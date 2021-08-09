«Хватит — значит хватит!» Неужели лучший поворот мира стал слишком опасен для гонок?

Легендарная «Красная вода» (а вернее, идущий за ней «Радийон», но кто про это помнит) генерирует жуткие аварии.

Попросите любого гонщика, выступающего на мировом уровне, назвать самые любимые трассы и повороты, и редко кто при перечислении забудет про легендарную «Красную воду» в Спа — а вернее, про связку «Красная вода» (нижняя часть) и «Радийона» (верхняя, когда машина резко поднялась вверх и её словно выбрасывает на длинную прямую «Ле Комб». Огромные скорости, стремительный перепад высот, богатая история — в совокупности всё это делает поворот просто лучшим в мире. Но, возможно, к 2021 году — и слишком опасным. По крайней мере, в своём нынешнем виде.

По жуткому сценарию 2019-го

Первый не то что бы звоночек — раскатистый удар колокола — прозвенел в 2019 году, когда на выходе из «Радийона» погиб гонщик Формулы-2, воспитанник «Рено» Антуан Юбер. После столкновения с отбойником его разрушенный болид отбросило обратно на гоночную траекторию, после чего во француза врезался Хуан Мануэль Корреа. Если бы машина Юбера оставалась цела, то могла бы спасти жизнь ездока, но противоударные структуры уже были разрушены, монокок не защищал, и Антуан погиб…

Спустя два года — новая опаснейшая авария, но, к счастью, без печальных последствий. Однако сценарий прежний: гоночный автомобиль после столкновения с отбойником выбрасывает обратно на гоночное полотно, где в него на скорости примерно в 300 км/ч врезается соперник.

В гонке «24 часа Спа» всё началось с ошибки тест-пилота «Уильямса» Джека Эйткена. После вылета и контакта с отбойником (но с левой стороны, а не с правой, как было у Юбера) автомобиль британца вновь оказался на трассе, после чего в машину врезалась «Ламборгини» Франка Перейры. В инциденте также оказались задействованы Кевин Эстр и Давиде Ригон.

Эстр и Перейра травм не получили, Ригона и Эйткена отправили в больницу. Давиде тоже быстро отпустили, а вот Эйткен заработал переломы ключицы и позвонка, а также небольшой ушиб лёгкого. По словам Джека, эти травмы не должны помешать ему через некоторое время вернуться за руль. Обошлось.

«Я очень удивлён, что до сих пор ничего не поменяли!»

Жуткость аварии и возникшая у всех ассоциация с гибелью Юбера моментально подтолкнула к дискуссии — не слишком ли опасна легендарная связка Спа, раз здесь раз в два года происходят подобные инциденты?

«Вероятно, это лучший поворот в мире! — Начал свой подробный пост Кевин Эстр. — Но давно не бывало, чтобы я так долго размышлял о какой-то аварии, как об этой. Что бы я сделал по-другому? Если честно, ничего. Думаю, я бы сделал в подобной ситуации то же самое. «Красная вода» — часть Спа, и лично я не хочу никаких изменений в этом повороте. Мы все знаем степень риска, когда мы сидим в машине, которая на полном газу поднимается на холм на скорости 240 км/ч.

Единственное, нам могла бы помочь гравийная полоса с левой стороны. Если вы замените асфальт гравием, то каждый пилот будет ехать на 2-3 км/ч медленнее. Сейчас все мы едем на пределе или даже за гранью, зная, что если возникнет проблема, ты можешь просто нарушить пределы трассы. В наши дни мы не боимся аварий, мы боимся получить проезд по пит-лейну за нарушение границы трассы!»

Своим мнением поделился и Хуан Мануэль Корреа — человек, полтора года восстанавливавшийся после ужасной аварии 2019 года. Тогда Корреа чудом избежал ампутации сильно травмированной ноги и в 2021-м вернулся в гонки — в Формулу-3.

«После аварии я неоднократно высказывал ФИА и организаторам свои опасения по поводу безопасности на трассе и предлагал поделиться информацией из собственного опыта. Я пытался найти вопросы относительно того, что же тогда всё-таки произошло и что предприняла ФИА, а также другие заинтересованные стороны, чтобы улучшить безопасность и сделать так, чтобы в дальнейшем другой пилот в схожих обстоятельствах избежал серьёзных травм. В настоящее время идут переговоры со всеми заинтересованными сторонами над решением этих вопросов. И я уверен, что все мы придём к конструктивным выводам», — написал Корреа.

Куда более воинственно настроен видевший аварию со стороны вице-чемпион Формулы-2, воспитанник «Феррари» Каллум Айлотт: «Я бы хотел сказать, что в этом повороте нужны изменения. Я очень удивлён, что до сих пор ничего не поменяли. Хватит — значит хватит!»

Комментируя предложение Эстра добавить гравий слева, Каллум написал: «Я бы ещё поменял углы установки отбойников справа и расположение барьеров слева. Два недавних инцидента были вызваны тем, что машины отбрасывало от барьера слева. Вместо аварии с участием одной машины получается авария с несколькими автомобилями, риск растёт».

Также Айлотт ответил на претензии со стороны одного из болельщиков в «Твиттере» — мол, если ему некомфортно выступать в Спа в его нынешнем виде, то можно просто не выступать: «Если я не прав, что требую повышения безопасности после того, как четыре моих друга оказались вовлечены в серьёзные инциденты, то я не человек. Я вернулся в Спа после 2019 года и приеду снова после нынешней аварии. Но это не значит, что если что-то недостаточно хорошо, то это не должно быть исправлено».

Гравию быть! Но не сразу

Слова Каллума передали гоночному директору Формулы-1 Майклу Маси, уточнив, не слишком ли опасна нынешняя «Спа-Франкоршам» для принятия Гран-при.

«У Спа сохраняется лицензия Grade 1. Год от года вносятся какие-то улучшения, но я думаю, что в целом трасса в глазах ФИА безопасна. Никому из нас не нравится видеть серьёзные инциденты, но я рад, что пилоты относительно в порядке. Это самое главное», — коротко и дипломатично ответил Маси. И тем самым дал ясно понять, что никаких резких изменений перед гонкой Ф-1 в конце августа вноситься не будет.

Так что же, всё останется как есть? Вовсе нет. Ещё в октябре 2020 года было объявлено, что трасса будет серьёзно реконструирована, на что готовы потратить порядка € 80 млн. Перемены затронут и «Радийон»: зоны вылета должны быть расширены, в них появятся гравийные ловушки.

Официально эти изменения нужды для того, чтобы трасса стала достаточно безопасной для принятия мотогонок, но понятно, что гибель Юбера тоже повлияла на проект реконструкции. Так что будем надеяться, что «Красная вода», с одной стороны, не потеряет своего очарования, а с другой — перестанет пугать нас авариями.