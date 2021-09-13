Хэмилтон сам виноват, что попал под Ферстаппена. А как хорош Риккардо! Оценки за Италию

Дубль «Макларена», столкновение фаворитов и очередная стычка Мазепина с Шумахером — в субъективных оценках автора.

Даниэль Риккардо — 10

Риккардо обретает уверенность за рулём новой для себя машины и в этот уик-энд выглядел именно таким, каким его привыкли видеть на трассе болельщики. Отличная квалификация (уступил Норрису, но всего 0,006 секунды), два уверенных старта и лидирование на протяжении всей гонки. Даже в «Макларене» не мечтали о таком выступлении.

Валттери Боттас — 10

Возможно, если бы не замена мотора перед квалификацией, победителем гонки в Монце был бы именно Боттас. Валттери уверенно стартовал в спринте, блестяще прорывался в воскресенье и, хотя под финиш не смог дожать Переса, всё равно поднялся на подиум. Едва ли в этот уик-энд от финна можно было бы требовать что-то ещё — он буквально выполнил максимум.

Ландо Норрис — 9,5

Ландо тоже провёл отличный уик-энд и почти ни в чём не уступал Риккардо, разве что на старте спринта Норрису не повезло оказаться в неудобном месте — это в итоге и предопределило расстановку «Макларенов» до финиша. Победа Норриса — дело времени, но если бы не помарка в квалификации, Ландо стартовал бы в спринте с другой стороны…

Шарль Леклер — 9

В квалификации Леклер уступил Сайнсу, а в спринте гонщику нездоровилось, тем не менее на старте воскресного Гран-при он оказался пятым и удержал позицию до финиша. У Шарля после столкновения Хэмилтона с Ферстаппеном даже появился шанс на подиум, однако после рестарта «Феррари» легко «съел» Боттас, а вот Переса монегаск пустил лишь так, чтобы Серхио заработал штраф.

Леклер перед спринтом в Монце Фото: Lars Baron/Getty Images

Лэнс Стролл — 8

В пятницу Стролл был 12-м — и в восьмой раз в десяти последних квалификациях проиграл Феттелю, однако затем отыгрывал позиции и в спринте, и в воскресном Гран-при и в итоге оказался седьмым. Это лучший результат Лэнса после прошлогоднего подиума на Гран-при Сахира.

Фернандо Алонсо — 7,5

Второй сегмент испанец начал неудачно — с ошибки в первой попытке. В итоге Фернандо как квалифицировался позади Стролла, так и шёл позади него до конца воскресной гонки. И даже Себастьяна Феттеля Алонсо прошёл в тот момент, когда немца оттолкнул Лэнс.

Серхио Перес — 7

Гигантское отставание Чеко в квалификации Хорнер убедительно объяснил помощью Ферстаппену, однако и затем Перес смотрелся не слишком убедительно: с трудом обогнал в спринте Стролла и не смог опередить Джовинацци, а в воскресном Гран-при срезал эску при обгоне Леклера. Если бы гонки Серхио прошли чище, он бы стоял на подиуме вместо Боттаса.

Карлос Сайнс — 6,5

Впервые после этапов в Австрии Сайнс опередил Леклера в квалификации, но в субботней тренировке сильно разбил машину и затем уступал напарнику в темпе. В итоге испанец — последний среди тех пилотов четырёх топ-команд, которые смогли добраться до финиша.

Карлос Сайнс Фото: Lars Baron/Getty Images

Николас Латифи — 7

Канадец сильно стартовал в спринте и опередил Расселла, а после шести кругов воскресной гонки шёл 11-м. Шансы на финиш в топ-10 были вполне реальны, но всё испортил автомобиль безопасности, появившийся сразу после пит-стопа Латифи.

Макс Ферстаппен — 7

В этот уик-энд в распоряжении Макса не было лучшей машины, тем не менее сам голландец сделал ради победы всё возможное. На старте Ферстаппен не сдержал Риккардо, но атака на Хэмилтона была сколь отчаянной, столь же и необходимой: после заминки на пит-стопе другого шанса опередить Льюиса не было бы.

