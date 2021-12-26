Вот вам и второй номер «Феррари»! Карлос Сайнс — главный прорыв года в Формуле-1

Когда в начале 2020 года стало известно о переходе Карлоса Сайнса в «Феррари», могло показаться, что ему в Маранелло уготована роль второго номера при главной звезде «Скудерии» — Шарле Леклере. Но в итоге к концу сезона-2021 Сайнс превзошёл все ожидания и прямо сейчас готов в случае чего стать лидером команды.

Лучший из остальных

К дебютному сезону в составе «Феррари» Сайнс готовился без лишнего прессинга — 2020-й «Скудерия» закончила на провальном шестом месте, а потому в первую очередь команда была озабочена своей техникой и прислушивалась к Шарлю Леклеру — тому, кто мог сравнить поведение шасси. У испанца же на изучение новой машины были лишь три дня тестов — притом что половиной нужно было поделиться с напарником. Тем не менее на фоне многочисленных ошибок Себастьяна Феттеля в 2019-м даже на своём среднем уровне Карлос в теории был бы более результативен.

И в первых гонках у Сайнса действительно возникали проблемы: он то был слишком осторожен, то не мог сработаться с резиной, то просто уступал в скорости Леклеру. Однако в Монако произошёл переломный момент: на трассе, требующей полного доверия к автомобилю, Карлос квалифицировался четвёртым (лучший на тот момент результат в сезоне), а затем финишировал на втором месте и поднялся на подиум — впервые в цветах «Феррари».

Карлос Сайнс на Гран-при Монако Фото: Lars Baron/Getty Images

Испанец, отметим, быстрее других гонщиков, сменивших в межсезонье команду, освоился в новом кокпите. Серхио Пересу удалось блеснуть в квалификации в Имоле, но в гонках Чеко много уступал Ферстаппену и не было уверенности, что, уволив Албона, в «Ред Булл» поступили верно. Даниэль Риккардо лишь в Барселоне смотрелся уверенно и только после летнего перерыва сможет привыкнуть к «Макларену». Разве что Себастьян Феттель может сравняться с Сайнсом — в Монако он приехал пятым, а затем поднимется на подиум в Баку.

Во второй половине сезона Карлос поехал ещё сильнее. Своевременный пит-стоп в Сочи принёс уже третий после перехода в «Феррари» подиум, в Турции испанец прорвался с конца стартовой решётки на восьмое место, демонстрировал отличный темп в Мексике и Бразилии и завершил чемпионат подиумом в Абу-Даби. И этих 15 очков в итоге хватило, чтобы опередить в общем зачёте не только своего экс-напарника Ландо Норриса и собственного сменщика Даниэля Риккардо, но также и Шарля Леклера.

Второй топ-пилот в «Феррари»

Для многих в паддоке победа Сайнса над Леклером стала неожиданностью, однако испанец уже не первый раз оказывается сильнее своих более распиаренных напарников. Например, в дебютном сезоне 2015 года Карлос со счётом 10-8 победил в квалификациях другого новичка — Макса Ферстаппена. После этого Сайнс опережал в чемпионате Даниила Квята и Ландо Норриса, будучи с ними в одной команде. Лишь Нико Хюлькенберга в «Рено» в 2018-м испанец превзойти не смог — но то был его первый сезон вне системы «Ред Булл», в то время как немец выступал за Энстоун уже второй год подряд.

Теперь нет никаких сомнений, что Сайнс не согласится в «Феррари» с ролью второго пилота — и испанец дал это понять, не переходя границ и не нарушая никаких внутрикомандных соглашений. Феттеля Леклер, напомним, обогнал вопреки приказу команды уже во второй гонке, но испанец пошёл иным путём — и пока он работает. Если к тому же Карлос лучше или быстрее адаптируется к шасси 2022 года, то кто на командном мостике посмеет его остановить или требовать пропустить Леклера?

Карлос Сайнс и Шарль Леклер Фото: Michael Regan/Getty Images

Сегодня в распоряжении «Феррари» два полноценных топ-пилота, способных приносить результат и при необходимости бороться за победы. Да, Сайнс, в отличие от Леклера, Норриса и Ферстаппена, до вершины подиума ещё не дотягивался, однако в Монце в 2020-м он был к ней очень близок и не дрогнул, когда прессинговал на последних кругах Гасли. Так что не должен дрогнуть Карлос и в тот момент, когда подобный шанс представится в следующий раз.

Не стоит думать, что ждать этой возможности придётся вечно — после провала в начале 2020 года Маттиа Бинотто удалось пересобрать команду, и кажется, что сейчас все элементы в ней работают гармонично и с максимально возможной эффективностью. И если даже новая «Феррари» не выстрелит в 2022-м, проблема точно в Маранелло, а не в Сайнсе.