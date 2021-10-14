Без Мазепина, но с Квятом. 20 гонщиков, которые на самом деле должны выступать в Формуле-1

Не так давно появилась информация о том, что гонщик IndyCar Колтон Херта может пополнить ряды «Альфа Ромео». Больше всех от этого потенциального трансфера пострадает Оскар Пиастри, которого ещё недавно активно сватали в команду Фредерика Вассёра. Ведь в случае перехода Херты в «Альфа Ромео» талантливый австралиец потеряет даже теоретические шансы на формульный дебют в следующем году.

Эпопея вокруг последнего вакантного место на сезон-2022 ещё раз заставляет задуматься на тему несправедливости в автоспорте. Будем честны, в Формуле-1 всегда хватало не самых справедливых явлений, одним из которых, безусловно, является формирование пилотского состава. Хоть Формула-1 и представляет собой самый престижный гоночный чемпионат мира, но на стартовую решётку очередной гонки выходят далеко не 20 сильнейших пилотов планеты. Конечно, в «Королевских гонках» выступают и легенды автоспорта, и просто достойные гонщики, но в то же время в пелотоне хватает и тех, кто откровенно занимает чьё-то место. Давайте попробуем немного восстановить справедливость и составим двадцатку действительно сильнейших пилотов мира на данный момент – разумеется, по нашей версии.

По каким критериям происходит отбор?

В самом начале следует выделить критерии, по которым мы будем формировать заветную двадцатку. В первую очередь, стоит отметить, что рассматриваем мы гонщиков исключительно в контексте Формулы-1. То есть данная подборка не будет воплощать собой рейтинг пилотов разных чемпионатов, о котором так грезят в ФИА.

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Также нужно сказать, что при отборе гонщиков в двадцатку сильнейших мы будем опираться, прежде всего, на нынешнюю форму и темп пилотов. Именно поэтому в итоговый список нельзя будет попасть ни за громкое имя, ни за прошлые победы. Что касается тех пилотов, которые ныне не выступают Ф-1, но достойны оказаться среди сильнейших, то для них главным критерием оценки станут их последние сезоны в «Королевских гонках». Таким образом, в конце у нас должен получиться список из двадцати сильнейших пилотов, способных участвовать в чемпионате Формулы-1. Лёгкий спойлер: нас не слишком вдохновляют успехи выходцев из Ф-1 в Формуле-Е, да и сильные выступления в IndyCar – не гарантия высочайшей скорости.

14 сильнейших пилотов мира, которые точно попадают в топ-20

Начнём мы с тех, кто абсолютно точно попадает в нашу импровизированную двадцатку. Думаю, здесь не нужно особо обосновывать, почему именно эти люди на сегодняшний день считаются лучшими пилотами мира, поэтому мы их просто перечислим: Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Макс Ферстаппен, Серхио Перес, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, Ландо Норрис, Даниэль Риккардо, Себастьян Феттель, Пьер Гасли, Фернандо Алонсо, Джордж Расселл.

С первыми двенадцатью пилотами, которые попадут в финальную версию нашего рейтинга, мы разобрались, а вот дальше проводить отбор будет гораздо сложнее. Некоторые сомнения были касательно кандидатуры Эстебана Окона, особенно воспоминая не самое удачное начало сезона в его исполнении. Однако не включить француза в топ-20 пилотов мира было бы не самым справедливым решением. Всё-таки Окону удалось найти темп ближе ко второй половине чемпионата и даже чудесным образом выиграть в Венгрии.

Также определённые вопросы вызывает Мик Шумахер. Если честно, до конца не было понятно, что делать с талантливым немцем. Оценивать его выступления в дебютном сезоне Ф-1 крайне сложно, ведь, учитывая «мощь» болида «Хааса», его единственный соперник – это Никита Мазепин. На фоне россиянина Шумахер выглядит просто превосходно. Но достаточно ли этого, чтобы войти в число двадцати лучших пилотов мира? Наверное, нет, однако нельзя сказать, что Мик проявляет себя только на фоне Никиты. За рулём безнадёжного «Хааса» талантливый немец сумел блеснуть в нескольких квалификациях этого сезона, а на большее в американской команде рассчитывать и не приходится. К тому же он всё ещё является действующим чемпионом Формулы-2.

