Неужели французы загубят сразу 4 крутых таланта для Ф-1? Действия команды необъяснимы

В начале июня ряд инсайдеров сообщал, что во время гоночного уикенда в Сильверстоуне будет официально объявлено о переходе Оскара Пиастри в «Уильямс». Как мы знаем, никаких заявлений не последовало. По информации Sky Sports, промедление с подписанием контракта связано прежде всего с намерением Марка Уэббера (менеджер Пиастри) пристроить своего протеже в «Макларен». Таким образом, над «Альпин» повисла реальная угроза потерять своего самого талантливого воспитанника. Впрочем, история Пиастри – только лишь вершина айсберга. В академии французов есть и другие молодые таланты, жаждущие попасть в Ф-1.
Альтернатива Окону и подопечный Алонсо — главные таланты академии «Альпин»
После возрождения формульной программы в 2016 году руководители «Рено» чуть ли не каждый год произносят воодушевляющие речи об амбициозных планах концерна. Французы постоянно говорят о своём намерении бороться за победы – пусть не прямо сейчас, но в обозримом будущем. И если в техническом компоненте «Альпин» до сих пор страшно отстаёт от лидеров современной Ф-1, то вот по части поиска молодых талантов французы работают на уровне топ-команды (хоть таковой и не являются).
На сегодняшний день академия «Альпин» по уровню потенциала пилотов лишь немного уступает гигантам «Феррари» и «Ред Булл» и значительно превосходит аналогичную программу «Мерседеса». Даже если вынести за скобки Оскара Пиастри, который, к слову, уже не является членом академии «Альпин», в юниорской программе французов найдётся несколько пилотов, которым хватит таланта, чтобы через пару лет претендовать на попадание в Формулу-1.
Ближе всех к «Королевским гонкам» на данный момент находится Джек Дуэн. К академии «Альпин» австралиец примкнул только в начале этого года – ранее он числился в юниорской программе «Ред Булл». Наверняка на французов произвело впечатление мощное выступление Дуэна в Ф-3: в прошлом году австралиец стал вице-чемпионом, уступив только Деннису Хаугеру.
Этот сезон Джек начинал уже в Формуле-2 – в составе команды «Виртуози». Да, он пока что не разрывает чемпионат, как это делал тот же Пиастри – девятое место в личном зачёте по итогам восьми этапов. Однако, анализируя выступления юниоров, не стоит слишком сильно зацикливаться на турнирной таблице. Пусть Дуэн и набрал не так много очков, но приличный темп он демонстрировал достаточно часто. На счету Джека, между прочим, две выигранных квалификации в текущем сезоне Ф-2 – столько же у лидера чемпионата Фелипе Друговича. По чистой скорости на одном круге Дуэн смотрится очень достойно, и если австралиец прибавит в стабильности, в следующем сезоне Формулы-2 он точно будет претендовать на чемпионство.
Спускаемся в иерархии «молодёжек» на одну ступень пониже – к Формуле-3. Здесь неплохие надежды подаёт промежуточный лидер текущего чемпионата Виктор Мартинс. Да, он является ровесником Оскара Пиастри и до сих пор выступает в Ф-3 – не очень-то солидно, на первый взгляд. Впрочем, относительно медленное продвижение Мартинса по вертикали юниорских серий – во многом «заслуга» именно «Альпин».
В 2019-м Виктор провёл очень достойный сезон в первенстве Еврокубка Формулы «Рено», всего лишь чуть-чуть уступив чемпиону… Да всё тому же Пиастри! После серебра француз уверенно взял титул в следующем году. Далее последовал дебют в Ф-3 – пятое место по итогам сезона. Да, стать чемпионом с первой попытки, как это сделал Пиастри, не удалось, однако Мартинс выступал не за «Према», проведя сезон в крепком середняке «МП». А уже в 2022-м, оказавшись в конкурентоспособном «АРТ», Виктор по-настоящему включился в борьбу за титул.
Никола Цолов тренируется с Фернандо Алонсо
Фото: Из личного архива Николы Цолова
В теории для «Альпин» Мартинс может стать неким аналогом Эстебана Окона. Ни для кого не секрет, что одним из аргументов в пользу подписания Эстебана стал его паспорт. Политика руководства «Рено» серьёзно увеличивает шансы Виктора на попадание в «Королевские гонки». При удачном выступлении в Формуле-2 Мартинс может стать главным претендентом на французскую квоту в «Альпин». Особенно если про Окона вспомнят в «Мерседесе» после ухода из команды Хэмилтона.
