«Снова с нелегальным русским флагом». Что пишут болельщики и спецы о новом болиде Мазепина

4 февраля в какой-то мере стартовал сезон Формулы-1. Команда «Хаас» показала рендеры своего нового автомобиля VF-22, причём речь идёт именно об изображения будущего болида, а не просто презентации ливреи, «натянутой» на прошлогодний шоу-кар, представленный Формулой-1 для презентации новых технических правил. Мы собрали самые интересные высказывания о новой машине Никиты Мазепина и Мика Шумахера, а также о слегка обновлённой ливрее, которая вновь основана на цветах российского флага.

Журналист Auto Motor und Sport Тобиас Грюнер провёл оперативный разбор на основе опубликованных «Хаасом» рендеров.



«Интересная форма носа и дизайн боковых понтонов. На рендерах нет отверстий для охлаждения. С нетерпением жду, как будет выглядеть реальная машина. Гюнтер Штайнер подтвердил, что рендеры VF-22 отражают более раннюю стадию развития, на них нет последних обновлений. Но определённо это не перекрашенный шоу-кар Ф-1. Умный ход со стороны «Хааса» — первыми провести презентацию. Это привлекло много внимания к ним и их спонсорам. Ожидаю ещё большего числа историй с участием «Хааса» в последующие дни. И при этом увиденная нами машина — не тупая болванка. Хорошо сработано!»

Новость по теме В «Хаасе» ответили, будут ли делить Мазепина и Шумахера на первого и второго номеров

Ещё один известный технический специалист Крейг Скарборо сначала посчитал, что «Хаас» просто раскрасил в свою ливрею старый шоу-кар, но затем признал: нет, это другая машина.



«Есть ряд вещей, которые могут быть общими с «Феррари»: передняя подвеска с толкателями, треугольный верхний воздухозаборник, предполагающий, что больше охлаждения будет через понтоны, несмотря на узкие входные отверстия. Нос короткий, со сплющенным окончанием. Это позволяет направить воздух прямо под днище. Понтоны в стиле «Мерседеса»: на максимальную ширину, чтобы вместить радиаторы, а затем узкие и резко понижающиеся», — прокомментировал увиденное Скарборо.

Экс-пилот Формулы-1 Жан-Эрик Вернь попался на обман зрения: действительно немудрено посчитать, что перед нами воздуховод от задних тормозов, а не выхлопная труба.

«А нормально иметь такой тормозной воздуховод?» — поинтересовался Вернь. Прочитав ответы к своей записи, француз признался, что был неправ.

Бывший пилот «Хааса» Кевин Магнуссен сравнил ливрею нового «Хааса» с «Херби» — автомобилем из серии фильмов «Дисней».

Минимальные изменения в ливрее «Хааса» напомнили многим пользователям «мощнейшую» переделку государственного флага Японии.

*****



А теперь — подборка комментариев из «Твиттера», «Инстаграма» и Reddit.



Averyinterestingname

«Машина «Хааса» намного тоньше, чем концепт-кар. И нет носа-утконоса, что здорово, потому что я ненавидел то, как он выглядел».



Alexrobbidy

«А на этой машине развороты лучше?»

Один из авторов ливреи «Хааса» Брендон Сибер:

«Очень рад, что работал над новой ливреей Haas VF22. Улучшения, матовый слой сверху и более продуманный общий вид».



SimRacing Designs

«Лично мне нравится, как линии следуют за формами самой машины и как используется чёрный цвет для усиления эффекта. Меньше — больше!»

Bernhard Renner

«Люди могут говорить что хотят. В конечном счёте ливрея выглядит намного чище, чем прошлогодняя, и это хорошо. Нет причин всё усложнять».

Fab Inator

«Всё более гармонично, чем в прошлом году. Нет ощущения, что российский шаблон был добавлен в спешке».



Will5023

«Американская команда, да? Но почему тогда со всеми этими русскими деталями?»



IndycarEnjoyer — в ответ Will5023

«Ты на год опоздал с этой шуткой».



Otaku Periyar — в ответ Will5023

«По той же причине «Макларен» Сенны выглядел как чёртова пачка сигарет «Мальборо», а не что-либо британское. Потому что это называется титульный спонсор».



Seer

«Я правда надеялся, что они создадут новую ливрею. Это смешно: снова с нелегальным русским флагом».



SIGO — в ответ Seer

«…За исключением того, что он не нелегальный».

Autoamador

«Хаас меняет ливрею каждый год, и все жалуются. Теперь они сохраняют дизайн, и люди… снова жалуются! Идите-ка к «Ред Булл» и потребуйте от них новых цветов».



Bartosz Korpeta

«Все люди, которые здесь комментируют, похоже, слепые: эта ливрея очень хорошая, и она довольно сильно отличается от раскраски 2021-го. Линии по бокам идут совсем по-другому. А если вы хотите увидеть действительно такую же ливрею, которая используется снова и снова, посмотрите на «Ред Булл».



tysons_grandma

«Нахожу ироничным то, что от «Хааса» ожидали американского вклада в Формулу-1, а на их машине несколько русских флагов».



Напоследок комментарий от руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера, у которого один из журналистов поинтересовался — не тревожно ли использовать «российскую» ливрею на фоне напряжённости в мире и возможного применения к России новой порции санкций.



«Мы не вовлечены в политику. Разумеется, как и все, мы наблюдаем за всем, что сейчас происходит в мире. Если возникнут какие-то сложности, мы будем с ними справляться. Но я рад, что сейчас мы никак в это не вовлечены. И сейчас мы ничего не можем с этим сделать», — ответил Штайнер.