Мик Шумахер стал четырнадцатым и последним из действующих пилотов Ф-1, кто попадёт в финальную версию нашего рейтинга. Остальные шесть гонщиков по тем или иным причинам оказались за чертой заветной двадцатки.

6 действующих пилотов Ф-1, которые выпадают из двадцатки лучших

Кими Райкконен. Сам факт невключения Айсмена в финальную двадцатку ни в коем случае не принижает его гоночные заслуги, а также не говорит о том, что он плохой пилот (это утверждение вообще богохульство). Просто, как уже было ранее сказано, мы рассматриваем в первую очередь нынешнюю форму пилота, а Кими не слишком блещет в этом сезоне. Да, в отдельных гонках мы по-прежнему можем увидеть старого доброго Райкконена. Однако вполне очевидно, что Айсмен уже несколько устал от гонок и именно поэтому объявил о завершении формульной карьеры. Прости, легенда, но места в топ-20 для тебя не нашлось.

С другими гонщиками, не попавшими в сильнейший пелотон, всё куда очевиднее. Лэнс Стролл хоть и является достаточно неплохим пилотом, но места в итоговой двадцатке явно не заслуживает. У канадца был в целом неплохой дебютный сезон в Ф-1, но вот после него результатами Лэнс уж точно не блистал. Два года подряд во внутрикомандном сражении его громил Перес, а в этом сезоне Стролл проигрывает уже Себастьяну Феттелю. К тому же, как можно включать человека в список двадцати быстрейших пилотов мира, если он никому не интересен кроме команды, которой владеет его собственный отец?

Антонио Джовинацци, как и его именитый напарник, также не сможет составить компанию быстрейшим пилотам современности. В отличие от Райкконена, Джовинацци не может похвастаться достойными результатами в прошлом: за три неполных сезона в Ф-1 он так ровным счётом ничего и не смог показать. Даже в этом году по гоночному темпу он заметно уступает завершающему карьеру напарнику.

Следующий герой вообще не вызовет никаких вопросов касательно отсутствия в заветной двадцатке, ведь зовут его Юки Цунода. В этом году японцу «посчастливилось» стать одним из главных разочарований сезона. После прошлогодней бронзы в Формуле-2 казалось, что Цунода сможет пошуметь и в Ф-1, однако шумит он пока что только по радио. Большое количество ошибок и полное уничтожение со стороны Гасли – именно так можно охарактеризовать нынешний сезон в исполнении Юки.

Николас Латифи воплощает собой образ классического рента-драйвера. Единственное, что позволяет ему удержаться в Ф-1, – внушительные выплаты со стороны личных спонсоров. Также в двадцатку сильнейших пилотов мира не попадает и наш соотечественник Никита Мазепин. К сожалению, в этом году Никита получил в своё распоряжение самый слабый болид пелотона. В подобных условиях единственным ориентиром для оценки текущих результатов является напарник. И вот в этом аспекте у Мазепина большие проблемы: в этом сезоне во внутрикомандной дуэли победу за явным преимуществом одерживает Шумахер-младший.

Они не провели ни одной гонки в этом сезоне Ф-1, но попали в топ-20

Подтверждая тезис, что пелотон Формулы-1 и 20 сильнейших пилотов мира – немногое разные вещи, нам удалось собрать шестёрку пилотов, ныне не выступающих в Ф-1, но определённо заслуживающих места в одной из команд.

