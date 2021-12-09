Режим бога от Шумахера и заговор «Макларена». Как топ-гонщики прощались с Формулой-1

348 стартов, 21 победа, 1 чемпионский титул и звание легенды автоспорта – всё это лишь малая часть заслуг и достижений Кими Райкконена. Увы, в ближайшие выходные Айсмен проведёт свою последнюю гонку в Формуле-1. Прощание выдающихся пилотов с «Королевскими гонками» – отдельная и очень интересная история. Представляем вашему вниманию пятёрку самых-самых прощальных гонок великих пилотов Формулы-1.

Самая короткая. Дэвид Култхард. Гран-при Бразилии-2008

Для многих фанатов Ф-1 гонка на «Интерлагосе» в 2008 году – это прежде всего драматичная развязка в чемпионском сражении Массы и Хэмилтона. Однако нельзя забывать, что, помимо всего прочего, в тот день с Королевой автоспорта прощался один из самых культовых пилотов 2000-х – Дэвид Култхард.

К своей финальной гонке в Ф-1 Дэвид подготовился основательно: с благословения ФИА «Ред Булл» было разрешено перекрасить болид британца в белые цвета благотворительного фонда Дитриха Матешица Wings for Life, который занимается сбором средств на исследования травм спинного мозга. Таким образом, Култхард не просто прощался с «Королевскими гонками», но ещё и нёс людям важное послание.

К сожалению, в столь оригинальной ливрее Дэвид не смог закончить даже первый круг своей прощальной гонки: во втором повороте его поддел Нико Росберг, после чего неуправляемый болид британца влетел в «Уильямс» Казуки Накадзимы. И если японец смог продолжить гонку, то для Култхарда это был сход с дистанции. Что интересно, помимо Дэвида, свою последнюю гонку в Ф-1 преждевременно заканчивали и другие видные пилоты его эпохи – Хуан Пабло Монтойя и Жак Вильнёв.

Самая яркая. Михаэль Шумахер. Гран-при Бразилии — 2006

Формально свою финальную гонку в Формуле-1 Михаэль провёл в 2012 году, но всё-таки более величественно и красочно Шумахер прощался с Королевой автоспорта именно в 2006-м. За полтора месяца до заключительной гонки сезона Красный Барон одержал свою юбилейную 90-ю победу на трассе в Монце, а спустя всего несколько минут после триумфа объявил о завершении формульной карьеры. После шокирующего заявления Шумахеру предстояло провести за рулём «Феррари» ещё три Гран-при. И если в Китае семикратный чемпион смог отпраздновать победу (последний раз в Ф-1), то вот в Японии он, по сути, распрощался с шансами на титул: сход с дистанции из-за сгоревшего двигателя и как итог десятиочковое отставание от Алонсо перед финальным этапом сезона.

В Бразилию Михаэль приехал уже практически без шансов на титул, поэтому он мог спокойно наслаждаться, как тогда ему казалось, последним Гран-при в Формуле-1. Впрочем, начало гоночного уик-энда складывалось явно не в пользу Красного Барона: в третьем сегменте квалификации из-за проблем с топливным насосом он не смог проехать ни одного быстрого круга, что означало старт с 10-го места.

Начав гонку из середины пелотона, ещё на первом круге Шумахер отыграл три позиции, а чуть позже оставил позади своего бывшего напарника – Рубенса Баррикелло. Следующей «жертвой» Михаэля стал Физикелла, однако вскоре Красному Барону пришлось отдать позицию итальянцу – прокол заднего левого колеса. После вынужденного пит-стопа Шумахер откатился на 20-е место, ну а далее семикратный чемпион в очередной раз принялся доказывать своё величие. Включив режим бога, Михаэль начал отыгрывать одну позицию за другой. В результате своего героического прорыва Шумахер сумел добраться до четвёртой позиции, поставив напоследок ещё и лучший круг гонки. Именно так уходят легенды!

Самая нелепая. Найджел Мэнселл. Гран-при Испании — 1995

Вообще, у Мэнселла было два момента, когда он мог идеально попрощаться с Формулой-1. Первый – в 1992-м сразу после победы в чемпионате, и второй – в 1994-м после выигранной гонки в Аделаиде. Но Большой Найдж был уверен, что на покой ему рано, и в 1995 году присоединился к переживающему не лучшие времена «Макларену».

