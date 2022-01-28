Формула-1 продалась? Фанатов лишили возможности увидеть революционные машины

Меньше месяца остаётся до первых зимних тестов новых машин Формулы-1. Это будут совершенно иные автомобили, их, по словам Джеймса Эллисона, инженерам предстоит придумывать с нуля. По замыслу авторов нового технического регламента, новые машины за счёт принципиально иной аэродинамики позволят пилотам вести более плотную борьбу и сделают гонки намного зрелищнее.

Только вот посмотреть на эти тесты болельщикам не дадут. Вторую сессию, которая пройдёт в Бахрейне за неделю до первой гонки, можно будет увидеть на сервисе F1 TV. И на том, как говорится, спасибо, но что не так с первой сессией? В Сети ходят слухи, что это бахрейнцы заплатили Формуле-1, чтобы организаторы не отправляли съёмочную группу в Барселону и тем самым помогли привлечь больше внимания к своей стране…



Пробуем разобраться.

Кто кому платил?

Откровенно говоря, версия с теневыми выплатами бахрейнцев, чтобы привлечь дополнительное внимание, выглядит чрезвычайно слабо. Первая гонка новой эры пройдёт именно в Бахрейне, и именно её будут ждать с особым интересом — на тестах пилоты не ведут плотную борьбу на трассе, оценить, изменил ли новый регламент поведение машин в трафике, можно будет только в гонке. Гран-при Бахрейна и без того привлечёт огромное внимание.

Но почему же тогда первые тесты болельщикам не покажут? Самое простое, а потому убедительное, объяснение: просто это дорого. Снимать тесты дороже, чем снимать Гран-при: заезды продолжаются по восемь часов с одним обеденным перерывом, а потому на съёмочную группу нагрузка выше. Кроме того, эту группу нужно размещать в гостиницах, возить на трассу и с неё, кормить, в конце концов.

Льюис Хэмилтон на зимних тестах в Бахрейне в 2021 году Фото: Getty Images

Ну и не будем забывать, что в мире продолжается пандемия COVID-19: везти десятки человек с массой оборудования — это дополнительные риски распространения инфекции. Разумеется, на тестах, как и на гонках, будут действовать специальные COVID-протоколы, чтобы свести эти риски к минимуму, тем не менее они есть.

А самое главное — целесообразность всех этих затрат и рисков совершенно неочевидна. Аудитория тестов намного (ваш автор предположил бы, что на порядок) меньше аудитории этапа чемпионата мира. Показывать эти тесты попросту невыгодно. Ну а испытания в Бахрейне показать не проблема — чемпионат стартует именно здесь и съёмочной группе нужно лишь приехать на неделю раньше.

Ф-1 опять за своё?

И в целом ситуация выглядит понятной и логичной. Новые машины болельщики всё равно увидят на презентациях, в пресс-центр будут допущены журналисты, будут комментарии пилотов, мнения экспертов, фотографии, видео, снятые пресс-службами команд на пит-лейн. Но вот что непонятно, так это попытки Формулы-1 оправдаться.

Тесты в Барселоне внезапно превратились в «предсезонную сессию», в то время как три дня в Бахрейне в «твиттере» Формулы-1 называются «официальными предсезонными тестами». Уилл Бакстон, комментатор на F1 TV, и вовсе называет первые три дня тестов «шейкдауном». Другими словами, предполагается, что «шейкдаун» в Барселоне болельщикам не слишком интересен, а вот точно такие же три дня тестов в Бахрейне — совсем другое дело, они же «официальные».

Сразу скажем: шейкдаун — это короткий тест работоспособности систем автомобиля. На шейкдауне инженеры проверяют, заводится ли вообще их детище, а уже потом — на тестах — подбирают базовые настройки, изучают поведение шасси на различных скоростях.

Макс Ферстаппен на зимних тестах в Бахрейне в 2021 году Фото: Getty Images

И то, что будет в Барселоне, это именно тесты, а не шейкдаун. Шейкдаун команды Формулы-1 проводят в рамках съёмочных дней, где разрешено проезжать не более сотни километров и на ограниченной скорости.

Формула-1 зачем-то пытается подменять понятия, объясняя то, что само по себе объяснений не требует — раньше тесты не показывали вовсе. К тому же, как было указано выше, информации из Барселоны в любом случае будет достаточно и без прямого эфира. Но зачем юлить перед болельщиками? Разве у Королевы автоспорта на фоне прошлого сезона не исчерпан кредит доверия? Разве не непрозрачность чемпионата и принятие решений являются одной из главных проблем Ф-1 в данный момент?

Так или иначе, новая эра Формулы-1 стартует не на «шейкдауне» в Барселоне и не на «официальных тестах» после, а 20 марта — когда стартует Гран-при Бахрейна. Но и до этого момента «Чемпионат» будет держать вас в курсе событий — благодаря текстовым онлайнам, новостям и материалам болельщики ничего не упустят.