британской команды Жан проведёт только лишь один этап. Однако Кен Тиррелл был настолько впечатлён результатом Алези, что предложил ему контракт до конца сезона. В том же 1989-м французский пилот взял титул в Формуле-3000 и провёл ещё пару удачных гонок в Ф-1.

К сезону-1990 Алези подходил одним из самых перспективных пилотов пелотона. Показав скорость на старте сезона – два подиума в первых четырех гонках – французский пилот привлёк к себе внимание топ-команд. В частности, персоной Алези активно интересовался «Уильямс». В итоге сэр Фрэнк сделал Жану предложение, от которого тот не смог отказаться.

Между Алези и «Уильямсом» был подписан предварительный контракт, но в команде из Гроува не спешили с официальным объявлением новобранца. История с контрактом слегка затягивалась, однако, в конце концов, Жан подписал соглашение, только вот не с командой сэра Фрэнка, а с «Феррари». За расторжение контракта Алези с «Уильямсом» «Скудерии» пришлось выплатить британской команде четыре миллиона долларов.

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

На тот момент будущий союз Алези и «Феррари» выглядел невероятно перспективно: восходящая звезда Ф-1 подписывает контракт с командой, которая борется за титул. Во многом именно скорость «Скудерии» в сезоне-1990 склонила Жана к выбору в пользу «Феррари». Переходя в стан итальянской команды, Алези наверняка рассчитывал на борьбу за самые высокие места.

Однако судьба решила ехидно подшутить над французом. Ведь именно в 1991 году для «Феррари» начался один из самых тяжёлых периодов в истории. За пять лет проведенных в стане итальянской команды Алези не был даже близок к борьбе за титул. Самым успешным в стане «Феррари» для Жана стал сезон-1995 – одна победа и пять подиумов. Явно не на такой результат рассчитывал Алези, когда отказывал «Уильямсу» ради перехода в «Скудерию».

Жак Вильнёв – «БАР»

Переход в «БАР» можно назвать одним из ключевых решений в карьере Вильнёва. В 1998 году канадец проводил свой третий и в то же время самый неудачный сезон за «Уильямс». Команда сэра Фрэнка лишилась моторов «Рено» и конкурировать с лидерами была уже не в силах. И летом 1998-го Жак решился на кардинальные перемены в своей карьере, подписав контракт с новообразованной командой «БАР».

Союз Вильнёва и «БАР» выходил за рамки сотрудничества пилота и команды. Для новообразованного коллектива канадец должен был стать одной из ключевых фигур на начальном этапе. Вильнёв даже приобрел пакет акций своей новой команды. В свою очередь для Вильнёва переход в «БАР» был возможностью построить команду под себя. Ведь основателем команды являлся менеджер и давний друг Жака Крейг Поллок, который безгранично доверял канадцу.

Фото: Tobias Heyer/Bongarts/Getty Images

К дебютному сезону «БАР» удалось построить относительно боеспособный, но жутко ненадёжный болид. Итогом первого сезона для дебютанта Ф-1 стало последнее место в Кубке конструкторов. В сезоне-1999 «БАР» стал единственной командой, не набравшей ни одного очка. В следующем году британской команде удалось прибавить, но этого хватило только лишь на борьбу в середине пелотона. В итоге за пять лет, проведённых в «БАР», Вильнёву так и не удалось вывести коллектив на топ-уровень. Главными достижениями для канадца стали два подиума, завоеванные в сезоне-2001.

Относительно тех надежд, которые Жак возлагал на сотрудничество с британской командой, его переход в «БАР» можно назвать неудачным. Особенно учитывая, что ради команды Крейга Поллока Вильнёв в 1998-м отказал «Макларену». Но это уже совсем другая история.

Эдди Ирвайн – «Ягуар»

История Ирвайна несколько похожа на эпопею с участием Вильнёва. Как и канадец, Эдди уходил из амбициозного коллектива в новообразованную команду. Контракт с «Ягуаром» Ирвайн подписал в разгар своего сражения за титул с Микой Хаккиненом. Сезон-1999 стал звездным часом в карьере британца: после травмы Михаэля Шумахера роль первого пилота «Феррари» пришлось взять на себя Ирвайну. Вопреки предсезонным раскладам бороться за чемпионство в сезоне-1999 пришлось именно Эдди.

В упорной борьбе Ирвайн всё же проиграл дуэль Хаккинену, однако выступление британца в том сезоне можно считать достойным. И руководство «Феррари» рассчитывало сотрудничать с Ирвайном и дальше. Однако Эдди отклонил предложение Луки ди Монтедземоло и подписал контракт с «Ягуаром».

Решение Ирвайна было продиктовано, прежде всего, желанием наконец-таки выйти на главенствующие роли в команде. По понятным причинам статус первого пилота в «Феррари» был для Эдди недостижим. А в «Ягуаре» Ирвайн должен был стать не только лидером команды, но ещё и лицом всей формульной программы британского концерна. Кстати, национальность Эдди стала одним факторов его приглашения: руководство «Ягуара» в качестве лидера желало видеть именно британца.

