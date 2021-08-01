Боттас выбил «Ред Булл», Хэмилтона подставила команда! Невероятная победа Окона в Венгрии

Боулинг имени Боттаса

Перед стартом гонки над «Хунгарорингом» заморосил дождь — не слишком сильный, но достаточный, чтобы пилоты на решётке «переобулись» в «промежуточную» резину. Прогревочный круг не позволил по-настоящему оценить уровень сцепления на трассе, что предсказуемо привело к инциденту в первом повороте.

Валттери Боттас не слишком хорошо разогнался с чётной стороны решётки и ещё до первого поворота оказался позади Ферстаппена и Норриса. И на торможении Валттери, заблокировав колёса, на полном ходу влетел в «Макларен». Два сцепившихся болида вынесли с трассы ещё и Ферстаппена с Пересом, выбив из группы лидеров обоих пилотов «Ред Булл». Чуть позади Стролл протаранил Леклера и впечатал «Феррари» в «Макларен» Риккардо. Все, кроме Дэна и Макса, закончили гонку в первом повороте, а Ферстаппен с Риккардо выпали за пределы топ-10.

Хэмилтон же благополучно преодолел первый поворот, на второе место вырвался Эстебан Окон, на третью позицию — Себастьян Феттель, а четвёртым и пятым теперь шли Карлос Сайнс и Юки Цунода. Но главной сенсацией первых кругов стал Николас Латифи — с 18-й строчки канадец вырвался на шестую позицию, Алонсо, Расселл, Райкконен, Шумахер — все оказались позади Николаса.

У Никиты Мазепина на старте возникли проблемы — автомобиль тронулся позже, чем машины соперников. К первому повороту россиянин был слишком далеко от пелотона, но всё же смог опередить Ландо Норриса и Антонио Джовинацци, а с учётом схода ряда лидеров оказался на 14-м месте.

Чтобы очистить трассу, судьи остановили заезд красными флагами.

Одинокий рестарт Хэмилтона

К моменту рестарта асфальт окончательно высох, а потому вместо того, чтобы встать на стартовую решётку, все, кроме Хэмилтона, отправились в боксы за «сликами». Светофор дал сигнал одиноко стоявшему на «промежуточных» шинах «Мерседесу» — он уехал вперёд, а его соперники — уже на «медиуме» — один за другим выезжали за ним с пит-лейна.

Льюис перешёл на «слики» лишь кругом позже и на трассу вернулся 14-м — опережая лишь Никиту Мазепина. В лидеры гонки вышел Эстебан Окон, вслед за ним ехали Феттель и Латифи, а далее расположились Цунода, Сайнс и Алонсо.

Для Мазепина гонка закончилась после рестарта. Когда россиянин заехал в боксы, «Альфа Ромео» выпустила Кими Райкконена прямо ему под колёса — от удара подвеска «Хааса» погнулась, а продолжить гонку было уже невозможно.

Тем временем впереди Окон оторвался на полторы секунды от Феттеля, а Латифи уступал немцу уже более шести и сдерживал Цуноду и Сайнса, отделяя остальной пелотон от пары лидеров. Хэмилтон к десятому кругу поднялся на 13-е место, опередив Антонио Джовинацци, а вот Макс Ферстаппен прошёл Мика Шумахера и шёл девятым — но даже этот обгон его машине после полученных на старте повреждений дался непросто.

Хэмилтон проходит Ферстаппена

На 20-м круге Льюис неожиданно сворачивает в боксы — уже на второй пит-стоп. Хэмилтон вернулся на трассу 12-м, но его остановка спровоцировала пит-стопы Риккардо и Ферстаппена. Механики «Макларена» и «Ред Булл» отработали без проблем, но на выезде с пит-лейна оба оказались позади Хэмилтона. Кругом позже шины сменил Джордж Расселл — британец тоже вернулся в гонку позади Льюиса. Сам Хэмилтон обогнал Шумахера, Латифи и Цуноду и к середине дистанции шёл уже пятым.

Лидеры за это время уехали от гонщика «Мерседеса» достаточно далеко, чтобы провести пит-стопы и остаться впереди. Причём Себастьян Феттель за счёт более раннего пит-стопа едва не обогнал Эстебана Окона, но француз сумел отбиться на непрогретых шинах и сохранить позицию. Сайнс сохранил за собой третье место, а вот Фернандо Алонсо после пит-стопа выехал позади Хэмилтона — Льюис вышел уже на четвёртую строчку, а испанец откатился на пятое место.

Ферстаппен же вновь выпал из первой десятки и шёл на 11-й позиции. Позади голландца оставались лишь гонщики «Альфа Ромео» да Мик Шумахер. На 40-м круге Макс свернул боксы на второй пит-стоп и перешёл на «медиум» и теперь проигрывал Хэмилтону более минуты.

Хэмилтона тоже ждала ещё одна остановка — и британец в третий раз по ходу гонки остановился на 40-м круге. Льюис вернулся в гонку пятым, пропустив лишь Фернандо Алонсо.

Алонсо защитил Окона

Впереди же разгоралась борьба Окона и Феттеля за победу. Себ всю гонку держался в пределах пары секунд позади «Альпин», а за 20 кругов до финиша начал активные атаки. Когда Эстебан опережал на круг «Альфа Ромео», Феттель попытался «нырнуть» внутрь и воспользоваться эпизодом, но француз удержался впереди.

Вмешаться в это сражение намеревались и в «Мерседесе» — Хэмилтон на свежем «медиуме» отыгрывал у лидеров по три-четыре секунды на круге. Однако прежде Льюису нужно было пройти Алонсо — Фернандо был предельно неуступчив и «возил» британца за собой десять кругов. Четвёртое место испанец так и не отстоял, зато лишил «Мерседес» шанса дотянуться до Окона.

Эстебан же безошибочно контролировал ход гонки и больше не подпускал Феттеля на расстояние атаки. Окон с относительно комфортным преимуществом над немцем пересёк линию финиша первым, завоевав первую с 2013 года победу для команды из Энстоуна. Феттель занял второе место — и это уже второй подиум Себа с «Астон Мартин», ну а на третью позицию на последних кругах прорвался Хэмилтон, обогнавший Карлоса Сайнса.

Пятёрку сильнейших замкнул Фернандо Алонсо, шестым финишировал Пьер Гасли, на последнем круге забравший бонус за быстрейший круг, Юки Цунода занял седьмое место, а на восьмой и девятой позициях расположились два «Уильямса» — Николаса Латифи и Джорджа Расселла. Десятым финишировал Макс Ферстаппен, с огромным трудом опередивший Риккардо.

В общем зачёте на первую строчку возвращается Хэмилтон — Ферстаппен теперь позади и уступает шесть очков. Третье место по-прежнему занимает Норрис, далее идут Боттас, Перес, Леклер и Сайнс. В Кубке конструкторов «Мерседес» теперь опережает «Ред Булл» на десять очков, а в борьбе за третью строчку «Феррари» сократила отставание от «Макларена» до трёх баллов. А «Альпин» после этой победы опережает «Астон Мартин» и «Альфа Таури» и выходит на пятое место.

Следующий этап — Гран-при Бельгии — пройдёт на трассе «Спа-Франкоршам» 29 августа.