200 гонок без побед и ужасная ошибка с контрактом. 7 самых невезучих пилотов в истории Ф-1

От фактора везения в автоспорте зависит очень и очень многое. Из-за сиюминутной неудачи можно проиграть одну отдельно взятую гонку или целый чемпионат. Ну а некоторым гонщикам так вообще не везёт по-крупному, и неудачи их преследуют на протяжении всей гоночной карьеры. Представляем вашему вниманию семёрку самых невезучих пилотов в истории Формулы-1.

Нико Хюлькенберг — антирекорд по количеству проведённых гонок без подиумов

Наверное, Хюлькенберга можно назвать самым невезучим пилотом своего поколения. За 179 проведённых гонок в Формуле-1 ему ни разу так и не удалось подняться на пьедестал почёта. По этому показателю немецкий гонщик занимает первую строчку, по сей день удерживая антирекорд.

Печальное достижение Хюлькенберга во многом стало следствием жуткого невезения, преследовавшего немца на протяжении всей его формульной карьеры. Являясь достаточно способным пилотом, Нико не повезло застрять в командах-середняках, что в итоге отрезало его от реальной борьбы за высокие места. Хотя привлечь внимание сильных гоночных коллективов немцу всё же удавалось. Так, например, «Феррари» рассматривала Нико в качестве замены Массы, а «Мерседес» держал Хюлькенберга как запасной вариант на случай отказа Хэмилтона, но до конкретики в обоих случаях так и не дошло.

Ну и совсем уж неприлично не повезло Хюлькенбергу во время гонки на «Иннтерлагосе» в 2012 году. В том заезде Нико был как никогда близок к заветному подиуму или даже победе, но погнался за журавлём в небе и врезался в Льюиса Хэмилтона в борьбе за первую позицию.

Ник Хайдфельд — наибольшее количество подиумов без побед

Ещё один немецкий пилот, которому так и не выпал шанс попробовать свои силы в топ-команде. Как и Хюлькенберг, свою гоночную карьеру Хайдфельд начинал с победы в главной юниорской серии мира. Причём он не просто выиграл чемпионат Формулы-3000, а сделал это в составе West Competition – дочерней команды «Макларен». Неудивительно, что в 2001 году Хайдфельд был реальном кандидатом на освобождающееся место Мики Хаккинена в «Макларене», но Рон Деннис сделал выбор в пользу его более молодого напарника по «Зауберу» Кими Райкконена.

Спустя несколько лет Хайдфельд всё же дождался приглашения от статусной конюшни – контракт немцу предложил искавший замену Монтойе «Уильямс». Однако и в этой истории удача отвернулась от немца: именно с приходом в команду Хайдфельда «Уильямс» начал своё затяжное пике. Так Ник снова «пролетел» мимо конкурентоспособного коллектива. Далее в карьере Хайдфельда появился «БМВ-Заубер», в составе которого он провёл лучшие годы своей карьеры. В сезонах-2007-2008 болид швейцарско-немецкой команды позволял Хайдфельду частенько бороться за подиумы.

Подиум Гран-при Канады — 2008 Фото: Darren Heath/Getty Images

Самый реальный шанс выиграть выпал Хайдфельду в 2008-м на Гран-при Канады. Хэмилтон протаранил Райкконена на выезде с пит-лейна, тем самым открыв пилотам «БМВ-Заубер» путь к победе. В таких условиях у немецкого пилота оставался только один соперник – напарник Кубица. Тактика Роберта с двумя пит-стопами оказалась выгоднее, и поляк стал победителем гонки. Никогда прежде Хайдфельд не был настолько близок к триумфу, как и не был настолько разочарован вторым местом. Всего за карьеру в Ф-1 Хайдфельд завоевал 13 подиумов – наивысший показатель среди пилотов, не выигравших ни разу.

Андреа де Чезарис — ни одной победы за 208 стартов в Формуле-1

Андреа де Чезарису удалось достаточно оригинальным способом вписать своё имя в историю автоспорта, став обладателем антирекорда по количеству проведённых гонок без единой победы. К тому же итальянцу принадлежит ещё одно сомнительное достижение: ни один пилот Формулы-1 не сходил с дистанции чаще, чем де Чезарис. К примеру, в сезоне-1986 он не смог финишировать в 15 гонках из 16 проведённых.

Андреа де Чезарис в составе «Макларена» Фото: Getty Images

Антирекорды итальянца ни в коем случае не говорят о том, что он ужасный пилот. Всё-таки держаться в «Королевских гонках» на протяжении 14 лет подряд – задача явно не из лёгких. Можно сказать, что де Чезарису банально не везло на команды. Ни один из 19 коллективов, за которые он выступал в Ф-1, не смогли предоставить итальянскому пилоту хоть сколько-нибудь надёжную машину. Даже оказавшись в «Макларене» на заре карьеры, он застал один из кризисных сезонов в истории великой команды.