Начнём мы с одного из самых очевидных кандидатов – Нико Хюлькенберга. Да, в историю «Королевских гонок» немецкий гонщик вошёл благодаря тому, что провёл наибольшее количество гонок, так ни разу не поднявшись на пьедестал почёта. Однако не самое приятное достижение ни в коем случае не умаляет гоночных талантов Хюлькенберга. Все девять сезонов, что Нико провёл в Ф-1, он воплощал одно из важнейших качеств пилота – стабильность. Даже в прошлом году, подменяя заболевших пилотов «Рейсинг Поинт», Хюлькенберг выглядел так, словно он не резервный, а боевой пилот. Ну и напомним, что если в 2019-м Нико проиграл Даниэлю Риккардо, то годом ранее уверенно опередил во внутрикомандной борьбе Карлоса Сайнса.

Даниил Квят – ещё один гонщик, чьи гоночные таланты огранивает статус резервного пилота. После увольнения из «Торо Россо» россиянин провёл сезон за симулятором в Маранелло, а после вновь получил приглашение присоединиться к команде Франца Тоста. Тем самым ему удалось сделать практически нереальное, а именно вернуться с систему «быков» после изгнания. Проведя два сезона в команде из Фаэнцы, Квяту всё же пришлось окончательно покинуть систему «быков», освободив место под Юки Цуноду — теперь мы все видим, насколько это было оправданно с точки зрения результатов.

Нашего следующего пилота проигнорировать его просто невозможно. Сегодня Оскар Пиастри видится чуть ли не самым перспективным пилотом мира. Последние три года он каждый раз успешно покоряет новый для себя чемпионат. В этом сезоне он ещё не оформил титул в Ф-2, но, скорее всего, это просто дело времени и странного календаря серии. Возможно, не совсем разумно включать в список двадцати сильнейших пилотов мира человека, который ещё не провёл ни одной гонки в Ф-1, однако пройти мимо невероятного таланта Пиастри будет просто неприлично.

А вот у Кевина Магнуссена опыт выступлений в Ф-1 есть, причём не самый маленький. За шесть полноценных сезонов в Королевских гонках датчанин успел попробовать свои силы в трёх разных командах. Плотнее всего Магнуссен ассоциируется с «Хаасом», за который ему довелось провести целых четыре сезона, в каждом из которых он смотрелся очень даже достойно. Думаю, его можно назвать одним из тех пилотов, кто смог бы украсить современную Формулу-1 за рулём достойной техники.

Вот кого вы здесь точно не ожидали увидеть так это Сергея Сироткина, а зря. Вообще словом «несправедливость» можно охарактеризовать всю формульную карьеру россиянина. Посудите сами: в своём первом и единственном сезоне за «Уильямс», Сергей получил в напарники Лэнса Стролла и вполне прилично смотрелся на фоне более опытного напарника. По итогам сезона квалификационный счёт был 13-8 в пользу Сироткина! Несмотря на то, что первым шансом в Ф-1 Сергей воспользовался неплохо, второго, к сожалению, ему так и не предоставили.

Алекса Албона, пожалуй, можно назвать самым неоднозначным представителем данной подборки. Наверняка у многих тайский пилот ассоциируется, прежде всего, с провальными выступлениями за «Ред Булл». Однако не нужно забывать, что помимо неоднозначного отрезка за главную команду «быков», у Албона был весьма неплохой дебютный сезон в Ф-1. К тому же нужно учитывать, что Алекс не единственный пилот, который столкнулся с проблемами, управляя болидом «Ред Булл» – Гасли и Перес не дадут соврать. Даже многоопытный Чеко выглядит в составе «быков» не сильно-то лучше Алекса. Поэтому вполне возможно, что Албон не заслуживает того шквала критики, что обрушился на него в прошлом году. Со скрипом, но Алекс всё-таки становится последний пилотом, кто попадает в нашу двадцатку сильнейших.

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Вот таким и получился наш импровизированный список из двадцати сильнейших пилотов мира на данный момент. Подборка вышла неоднозначной и спорной, поэтому ждём ваших вариантов в комментариях!