«Пытались вырвать телефоны». Сопернику «КАМАЗа» воздалось за мухлёж на «Дакаре»-2018

«Дакар»-2018 — последний, на котором превосходство команды «КАМАЗ-мастер» подвергалось сомнению до заключительных дней гонки. Вспоминаем драматичное развитие событий четыре года назад.

Команда Жерара де Роя на «Ивеко» горела желанием взять реванш за поражение на гонке 2017 года. И пусть сам голландец не вышел на старт, но привлёк опытного аргентинца Федерико Вильягру, быстрого и весёлого казахстанца Артура Ардавичуса и своего соотечественника Тона ван Генугтена. В то же время в «КАМАЗ-мастер» не могли рассчитывать на восстанавливавшегося после травмы спины Андрея Каргинова, зато все остальные пилоты были в строю: Эдуард Николаев, Айрат Мардеев, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов.



Если на нынешнем «Дакаре» вся камазовская четвёрка остаётся впереди, то четыре года назад в Южной Америке всё складывалось куда более драматично: Сотников потерял шансы на высокий результат, а Шибалова и вовсе исключили из гонки после вынужденного пропуска нескольких навигационных точек. Мардеев тоже потерял несколько часов и боролся за третье место, так что в сражении за победу с Вильягрой «КАМАЗ-мастер» мог рассчитывать только на Николаева.



До какого-то момента всё шло хорошо: Эдуард достаточно уверенно лидировал в генеральной классификации, а этапов до финиша оставалось всё меньше. Однако на 11-м этапе Николаева ждал провал: из-за поломки подвесного карданного вала Эдуард потерял 45 минут — Вильягра вырвался в «абсолюте» вперёд, причём с преимуществом в четверть часа. Правда, аргентинца оштрафовали как раз на 15 минут за порвавшийся ремень, который должен ограничивать ход подвески.

В 12-й день борьбы на грузовике Николаева вновь возникли проблемы: пока Эдуарду помогали коллеги, Вильягра отыграл сразу полчаса! Однако чуть позже примерно столько же времени потерял уже сам аргентинец, которому тоже помогли другие члены команды де Роя. В итоге по итогам 12-го этапа Николаев вернул лидерство в общем зачёте, но чисто символическое: двух фаворитов разделяла одна секунда!



И тут разразился скандал. Группа российских журналистов случайно заметила, как в зоне нейтрализации между двумя частями этапа грузовик Вильягры дозаправляли, хотя это строго запрещено правилами.

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«Как пресс-кар мы сегодня тоже ехали по зоне нейтрализации. И увидели, как грузовик Федерико Вильягры, главного соперника Эдуарда Николаева, дозаправляют прямо на дороге. Мы начали снимать, хотя нас толкали и пытались вырвать телефоны (фу, как некрасиво). Мы, конечно, всё равно снимали. «КАМАЗ-мастер» подал апелляцию, ждут решения. Потому что то, что делали сегодня Вильягра и его команда, нечестно и неспортивно, и так быть не должно», — написала на своей странице в «Фейсбуке» журналистка Мария Командная, работавшая на гонке.

«Я поехал на бивуак «Ивеко», — вспоминал после финиша руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин. – Чтобы не возникало каких-то напряжений, решил пойти на прямой диалог. Поехал только с двумя девушками из нашей команды — одна говорит по-испански, другая – по-английски. Переговорили. Вильягра признал, что они накануне допустили ошибку.

Я говорю: «Хорошо, это было вчера, и организаторы сами решат, как поступать. Поговорим про сегодня. Столько пар глаз во всём мире наблюдают за дуэлью между «Ивеко» и «КАМАЗ-мастер». Давайте по-честному!» Договорились, что едем строго по регламенту».

И 13-й этап стал не менее драматичным. На грузовике Николаева — снова проблемы! На сей раз начало барахлить сцепление.



«Я на самом деле молился, — вспоминал Эдуард. – Сцепление вроде как бы и есть, но передачи переключаются с большим трудом — с перегазовкой, идёт несколько секунд задержки, и только потом передача «заходит». Пробовал на нейтрализации передачи — как они включаются, как переключать гораздо нежнее, без рывков. Ты же ещё не знаешь, что там внутри! Мы в команде обсудили все возможные методы, обдумали во время нейтрализации все варианты, чтобы, если что, всё равно дотащить машину».



«Мы предполагали, что машину придётся тащить, — добавлял Чагин. – Она могла встать в любой момент. Никто на этой планете не знал, на сколько ещё хватит сцепления. Положили Эдику дополнительные верёвки и фалы, чтобы дотащить машину. Сзади ехал Айрат, подстраховал — это успокаивало».



Казалось бы, какая уж тут борьба за победу? Вот только… бороться уже и не пришлось! Пока камазовцы тревожились насчёт сцепления, посыпалась и техника их главного конкурента: на грузовике Вильягры засбоила коробка передач. В какой-то момент КПП просто перестала переключаться, и ремонт не помог. С такой коробкой Федерико был вынужден оформить сход — так что разборки насчёт незаконной дозаправки сами собой сошли на нет.

«За день было столько всего… Не передать словами. Я как пилот в прошлом так скажу: ну невозможно было проехать тот спецучасток вообще без поломок, просто выиграв две-три минутки у соперника. Не могла техника выдержать такой темп, напор. Кто-то должен был сломаться — вопрос только, кто первый. В итоге сломались обе машины: и у Вильягры, и у Эдуарда.



Я Эдику сказал: «Всё, не переживай – соперник твой пока «отдыхает», время потерял. Можно присбросить». И тут Эдик выдавливает из себя фразу: «У нас сломано сцепление». Я чуть не упал с подножки грузовика! Теперь уже я стал такой же чёрный, как сам Эдик! Видите: техника у обоих экипажей работала в суперперезагруженном режиме. Думаю, был один шанс из миллиона, чтобы машины выдержали такой бой», — вспоминал Чагин.

«КАМАЗ» всё-таки оказался надёжнее и, в отличие от конкурента, довёз свой экипаж до финиша. На следующий день Эдуард Николаев отпраздновал свою третью победу на «Дакаре» в роли боевого пилота и четвёртую — как член экипажа.