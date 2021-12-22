«Уильямс» очнулся, но надолго ли? Отказ от Квята может дорого обойтись легенде Ф-1

При подведении итогов сезона Формулы-1 для каждой из команд мы начали не с «Уильямса»: легендарный британский коллектив наконец-то начал движение вперёд.

Цели: набирать очки и опередить «Хаас» и «Альфа Ромео»

Задачи на сезон-2021 для «Уильямса» мало чем отличались от тех, что в команде ставили сезоном ранее: в 2020 году команда очень хотела бороться хотя бы с кем-то и периодически претендовать на места ближе к очковой зоне. Перед стартом нового сезона в команде озвучивали именно такую цель, что было логично, ведь в 2020-м коллектив так и не смог набрать ни одного очка. Джордж Расселл и вовсе обрисовал перед стартом тестов задачу-минимум: опередить «Альфа Ромео» и «Хаас» по итогам сезона.



С одной стороны, даже такие цели на фоне неудач последних сезонов выглядели с трудом достижимыми. С другой — уже в 2020 году «Уильямс» стал демонстрировать проблески производительности, а в 2021-м и вовсе смог серьёзно прибавить.

Резюме: наконец-то не на последнем месте!

Результаты сезона получились противоречивыми: в паре моментов «Уильямсу» откровенно повезло, но это не помешало легендарной команде провести первый сезон с новыми владельцами весьма успешно на фоне предыдущих. «Уильямс» показал лучший результат за последние пять лет, а второе место Джорджа Расселла в Бельгии и вовсе стало лучшей финишной позицией с 2014 года. Да, финишем тот фарс, который происходил в Бельгии, назвать сложно, но результат из протокола не выкинешь — Джордж завоевал подиум, пусть и получил за него лишь половину очков.



В целом «Уильямс» весьма неплохо показывал себя в квалификациях, но было ощущение, что команде очень сложно найти баланс между квалификацией и гонкой, из-за чего периодические попадания Расселла в десятку в субботу никак не повышали число его заработанных очков. Но несколько раз команде всё-таки удалось добраться до призовой десятки, что и принесло им самый успешный за последние пять лет сезон.

«Уильямс»: 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 23 очка, 8-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 2-е место.



Джордж Расселл: 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 16 очков, 15-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Бахрейна).

Николас Латифи: 22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 7 очков, 17-е место в чемпионате. Лучший финиш: 7-е место (Гран-при Венгрии). 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 23 очка, 8-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 2-е место.22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 16 очков, 15-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Бахрейна).22 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 7 очков, 17-е место в чемпионате. Лучший финиш: 7-е место (Гран-при Венгрии).

Лучшая гонка: Гран-при Венгрии

Конечно, с точки зрения результата лучшим Гран-при сезона-2021 для команды можно назвать этап в Бельгии, но, давайте честно: включать эту гонку в список было бы оскорбительно, даже несмотря на первый ряд Джорджа Расселла в квалификации и его подиум. Два круга под машиной безопасности — это не гонка.



А вот за три недели до этого подиума «Уильямс» сумел огрызнуться в гораздо более сложных условиях, впервые с 2018 года набрав очки обеими машинами. Безусловно, этому поспособствовал Валттери Боттас, устроивший мини-апокалипсис на старте, но из песни слов не выбросишь — «Уильямс» во второй раз подряд набрал очки двумя машинами и фактически уже в тот момент закрепил за собой восьмое место в Кубке конструкторов.

Худшая гонка: Гран-при Эмилии-Романьи

Выбрать худшую гонку «Уильямса» оказалось не такой простой задачей: слишком уж много претендентов на фоне тех светлых пятен в Бельгии и Венгрии. Пожалуй, именно гонку в Имоле можно назвать худшей для команды с точки зрения результата, потому что там Джордж Расселл впервые в сезоне всерьёз претендовал на очки. Неудачи «Уильямса» в той гонке начались ещё на старте, когда Николас Латифи расколотил болид уже на первом круге. Однако сумбур с погодой и пейс-кар помогли Расселлу выйти на позицию в призовой десятке, где в середине гонки он и схлестнулся со своим конкурентом за место в «Мерседесе» — Валттери Боттасом.

