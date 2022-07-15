Сезон слухов в Ф-1: выгонят ли пилота с жирным контрактом и что будет с двумя чемпионами?

Почти во всех командах Формулы-1 есть места на 2023 год. Но Риккардо это может и не спасти.

Сезон в Формуле-1 в самом разгаре, однако параллельно команды готовятся к следующему году — и в большинстве из них уже определились с пилотами на 2023-й. Но не во всех — в шести командах ещё не подписаны контракты на предстоящую кампанию, а ещё в одной могут пересмотреть действующее соглашение. То есть окончательно с составами определились лишь в топ-командах, во всех остальных возможны сюрпризы.



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Что решат в «Макларене»?

Формально у Даниэля Риккардо есть контракт с «Маклареном» на 2023 год, однако на фоне слабых результатов австралийца в паддоке всё больше разговоров о том, что в конце сезона гонщик потеряет место. Досрочный разрыв контракта — не редкость в Формуле-1, и, например, Серхио Переса, у которого было подписанное соглашение с «Рейсинг Пойнт», в «Астон Мартин» в 2021-м в итоге не взяли.

Кандидатов на место Риккардо целая очередь, причём состоит она преимущественно из пилотов IndyCar. Так, в конце прошлого года в Абу-Даби машину «Макларена» тестировал Патрисио О’Уорд, в дни Гран-при Австрии в Портимане состоялись частные тесты Колтона Херты, а чуть позже все они соберутся на ещё одной сессии с новым гонщиком британцев Алексом Палоу.

Даниэль Риккардо и Пато О’Уорд на тестах в Абу-Даби в конце 2021 года Фото: Clive Rose/Getty Images

Когда и где она пройдёт, пока неизвестно, но можно предположить, что если кто-то из них произведёт на команду хорошее впечатление, а Риккардо так и не выправит результаты, то окажется за бортом. В таком случае Даниэлю придётся искать себе новую команду в Формуле-1 — или продолжить гоняться за «Макларен» в серии IndyCar. И то, и другое будет шагом назад.

Отметим, что и в самой Ф-1 наверняка есть желающие заменить австралийца. Оскара Пиастри в Уокинге ждать не стоит — «Макларену» не имеет смысла брать его на правах аренды, а «Альпин» пока не готов отказаться от юниора. В теории вместо Риккардо команде мог бы подойти Пьер Гасли, но в «Альфа Таури» подтвердили его контракт на сезон-2023, а вот Фернандо Алонсо, по идее, ничто не мешает перейти в «Макларен» — тем более что ни Рона Денниса, ни Эрика Булье в Уокинге давно нет.

«Альпин»: Алонсо или Пиастри?

У французской команды долгосрочный контракт с Эстебаном Оконом, а вот Алонсо продлевать соглашение с «Альпин» не спешит — хотя недавно заявил, что намерен провести ещё два-три года в Формуле-1. Совсем недавно казалось, что, кроме «Альпин», у Фернандо вариантов нет, но на фоне проблем Риккардо может образоваться свободное место в «Макларене» — можно предположить, что именно с этим и связана задержка.

Контракт с «Альпин» Алонсо продлевать не спешит Фото: Clive Rose/Getty Images

С кадровой точки зрения уход Алонсо не станет для «Альпин» трагедией — в кокпите наконец найдётся место для чрезвычайно быстрого и перспективного Оскара Пиастри, который этот год вынужден провести на скамейке запасных. Но если Фернандо останется, единственным шансом дебютировать в Ф-1 в 2023 году для Оскара останется «Уильямс».

Заработает ли контракт Шумахер?

Начало сезона-2022 у сына легендарного Михаэля не задалось — он регулярно уступал Кевину Магнуссену, который больше года не садился за руль машины Формулы-1, и попадал в дорогостоящие аварии. Но в последние недели Шумахер выступает всё лучше и лучше: в Канаде квалифицировался шестым, набрал первые очки в Великобритании, а в Австрии уже финишировал шестым и добился лучшего результата в карьере.

