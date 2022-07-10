Новое сражение «Ред Булл» и «Феррари» в Формуле-1. Гран-при Австрии — LIVE

Хаджар выиграл гонку Формулы-3, Смоляр — восьмой

Гоночный день в Шпильберге уже начался — на сырой трассе «Ред Булл Ринга» прошёл заезд Формулы-3. Победу одержал протеже «Ред Булл» Исак Хаджар, выигравший в пятницу квалификацию. Второе место у лидера чемпионата Виктора Мартинса, а третьим стал Оливер Берман, сдержавший на финише Артура Леклера.

Фото: twitter.com/fiaformula3

Россиянин Александр Смоляр при старте с 16-го места сумел пробиться на восьмую позицию и набрать четыре очка.

В общем зачёте после этой гонки борьба стала только острее: Мартинс сохранил первую строчку, однако идущий теперь вторым Хаджар уступает лишь один балл, а занимающий третью позицию Леклер — семь.

Смоляр, который пропустил предыдущий этап из-за проблем с визой, расположился на девятом месте.

Следующий этап Формулы-3 пройдёт 30-31 июля на «Хунгароринге».