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Формула-1 Гран-при Австрии: онлайн-трансляция гонки 3 июля, главные события, лайв

Новое сражение «Ред Булл» и «Феррари» в Формуле-1. Гран-при Австрии — LIVE
Дмитрий Захарченко
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Ждёт ли «Феррари» очередное разочарование — или итальянцы побьют «Ред Булл» дома у австрийцев?

Сегодня нас ждёт 11-й этап Формулы-1 сезона-2022. Накануне Макс Ферстаппен выиграл спринтерскую гонку, но в «Феррари» считают, что способны соответствовать скорости главного конкурента. При этом Шарль Леклер и Карлос Сайнс снова стартуют вторым и третьим — накануне они боролись друг с другом и отпустили лидера. Леклер считает, что в главной гонке уикенда позволять подобную борьбу уже нельзя, но как поступит командный мостик «Феррари»? Интриг хватает. А старт гонки запланирован на 16:00 мск. До этого последим за Формулой-2.

Хаджар выиграл гонку Формулы-3, Смоляр — восьмой
Live Дмитрий Захарченко

Трасса подсыхает, и на слики начинают работать лучше — Версхор проходит соперников одного за другим и прорывается на третье место!

11:18 Дмитрий Захарченко

Дуэн теряет сразу три позиции — пропускает Пуршера на пятое место, а вместе с ним — Версхора и Дарувалу.

И Другович откатился на 17-е место!

11:16 Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар покинул трассу, гонка продолжается в боевом режиме: Випс лидирует, за ним Вести, Иваса, Сарджент, Дуэн, Пуршер и Другович.

11:11 Дмитрий Захарченко

Армстронг вылетел и застрял на границе трассы! Сейфти-кар выезжает на трассу.

Фото: twitter.com/formula2

Кордил воспользовался приостановкой гонки и побывал в боксах, но как обязательный пит-стоп это засчитано не будет — обязательные пит-стопы засчитываются лишь после пятого круга.

11:10 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-2: Випс вырвался в лидеры, а Вести едва не пропустил Ивасу, но смог его контратаковать и вернуть себе хотя бы второе место. Далее идут Сарджент, Дуэн и Пуршер. Другович идёт седьмым, а вот Ричард Версхор, решивший стартовать на сырой трассе на сликах, откатился на девятое место.

Фото: twitter.com/formula2

1-й круг: 1 Випс, 2 Вести, 3 Иваса, 4 Сарджент, 5 Дуэн, 6 Пуршер, 7 Другович, 8 Кордил, 9 Версхор, 10 Уильямс.

11:03 Дмитрий Захарченко

Сейчас же паддок готовится к старту гонки Формулы-2. С поула стартует Фредерик Вести, первый ряд с ним разделит Юри Випс, со второго ряда гонку начнут Логан Сарджент и Аюму Иваса, а лидер чемпионата Фелипе Другович на решётке расположится только пятым и разделит третий ряд с Джеком Дуэном.

Тео Пуршер — главный преследователь Друговича в общем зачёте — начнёт гонку девятым.

Фото: twitter.com/formula2

11:03 Дмитрий Захарченко

Хаджар выиграл гонку Формулы-3, Смоляр — восьмой

Гоночный день в Шпильберге уже начался — на сырой трассе «Ред Булл Ринга» прошёл заезд Формулы-3. Победу одержал протеже «Ред Булл» Исак Хаджар, выигравший в пятницу квалификацию. Второе место у лидера чемпионата Виктора Мартинса, а третьим стал Оливер Берман, сдержавший на финише Артура Леклера.

Фото: twitter.com/fiaformula3

Россиянин Александр Смоляр при старте с 16-го места сумел пробиться на восьмую позицию и набрать четыре очка.

В общем зачёте после этой гонки борьба стала только острее: Мартинс сохранил первую строчку, однако идущий теперь вторым Хаджар уступает лишь один балл, а занимающий третью позицию Леклер — семь.

Смоляр, который пропустил предыдущий этап из-за проблем с визой, расположился на девятом месте.

Следующий этап Формулы-3 пройдёт 30-31 июля на «Хунгароринге».

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