Наименее популярным, но не менее талантливым «академиком» «Альпин» является болгарский юниор Никола Цолов. В свои 15 он в одну калитку выносит более опытных соперников в чемпионате испанской Ф-4. Что интересно, Цолов не просто числится в академии «Альпин», но и является участником программы поддержки молодых пилотов A14 Management – проекта, возглавляемого самим Фернандо Алонсо.
Статус протеже двукратного чемпиона – неоспоримый плюс для гоночной карьеры Николы. Кто знает, быть может, покровительство со стороны Алонсо в обозримом будущем даже поможет Цолову дотянуться до Формулы-1. Всё-таки для «Рено» Алонсо – не просто один из пилотов, некогда выступавших за команду. Фернандо – тот человек, который вершил эпоху и сам стал эпохой. Сотрудничество с Алонсо – мощная маркетинговая история, напоминающая миру о славных временах победного шествия «Рено». Именно поэтому с большой долей вероятности «Альпин» постарается сохранить связь с испанцем даже после того, как он завершит гоночную карьеру. А сотрудничество с его талантливым протеже может стать некой неразрывной нитью, связывающей Алонсо и концерн «Рено».
Отсутствие команды-сателлита ставит под сомнение целесообразность существования академии «Альпин»
На данный момент в системе «Альпин», помимо прошедшего все «молодёжки» Пиастри, числятся три потенциально сильных пилота. Французы провели отличную работу по поиску юных талантов – с этим поспорить трудно. Только вот не покидает ощущение некой бессмысленности функционирования академии «Альпин». Звучит резковато, но по-другому и не скажешь.
Глядя на то, как развивается (точнее, не развивается) карьера главного таланта поколения Оскара Пиастри, невольно возникает вопрос: а зачем «Альпин» вообще нужна академия? Перенесёмся на год назад: Пиастри мчится к титулу в своём дебютном сезоне Формулы-2, а руководство «Рено» подписывает трёхлетний контракт с Эстебаном Оконом. Хорошо, в команде есть ещё одно место, но его занимает звёздный ветеран Алонсо, которого, по слухам, также планируют продлить до 2024 года.
То есть как минимум два последующих сезона пилотский состав «Альпин» останется неизменным – притом что без дела сидит Пиастри, а на подходе к Ф-1 находится ещё парочка талантливых пилотов. Проблему развития молодёжи могла бы решить команда-сателлит, в которой была бы возможность предоставлять гоночный опыт будущим пилотам главной команды. Но такой роскоши у «Альпин» нет. Ходили некоторые слухи о возможном сотрудничестве французов с «Уильямсом», но официальных новостей по этому поводу так и не последовало, при этом у британцев долгосрочное соглашение с «Мерседесом».
Ранее появлялась информация о достигнутых договорённостях между «Альпин» и «Уильямс» на предмет предоставления места в кокпите Оскару Пиастри в следующем сезоне. Однако последние слухи гласят, что австралиец не спешит подписывать контракт с командой из Гроува, потому что его менеджер Марк Уэббер нацелился на контракт с «Маклареном». Если слухи не врут и Пиастри действительно перейдёт в стан британской команды, для французов это будет настоящая кадровая катастрофа. Упустить самого талантливого пилота поколения, да ещё и в руки прямых конкурентов, это надо постараться.
Руководству «Рено» стоит разобраться, для чего им вообще нужна программа поддержки молодых пилотов, а то пока что в действиях французов прослеживается лёгкое противоречие. «Альпин» набирает в собственную академию действительно талантливых пилотов самых разных возрастов, как бы заявляя о своих намерениях развивать молодых пилотов, и в то же время подписывает многолетние контракты с действующими пилотами, задвигая свою талантливую молодёжь на второй план. Где тут логика?
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Так что же «Альпин» хочет получить от своей юниорской программы? Неужели в будущем французы продолжат доверять исключительно опытным пилотам, игнорируя талантливую молодёжь? Ответы на эти вопросы руководству «Рено» нужно найти как можно быстрее, пока слухи о переходе Пиастри в «Макларен» так и остаются слухами.
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