Джордж Расселл — 6

После не самой сильной квалификации англичанин вместе с командой напутал настройки, провалил старт и оказался позади напарника. Вперёд же Джордж вышел благодаря своевременному пит-стопу под сейфти-каром — так он прошёл Окона, Латифи и Феттеля.

Роберт Кубица — 6

Польский ветеран вновь достойно заменил в кокпите Райкконена. И хотя Роберт не блистал временем реакции или яростными атаками, за счёт опыта он принимал верные решения и обгонял соперников. Как и в прошлый раз, не факт, что кто-либо другой вместо него справился бы лучше.

Роберт Кубица Фото: Luca Bruno — Pool/Getty Images

Эстебан Окон — 5,5

Весьма посредственный уик-энд с грязным квалификационным кругом и ошибками в гонке — если бы не ненужный контакт с Феттелем, Окон после пит-стопа был бы впереди Алонсо, Расселла и Латифи.

Себастьян Феттель — 5

После неплохой квалификации дела у Феттеля шли всё хуже и хуже, и практически каждый эпизод оборачивался против него. Притом сам Себ в обоих случаях стартовал неплохо, но терял позиции, оказываясь не в том месте. В конце концов Себ получил тычок от напарника и в одно мгновение потерял несколько позиций, откатившись на 12-е место, а затем окончательно потерял все шансы, когда автомобиль безопасности выехал уже через два круга после пит-стопа.

Мик Шумахер — 5

В квалификации немец опередил Мазепина, но проиграл ему на рестарте в спринте. Затем вновь отыгрался — в воскресной гонке, но после контактов с Феттелем и всё тем же Мазепиным откатился в конец пелотона и уже никак не мог повлиять на исход гонки.

Льюис Хэмилтон — 5

Вины Льюиса в столкновении с Максом нет: именно так и должен бороться пилот, когда его вот-вот пройдёт главный соперник в борьбе за титул. Но британец допустил грубую ошибку на старте спринта, слишком глубоко утопив сцепление и потеряв несколько позиций ещё до начала Гран-при. Это само по себе порушило планы «Мерседеса» и резко ударило по шансам на победу. Если бы не тот провал, Хэмилтону в принципе не пришлось бы бороться с Ферстаппеном.

Хэмилтон после столкновения с Ферстаппеном Фото: Lars Baron/Getty Images

Антонио Джовинацци — 4

Этот уик-энд мог бы спасти карьеру Джовинацци в Ф-1 — кто бы посмел уволить итальянца из «Альфа Ромео» после успеха в Монце? Но вместо этого Антонио промахнулся мимо шиканы, налетел на Сайнса и оказался ещё на шаг дальше от продления контракта. Подвиги в квалификациях – чудесно, но толку, если в воскресенье пилот раз за разом разочаровывает?

Пьер Гасли — 4

Если смотреть на результаты квалификаций, Гасли входит в шестёрку сильнейших пилотов чемпионата. При этом в общем зачёте француз занимает лишь девятую строчку, уступая, например, пилотам «Феррари», которых уже четыре раза подряд опережал в квалификациях. А всё из-за проблем на старте: уже второй уик-энд подряд Пьер теряет очень многообещающую гонку уже на первом круге, зацепив машину впереди.

Никита Мазепин — 3

На новом шасси Мазепин по-прежнему смотрится увереннее, но в решающие моменты россиянин допускает ошибки. Никита испортил себе последнюю попытку в квалификации, а в гонке вынес с трассы напарника и получил закономерный штраф.

Юки Цунода — 3

Японец не смог собрать круг в квалификации и выбыл уже в первом сегменте (в четвёртый раз в пяти последних этапах!), а в начале спринта повредил антикрыло в борьбе с Кубицей. В итоге из-за проблем с тормозами в основной гонке Цунода вовсе не принял участия.