Неужели французы загубят сразу 4 крутых таланта для Ф-1? Действия команды необъяснимы

В начале июня ряд инсайдеров сообщал, что во время гоночного уикенда в Сильверстоуне будет официально объявлено о переходе Оскара Пиастри в «Уильямс». Как мы знаем, никаких заявлений не последовало. По информации Sky Sports, промедление с подписанием контракта связано прежде всего с намерением Марка Уэббера (менеджер Пиастри) пристроить своего протеже в «Макларен». Таким образом, над «Альпин» повисла реальная угроза потерять своего самого талантливого воспитанника. Впрочем, история Пиастри – только лишь вершина айсберга. В академии французов есть и другие молодые таланты, жаждущие попасть в Ф-1.

Альтернатива Окону и подопечный Алонсо — главные таланты академии «Альпин»

После возрождения формульной программы в 2016 году руководители «Рено» чуть ли не каждый год произносят воодушевляющие речи об амбициозных планах концерна. Французы постоянно говорят о своём намерении бороться за победы – пусть не прямо сейчас, но в обозримом будущем. И если в техническом компоненте «Альпин» до сих пор страшно отстаёт от лидеров современной Ф-1, то вот по части поиска молодых талантов французы работают на уровне топ-команды (хоть таковой и не являются).

На сегодняшний день академия «Альпин» по уровню потенциала пилотов лишь немного уступает гигантам «Феррари» и «Ред Булл» и значительно превосходит аналогичную программу «Мерседеса». Даже если вынести за скобки Оскара Пиастри, который, к слову, уже не является членом академии «Альпин», в юниорской программе французов найдётся несколько пилотов, которым хватит таланта, чтобы через пару лет претендовать на попадание в Формулу-1.

Ближе всех к «Королевским гонкам» на данный момент находится Джек Дуэн. К академии «Альпин» австралиец примкнул только в начале этого года – ранее он числился в юниорской программе «Ред Булл». Наверняка на французов произвело впечатление мощное выступление Дуэна в Ф-3: в прошлом году австралиец стал вице-чемпионом, уступив только Деннису Хаугеру.

Этот сезон Джек начинал уже в Формуле-2 – в составе команды «Виртуози». Да, он пока что не разрывает чемпионат, как это делал тот же Пиастри – девятое место в личном зачёте по итогам восьми этапов. Однако, анализируя выступления юниоров, не стоит слишком сильно зацикливаться на турнирной таблице. Пусть Дуэн и набрал не так много очков, но приличный темп он демонстрировал достаточно часто. На счету Джека, между прочим, две выигранных квалификации в текущем сезоне Ф-2 – столько же у лидера чемпионата Фелипе Друговича. По чистой скорости на одном круге Дуэн смотрится очень достойно, и если австралиец прибавит в стабильности, в следующем сезоне Формулы-2 он точно будет претендовать на чемпионство.

Спускаемся в иерархии «молодёжек» на одну ступень пониже – к Формуле-3. Здесь неплохие надежды подаёт промежуточный лидер текущего чемпионата Виктор Мартинс. Да, он является ровесником Оскара Пиастри и до сих пор выступает в Ф-3 – не очень-то солидно, на первый взгляд. Впрочем, относительно медленное продвижение Мартинса по вертикали юниорских серий – во многом «заслуга» именно «Альпин».

В 2019-м Виктор провёл очень достойный сезон в первенстве Еврокубка Формулы «Рено», всего лишь чуть-чуть уступив чемпиону… Да всё тому же Пиастри! После серебра француз уверенно взял титул в следующем году. Далее последовал дебют в Ф-3 – пятое место по итогам сезона. Да, стать чемпионом с первой попытки, как это сделал Пиастри, не удалось, однако Мартинс выступал не за «Према», проведя сезон в крепком середняке «МП». А уже в 2022-м, оказавшись в конкурентоспособном «АРТ», Виктор по-настоящему включился в борьбу за титул.

Никола Цолов тренируется с Фернандо Алонсо Фото: Из личного архива Николы Цолова

В теории для «Альпин» Мартинс может стать неким аналогом Эстебана Окона. Ни для кого не секрет, что одним из аргументов в пользу подписания Эстебана стал его паспорт. Политика руководства «Рено» серьёзно увеличивает шансы Виктора на попадание в «Королевские гонки». При удачном выступлении в Формуле-2 Мартинс может стать главным претендентом на французскую квоту в «Альпин». Особенно если про Окона вспомнят в «Мерседесе» после ухода из команды Хэмилтона.