При переходе Ирвайна в «Ягуар» новообразованный коллектив получал опытного, быстрого гонщика, а Эдди, в свою очередь, рассчитывал получить статус первого пилота заводской команды. Тем обиднее, что амбициозный альянс Ирвайна и «Ягуара» по итогу закончился ничем. В стане британской команды Эдди провёл три года, завоевал два подиума и в конце сезона-2002 покинул гоночный коллектив. Да, Ирвайн был бесспорным первым номером, но вот добился куда меньше, чем в статусе подносчика снарядов для Шумахера.

Хуан Пабло Монтойя – «Макларен»

Здесь следует сразу оговориться, что полтора сезона, проведённые колумбийцем в стане «серебряных стрел», ни в коем случае нельзя назвать провальными. В этой подборке Хуан Пабло присутствует исключительно из-за ожиданий, которые возлагались на союз Монтойи и «Макларена». История взаимоотношений Хуана Пабло и «серебряных стрел» берёт свое начало в 2003 году. На третий год выступлений за «Уильямс» отношения Монтойи с руководством команды начали постепенно ухудшаться. На этом фоне Рон Деннис предложил колумбийцу контракт на сезон-2005, и Хуан Пабло ответил согласием.

На тот момент соглашение «Макларена» с Монтойей выглядело чуть ли не сделкой века. К 2003 году Хуан Пабло уже являлся полноценной суперзвездой Ф-1 и воспринимался общественностью как будущий чемпион. А переход в «Макларен» должен был подарить колумбийцу долгосрочные перспективы в борьбе за титул.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Однако реального шанса побороться за чемпионство в составе «серебряных стрел» Хуану Пабло так и не выпало. Первую часть сезона-2005 Монтойя пытался привыкнуть к жутко несбалансированному болиду MP4-20. Плюс ко всему адаптацию в новой команде затруднила травма, полученная колумбийцем весной 2005-го. Во второй половине сезона Монтойя наконец-таки начал демонстрировать скорость, одержав три победы в оставшихся гонках. Однако до результатов Райкконена всё равно не дотягивал.

Следующий сезон в стане «Макларена» стал для Хуана Пабло настоящим разочарованием. Новый болид MP4-21 заметно уступал прошлогоднему в конкурентоспособности. В 2006 году «серебряные стрелы» были уже не в состоянии сражаться за победы – пределом мечтаний оказалась борьба за подиумы, пока «Феррари» и «Рено» разыгрывали титул.

На фоне не самых удачных результатов, а также неопределенности с новым контрактом (на 2007-й уже был подписан Алонсо) Монтойя принял решение продолжить карьеру за океаном. Узнав о том, что Хуан Пабло подписал соглашение с командой NASCAR на следующий сезон, Рон Деннис инициировал расторжение контракта с колумбийцем. В итоге Гран-при США 2006 года стал последним для Монтойи в Ф-1.

Фернандо Алонсо – «Макларен»

Случай Фернандо Алонсо уникален – хотя бы потому, что связать свое будущее с «Маклареном» он пытался дважды, и каждый раз неудачно. Первая попытка испанца выстроить с «серебряными стрелами» долгие и серьезные отношения, была предпринята ещё четырнадцать лет назад. В 2007 году переход Алонсо в «Макларен» выглядел невероятно многообещающе. Двукратный чемпион мира перешел в команду, нацеленную на борьбу за титул, а Рон Деннис, в свою очередь, заполучил быстрейшего гонщика пелотона.

Казалось бы, Алонсо приходит в новую команду всерьез и надолго, однако Льюис Хэмилтон умножил на ноль перспективы Фернандо в стане «серебряных стрел». Неожиданно высокий темп британского новичка поставил под сомнение привилегированное положение испанца в «Макларене». Для команды из Уокинга итогом внутренней дуэли двух пилотов стал упущенный титул и испорченные отношения с Алонсо. По окончании сезона Фернандо покинул стан «серебряных стрел» и на восемь лет взял паузу в отношениях с командой.

В 2015 году Алонсо вновь заключил соглашение с командой из Уокинга. На этот раз Фернандо возлагал серьезные надежды на весьма перспективный союз «Хонды» и «Макларена». Испанец не побоялся поверить в японского моториста, посчитав, что с ним британская команда сможет вернуться в лидирующую группу.

Однако, к сожалению для испанца, его ожидания так и не стали реальностью. Сезон-2015 был для «Макларена» сущим кошмаром: мотор «Хонда» с большим отрывом был худшим в пелотоне. В последующих сезонах за британскую команду Алонсо в лучшем случае сражался за очки с такими же середняками, как «Макларен». В итоге после средненького сезона-2018 (уже с моторами «Рено») Фернандо на два года покинул Ф-1.