Тео Фаби — ни одного круга лидирования при трёх поулах

В «Королевских гонках» итальянский пилот провёл всего пять сезонов и не особо запомнился поклонникам Формулы-1. Но в различных статистических сводках этому господину всегда найдётся место. Ведь он является обладателем странного антирекорда по количеству завоёванных поулов без единого круга лидирования.

В активе Фаби можно насчитать целых три поула, первый из которых он добыл в 1985 году на «Нюрбургринге» за рулём середняка «Тоулман». Свой дебютный старт с первой позиции Тео завоевал отчасти случайно: помогли дождь и двухдневный формат квалификации. Поэтому, когда итальянец потерял лидерство на самом старте, никто этому даже не удивился.

Тео Фаби в составе «Бенеттона» в 1986 году Фото: Mike King/Getty Images

В следующем голу «Тоулман» превратился в более конкурентоспособный и статусный «Бенеттон», и на «Остеррайхринге» Тео вновь завоевал право стартовать с первой позиции. На сей раз Фаби также моментально потерял лидерство. Причём, что обидно, опередил его не кто-нибудь, а партнёр по команде Герхард Бергер. На следующем этапе в Италии Фаби вновь показал быстрейшее время в квалификации. И в этот раз итальянец потерял первую строчку ещё до старта: из-за возникших на прогревочном круге проблем Тео пришлось стартовать из хвоста пелотона. Кстати, ни в одной из трёх вышеупомянутых гонок Фаби не смог даже добраться до финиша.

Жан Алези — отказал «Уильямсу» ради кризисной «Феррари»

Алези – наглядный пример того, как одним ошибочным решением в начале своего гоночного пути можно загубить всю оставшуюся карьеру. В начале 1990-х француз по праву считался одним из самых талантливых пилотов поколения. Уже на второй сезон Жана в Ф-1 его персоной серьёзно заинтересовался «Уильямс». С командой сэра Фрэнка Алези даже успел заключить предварительный контракт, но до подписания полноценного соглашения так и не дошло – в сделку вмешалась «Феррари».

В конце концов Алези выбрал «Скудерию», посчитав проект итальянцев более надёжным и многообещающим – это была самая большая ошибка в его жизни. Сам того не зная, Жан променял невероятно успешный «Уильямс» 1990-х на вступающую в тяжёлые времена «Феррари». За пять лет, проведённых в стане «Скудерии», Алези смог выиграть только одну гонку, в то время как команда сэра Фрэнка регулярно боролась за титулы. А в 1995-м Жан Тодт затеял в «Феррари» грандиозную перестройку, и Алези оказался попросту не нужен итальянской команде.

Переход в «Бенеттон» тоже не принёс Алези счастья Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Казалось, это не конец: Жану предстояло заменить Михаэля Шумахера в составе чемпионского «Бенеттона». Вот только после ухода немца результаты итальянской команды пошли вниз, да и сам болид, создававшийся под Михаэля, совсем не подходит Алези и его старому-новому напарнику Герхарду Бергеру. Победа в составе «Феррари» так и осталась для Жана единственной.

Крис Эймон — наибольшее количество поулов без побед

В 1967-м Крис Эймон попал в переживающую не лучшие времена «Феррари», где провёл самые яркие и в то же время драматичные годы своей карьеры. В своём дебютном сезоне за «Скудерию» новозеландец завоевал 4 подиума, что при не самом лучшем состоянии итальянской команды можно было считать успехом. В следующем году Крис поехал ещё быстрее, но… только в квалификациях.

В сезоне-1968 Эймон завоевал три поула – больше в том чемпионате не было ни у кого. Только вот удачные квалификации он так и не смог конвертировать в хорошие очки, и в то время, пока его напарник Жаки Икс пытался ввязаться в борьбу за титул, Эймон сталкивался с разного рода техническими проблемами. Например, стартовав с поула в Испании и возглавив пелотон, новозеландец сошёл с дистанции из-за топливного насоса. А в Бельгии, когда он также начинал гонку с первой позиции, Крису пришлось досрочно завершить заезд из-за попавшего в радиатор камня. Следующие два поула, завоёванные уже в цветах «Матры», также не принесли новозеландцу побед. По сей день Эймон считается одним из самых талантливых пилотов Формулы-1, которым так и не удалось взобраться на высшую ступень пьедестала.

Стирлинг Мосс — четырежды становился вице-чемпионом

Мосс — легенда своей эпохи. За свою не слишком долгую карьеру британец успел одержать 16 побед – чаще в 1950-х выигрывал только один человек – великий Хуан Мануэль Фанхио. Но в то же время Мосс прослыл ещё и крайне невезучим пилотом. В 1955 году Стирлинг начинает свою досадную серию из четырёх вице-чемпионств подряд. И если в первых трёх серебряных сезонах Мосс ничего не мог противопоставить доминирующему Фанхио, то вот в 1958-м британец упустил титул буквально на ровном месте. Заступившись за Майка Хоторна после Гран-при Португалии, Стирлинг помог своему главному сопернику в борьбе за титул сохранить 7 набранных очков. А на финише сезона до звания чемпиона Моссу не хватит всего лишь одного зачётного балла. Так выглядит высшая форма невезения.