Учитывая, что очки «Уильямс» не видел уже почти два года, а зачётные баллы, добытые в реальной борьбе, — все три, манёвр Расселла можно действительно назвать излишне оптимистичным. В итоге британец допустил серьёзную ошибку, заехав на мокрую часть трассы, машину развернуло, и неуправляемый болид просто снёс «Мерседес» Боттаса. Пилоты даже успели немного поскандалить сразу после аварии, а Тото Вольф пригрозил сослать Расселла в Кубок «Рено Клио», но не это было самым обидным: в этой гонке команда действительно претендовала на очки, но излишняя горячность гонщиков отложила празднование первых зачётных баллов в сезоне на добрые полгода.

Пилоты

Если честно, то по итогам сезона хочется похвалить Николаса Латифи и покритиковать Джорджа Расселла. Во-первых, канадец, несмотря на свой статус беспросветного рента-драйвера, наконец-то смог прибавить. То ли сам пилот более-менее адаптировался в Формуле-1, то ли ему помог более быстрый напарник, к которому он тянулся, но выступления Николаса в этом сезоне оставили приятное впечатление, особенно на фоне ожиданий от канадца. Латифи не только смог набрать очки в этом году и в целом выглядеть не так ужасно на трассе, но и размочить квалификационный счёт с Джорджем Расселлом.

Пожалуй, именно за это и хочется покритиковать британца. Да, Джордж раз за разом повторял, что подписание контракта с «Мерседесом» никак не повлияет на его выступления в концовке сезона, что «Уильямс» — его настоящая семья и что он очень жалеет, что уходит из команды. Но результаты в последних Гран-при говорили, скорее, об обратном: будем честны, мыслями Расселл в последних гонках был уже напарником Льюиса Хэмилтона и боролся за победы, а не сражался на трассе с машиной, выжимая из неё максимум и выдавая просто невероятные квалификации. Для будущего чемпиона мира вот так расслабляться нельзя, если, конечно, Джордж действительно хочет однажды выиграть титул. И тот факт, что Расселл не боролся до конца, несмотря на обстоятельства, не с самой лучшей стороны характеризует его как пилота.

Цитата года

«Я не хочу его удерживать, потому что он заслуживает пилотировать машину, за рулём которой можно стать чемпионом. Он может сделать это с «Мерседесом». И я убеждён, что через пару лет он вернётся и станет чемпионом мира с нами», — именно так отреагировал руководитель «Уильямса» Йост Капито на уход Джорджа Расселла в «Мерседес».



Столь смелое заявление Капито говорит об огромных амбициях команды с богатой историей (от которой, если честно, после смерти сэра Фрэнка Уильямса осталось одно название), однако будут ли они реализованы?

Перспективы

А перспективы у «Уильямса», откровенно говоря, туманны. Джордж Расселл покидает команду, и в настоящий момент коллектив остаётся без главной движущей силы. Капито и его команда делают очень многое для прогресса британского коллектива, но в настоящий момент у них остались два весьма и весьма сомнительных гонщика с точки зрения работы с новым регламентом.



Неспроста многие команды стремились нанять опытнейших пилотов хотя бы на роль третьего, однако «Уильямс» такую роскошь себе так и не позволил. Ходили слухи о возвращении в коллектив Валттери Боттаса, не меньше слухов было и о возможном переходе в команду россиянина Даниила Квята, который, откровенно говоря, является едва ли не лучшим вариантом с точки зрения уровня обратной связи с инженерами. Но в итоге команде достался Александер Албон.

У таиландца колоссальный опыт работы на симуляторе и два сезона опыта боевого пилота в Формуле-1. Но уровень работы с настройками машины и взаимодействия с инженерами у Алекса, мягко скажем, не самый лучший, что можно было увидеть в его времена выступлений в «Ред Булл». Машина, построенная под Макса Ферстаппена, требовала очень точной настройки и адаптации стиля пилотирования, но, как оказалось, на это Албон был неспособен. Так что говорить о новых машинах, в которых будет слабее аэродинамика и которые совершенно не знакомы никому из гонщиков?



Про Латифи в этом вопросе и вовсе нечего сказать — Николас пока просто стал ехать чуть быстрее, чем раньше, и превосходить низкие ожидания, но не более того. Вступать в новый регламент с двумя пилотами, которые совершенно не тянут на роль лидера команды — не лучшая идея, так что, если честно, то ожидания от следующего сезона «Уильямса» весьма и весьма низки. И будет хорошо, если команда не растеряет то, что у них есть сейчас — возможность бороться и опережать «Альфа Ромео» и «Хаас».