Соперничество Леклера и Сайнса погубит «Феррари»? «Скудерии» нужно определиться с лидером

По итогам прошлого сезона дебютант «Феррари» Карлос Сайнс с первой попытки опередил своего напарника Шарля Леклера. Этот результат испанец однозначно может занести себе в актив, ведь он обыграл не просто партнёра по команде, а того самого пилота, который должен стать лидером «Скудерии» на долгие годы вперёд. Судя по всему, «Феррари» располагает мощной и в то же время равнозначной парой пилотов. Казалось бы, для итальянского коллектива это неоспоримый плюс. Однако наличие в команде двух сильных гонщиков имеет и свои минусы – особенно если конюшня планирует сражаться за титул.

В прошлом сезоне Сайнс был лучше Леклера, хотя перед началом чемпионата лидером команды виделся Шарль

К 2020 году в «Феррари» осознали, что их союз с Себастьяном Феттелем подходит к логичному завершению. В сезоне-2019 четырёхкратный чемпион проиграл внутрикомандую дуэль новичку Шарлю Леклеру, а также начал допускать слишком много необязательных ошибок. Заменить именитого немца был призван неплохо проявивший себя в «Макларене» Карлос Сайнс.

Стоит отметить, что испанец изначально приходил в «Феррари» не на лидирующую роль. Да, Сайнс по-прежнему считался одним из талантливейших пилотов поколения, которому просто не повезло оказаться в системе «Ред Булл» в эпоху Макса Ферстаппена. Однако этого явно недостаточно, чтобы претендовать на роль первого пилота «Феррари» при живом-то Леклере. Ведь монегаск помимо того, что мощно дебютировал за «Скудерию», являлся ещё и воспитанником итальянской команды. Уже тогда руководство «Феррари» видело в Леклере будущую суперзвезду, которая просто обязана стать символом команды на долгие годы вперёд. В таких условиях приглашение Сайнса выглядело, скорее, как временная мера. В тот момент казалось, что испанец будет нужен «Скудерии» ровно до тех пор, пока до главной команды не дорастёт Мик Шумахер (в 2020-м он выступал ещё в Ф-2), и двухлетний контракт испанца косвенно намекал на это.

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В первом сезоне за «Феррари» от Карлоса особых чудес никто и не ждал: главная задача новобранца заключалась, скорее, в том, чтобы как можно быстрее адаптироваться к новым условиям. Однако, назло всем скептикам, Сайнс преподнёс приятный сюрприз поклонникам «Скудерии», став одним из главных героев второго плана в минувшем чемпионате. Да, по субботам он был не так эффективен, как Леклер, и квалификационный счёт 8-14 тому подтверждение, но в то же время Сайнс был быстрее и стабильнее своего напарника по воскресеньям. Сильной стороной Карлоса в прошлом сезоне стал именно гоночный темп, благодаря которому он смог четырежды финишировать в топ-3 (напомним, Леклер за весь сезон только один раз поднялся на подиум).

В итоге Сайнсу по итогам сезона удалось опередить напарника, а также занять 5-е место в личном зачёте – наивысшая позиция среди пилотов не из «Ред Булл» и «Мерседеса». После таких подвигов новобранца «Феррари» позиции Леклера в команде выглядят уже не настолько незыблемо, как год назад.

Если «Феррари» будет бороться за титул, команде придётся выбрать ярко выраженного лидера

Если к началу прошлого сезона безоговорочным лидером «Феррари» считался Шарль Леклер, то сейчас в «Скудерии» явно установилось двоевластие. Сегодня итальянская команда располагает двумя равными по скорости и практически равными по статусу пилотами. Данный расклад идеален для команды, не дотягивающей до регулярной борьбы за победы. В прошлом году тандем Сайнса и Леклера как раз таки подтвердил данный тезис. Именно стабильный набор очков двумя пилотами и позволил «Феррари» опередить «Макларен» в споре за 3-е место командного зачёта.

Но подойдёт ли «Скудерии» концепция двух равнозначных пилотов, если команде вдруг удастся построить болид, способный бороться за чемпионство? Скорее всего, нет. История знает несколько примеров, когда дуэль напарников в топ-команде приводила к плачевным последствиям: вспомним, скажем, «Уильямс» 1986 года, чьи пилоты Пике и Мэнселл в итоге отдали титул Алену Просту. На ум сразу приходит и «Макларен» в 2007 году, когда Хэмилтон и Алонсо так усердно отбирали друг у друга очки, что чемпионом в итоге стал Кими Райкконен. В то же время сама «Феррари» в том году сделала ставку именно на Кими, а сезон спустя уже финн согласился в концовке на роль помощника Фелипе Массы.

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Конечно, существует ещё и пример «Мерседеса» образца 2014-2016 годов, но в этом случае у немецкой команды попросту не было реальных соперников, и Тото Вольф, хоть и скрепя сердце, но всё же мог позволить своим подопечным бороться друг с другом в полную силу.

Так и получается, что, если «Феррари» всё же включится в чемпионскую гонку в этом году, руководству «красных» придётся сделать непростой выбор. Ведь для команды, отмечающей 15-й год без титула, позволять сразу двум пилотам сражаться за чемпионство – слишком нервно и рискованно (если, конечно, нас не ждёт тотальное доминирование «Скудерии»).

На сегодняшний день наибольшими шансами на статус первого пилота по-прежнему располагает Леклер: при прочих равных команда наверняка отдаст предпочтение собственному воспитаннику, который воплощает собой и настоящее, и будущее команды из Маранелло. Впрочем, нечто подобное про положение дел внутри «Феррари» писали и перед началом прошлого сезона, но Сайнсу удалось перевернуть игру. Получится ли у испанца повторить свой прошлогодний подвиг? Узнаем уже совсем скоро.