Шумахеру удалось оставить позади неудачи начала сезона Фото: Mark Thompson/Getty Images

Если Мик продолжит в том же духе, продление контракта с «Хаасом» не станет проблемой, причём на фоне роста результатов может появиться шанс перейти в «Альфа Ромео» на место Гуаньюя Чжоу — у китайца, в отличие от Боттаса, нет контракта на 2023 год, зато более мощная, чем у Шумахера, финансовая поддержка. Чжоу, впрочем, по мере обретения уверенности тоже прибавляет, так что пока всё идёт к тому, что обе команды сохранят составы.

Есть ли кто-то на место Цуноды?

А вот Цунода в последних гонках разочаровывает. Прошлый год сложился для Юки непросто, однако в концовке японец смотрелся увереннее и неплохо начал второй сезон — но теперь он снова допускает странные ошибки. Так, в Канаде Цунода уехал в стену в первом же после пит-стопа повороте, а на следующем этапе в результате неудачной атаки выбил напарника — обломок от одной из «Альфа Таури» позже попадёт в днище машины Ферстаппена и лишит того победы…

Однако прямо сейчас Хельмуту Марко некем заменить Цуноду. Лиам Лоусон уже второй год гоняется в Формуле-2 и особенно в ней не блещет. Юри Випс не может держать язык за зубами во время стримов и частенько ошибается в гонках. Деннис Хаугер пока лишь осваивается в этой серии и лишь раз дотянулся до подиума в длинном заезде (победа в Баку). Даже Джехан Дарувала, который в Ф-2 ездит третий год, в этом году ни разу не выигрывал. Вот и получается, что Цунода, несмотря на все проблемы, пока остаётся наилучшим вариантом.

Что дальше для Феттеля?

Себастьян Феттель второй год выступает за «Астон Мартин» и после 11 этапов занимает в общем зачёте 14-е место — это на две строчки ниже, чем в конце прошлого года — тогда четырёхкратный чемпион мира был 12-м. К тому же всё чаще слышно о призывах немца к заботе об окружающей среде, нежели о его успехах на трассе.

Едва ли не в конце каждого сезона Феттеля отправляют на пенсию Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Среди кандидатов на замену в случае ухода немца раньше называли Пьера Гасли и Фернандо Алонсо, однако обновления шасси не сработали, и едва ли кому-то из них место в «Астон Мартин» интересно. Оставшиеся варианты — контракт с Пиастри (для Лоуренса Стролла обязательства Оскара перед «Альпин» вряд ли станут проблемой) или де Врисом, возвращение Хюлькенберга, а также контракт с кем-то из лидеров Формулы-2 — например, с лидирующим в чемпионате Фелипе Друговичем. Впрочем, Феттель пока никуда не ушёл.

«Уильямс»: кто вместо Латифи?

В «Уильямсе» на сезон-2023 ещё не подписано ни одного пилота (как, отметим, и в «Астон Мартин», но мало кто сомневается, что Лоуренс Стролл подпишет контракт с Лэнсом Строллом), при этом позициям Александера Албона ничто не угрожает: он хорошо вписался в команду, быстро стал её моральным лидером и показывает результат, а уходить тайцу пока некуда. Разве что вернуться в «Альфа Таури» — вместо разочаровывающего Цуноды.

А вот над Николасом Латифи окончательно сгустились тучи. Это уже третий сезон канадца в Формуле-1, но никакого прогресса за это время не вышло: два года Латифи проигрывал Расселлу, а теперь уступает и его сменщику Албону. Считается, что основных кандидатов на место Николаса двое: Ник де Врис, который теряет место в Формуле-Е из-за перехода команды «Мерседес» под управление «Макларена», а также Оскар Пиастри — «Альпин» во что бы то ни стало нужно усадить гонщика в кокпит, иначе второй подряд год без боевой практики убьёт его карьеру.