Новая страница формульной истории Мэнселла началась максимально нелепо: габаритный Найджел банально не смог влезть в кокпит «Макларена». Команде даже пришлось перестраивать машину с учётом антропометрических данных своего пилота, из-за чего Мэнселл пропустил первые два этапа сезона.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

На Гран-при Сан-Марино британцу наконец-таки удалось сесть за руль «Макларена», но особой радости ему это не принесло: болид явно не дотягивал до ожиданий Большого Найджа. Ну а следующая гонка в Барселоне и вовсе стала для него последней в Ф-1. После неубедительного старта и вылета в гравий Мэнселл заехал в боксы и завершил собственные мучения. Покинув машину, он констатировал полную бесперспективность «Макларена» MP4/10. На этом британский чемпион и завершил свою формульную карьеру.

Самая триумфальная. Майк Хоторн. Гран-при Марокко — 1958

Майк Хоторн – один из двух пилотов в истории, кому удавалось оформить чемпионский титул в своей последней гонке в Формуле-1 (второй – Нико Росберг). Да, Майк не объявлял о своём уходе заранее, но не включить его историю в эту подборку было бы совсем уж неправильно.

В 1958-м Хоторну выпал первый и последний шанс побороться за титул в «Королевских гонках». Стоит отметить, что Майк по всем параметрам проигрывал своему главному сопернику Стирлингу Моссу, начиная от таланта и заканчивая репутацией (Хоторн – самый ненавидимый пилот поколения после празднований победы в Ле-Мане на фоне ужасной аварии). Однако гонщику «Феррари» всё же удалось навязать борьбу прославленному соотечественнику. В то время, пока Мосс чередовал победы со сходами, Хоторн штамповал подиумы один за другим. Именно стабильность и позволила Майку подойти к финальной гонке сезона в Марокко лидером чемпионата, имея в своём активе лишь одну победу.

Для того чтобы гарантировано оформить титул, Хоторну нужно было как минимум финишировать вторым в заключительном Гран-при сезона. С поставленной задачей британец успешно справился – помогли проблемы, возникшие у конкурентов, а также лояльное отношение Фила Хилла к командной тактике. Так Майк Хоторн стал первым британским чемпионом Формулы-1, после чего сразу же объявил о своём уходе из «Королевских гонок». Спустя пару месяцев после триумфа Хоторн погибнет в результате автомобильной аварии – ему было всего 29 лет.

Самая полезная. Кеке Росберг. Гран-при Австралии — 1986

В заключительной гонке сезона-1986 Кеке Росберг показал, что такое идеальная работа второго пилота. Перед этапом в Австралии на звание чемпиона мира претендовали сразу трое пилотов – представляющие «Уильямс» Мэнселл и Пике, а также напарник Росберга – Ален Прост. В преддверии финальной гонки безоговорочным фаворитом считался лидер личного зачёта Найджел Мэнселл, который плюс ко всему ещё и завоевал поул в Аделаиде.

Фото: Allsport/Getty Images

Осознавая всю тяжесть своего положения, в «Макларене» решили прибегнуть к весьма оригинальной тактике – дезинформации. Команда из Уокинга начала активно распространять слухи, что на Аделаиде шины «Гудьир» способны выдержать полную дистанцию гонки. При чём же здесь Росберг? А при том, что в этом плане финскому пилоту была отведена отдельная роль. Всем своим видом Кеке должен был показать, что слухи не врут и «Гудьир» действительно неубиваем на австралийской трассе. С самого начала гонки Росберг принялся жёстко атаковать, ничуть не жалея резины, что позволило ему за пару кругов отыграть шесть позиций и возглавить пелотон. Далее Кеке и не думал сбавлять обороты, продолжая демонстрировать запредельный темп на стартовом комплекте резины.

На 62-м круге покрышки «Гудьир» всё-таки не выдержали бешеного ритма Росберга, и финскому пилоту пришлось досрочно завершить свою последнюю гонку в Ф-1. А спустя ещё круг аналогичным образом сошёл с дистанции лидер «Уильямса» Найджел Мэнселл – в стане команды сэра Фрэнка всё-таки поверили в долговечность «Гудьира» и отказались зазывать в боксы своих пилотов (Пике всё же поменял резину, но только после схода напарника). План «Макларена» сработал на ура, а Кеке Росберг помог своему напарнику Алену Просту вырвать победу в чемпионате. Сход, но с золотым отливом.