Наименее популярным, но не менее талантливым «академиком» «Альпин» является болгарский юниор Никола Цолов. В свои 15 он в одну калитку выносит более опытных соперников в чемпионате испанской Ф-4. Что интересно, Цолов не просто числится в академии «Альпин», но и является участником программы поддержки молодых пилотов A14 Management – проекта, возглавляемого самим Фернандо Алонсо.

Статус протеже двукратного чемпиона – неоспоримый плюс для гоночной карьеры Николы. Кто знает, быть может, покровительство со стороны Алонсо в обозримом будущем даже поможет Цолову дотянуться до Формулы-1. Всё-таки для «Рено» Алонсо – не просто один из пилотов, некогда выступавших за команду. Фернандо – тот человек, который вершил эпоху и сам стал эпохой. Сотрудничество с Алонсо – мощная маркетинговая история, напоминающая миру о славных временах победного шествия «Рено». Именно поэтому с большой долей вероятности «Альпин» постарается сохранить связь с испанцем даже после того, как он завершит гоночную карьеру. А сотрудничество с его талантливым протеже может стать некой неразрывной нитью, связывающей Алонсо и концерн «Рено».

Отсутствие команды-сателлита ставит под сомнение целесообразность существования академии «Альпин»

На данный момент в системе «Альпин», помимо прошедшего все «молодёжки» Пиастри, числятся три потенциально сильных пилота. Французы провели отличную работу по поиску юных талантов – с этим поспорить трудно. Только вот не покидает ощущение некой бессмысленности функционирования академии «Альпин». Звучит резковато, но по-другому и не скажешь.

Глядя на то, как развивается (точнее, не развивается) карьера главного таланта поколения Оскара Пиастри, невольно возникает вопрос: а зачем «Альпин» вообще нужна академия? Перенесёмся на год назад: Пиастри мчится к титулу в своём дебютном сезоне Формулы-2, а руководство «Рено» подписывает трёхлетний контракт с Эстебаном Оконом. Хорошо, в команде есть ещё одно место, но его занимает звёздный ветеран Алонсо, которого, по слухам, также планируют продлить до 2024 года.

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То есть как минимум два последующих сезона пилотский состав «Альпин» останется неизменным – притом что без дела сидит Пиастри, а на подходе к Ф-1 находится ещё парочка талантливых пилотов. Проблему развития молодёжи могла бы решить команда-сателлит, в которой была бы возможность предоставлять гоночный опыт будущим пилотам главной команды. Но такой роскоши у «Альпин» нет. Ходили некоторые слухи о возможном сотрудничестве французов с «Уильямсом», но официальных новостей по этому поводу так и не последовало, при этом у британцев долгосрочное соглашение с «Мерседесом».

Ранее появлялась информация о достигнутых договорённостях между «Альпин» и «Уильямс» на предмет предоставления места в кокпите Оскару Пиастри в следующем сезоне. Однако последние слухи гласят, что австралиец не спешит подписывать контракт с командой из Гроува, потому что его менеджер Марк Уэббер нацелился на контракт с «Маклареном». Если слухи не врут и Пиастри действительно перейдёт в стан британской команды, для французов это будет настоящая кадровая катастрофа. Упустить самого талантливого пилота поколения, да ещё и в руки прямых конкурентов, это надо постараться.

Руководству «Рено» стоит разобраться, для чего им вообще нужна программа поддержки молодых пилотов, а то пока что в действиях французов прослеживается лёгкое противоречие. «Альпин» набирает в собственную академию действительно талантливых пилотов самых разных возрастов, как бы заявляя о своих намерениях развивать молодых пилотов, и в то же время подписывает многолетние контракты с действующими пилотами, задвигая свою талантливую молодёжь на второй план. Где тут логика?

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Так что же «Альпин» хочет получить от своей юниорской программы? Неужели в будущем французы продолжат доверять исключительно опытным пилотам, игнорируя талантливую молодёжь? Ответы на эти вопросы руководству «Рено» нужно найти как можно быстрее, пока слухи о переходе Пиастри в «Макларен» так и остаются слухами.