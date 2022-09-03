Лидер «Феррари» снова ошибся. Неужели Леклера и правда перехвалили и он не тянет?

«Скудерия» должна была брать поул на домашней трассе Ферстаппена, если ещё не рассталась с мечтами о титуле.

Квалификация перед Гран-при Нидерландов получилась одной из самых захватывающих за последнее время — сразу три команды сражались за поул-позицию на домашней для Макса Ферстаппена на трассе. И именно голландец оказался сильнейшим, опередив соперников на какие-то сотые доли секунды.

Но по-хорошему поул должен был быть у «Феррари» — однако её лидер и главная надежда на победу в чемпионате не вовремя допустил ошибку…

Десятый поворот Леклера

За три минуты до конца квалификации протоколы возглавлял Шарль Леклер — его первая попытка была на 0,06 секунды лучше, чем у Ферстаппена. Во второй монегаск первым отправился на быстрый круг и на первом секторе смог опередить и собственный график, и график новой попытки Ферстаппена.

Но уже в широком десятом повороте, выводящем на прямую с DRS, монегаск допустил ошибку — и только на ней потерял 0,18 секунды! В конце концов Леклер смог прибавить — но ненамного, и на первой позиции не удержался — Ферстаппен в своей последней попытке оказался на пару сотых быстрее.

Леклер в квалификации в Зандворте Фото: Clive Mason/Getty Images

«Девятый и десятый повороты — очень коварные, у меня часто возникали в них проблемы с балансом. В итоге я потерял заднюю часть и лишился десятой или около того, — объяснял потом гонщик. — Если посмотреть на окончательные результаты, понятно, что с идеальным кругом я был бы на поуле. Но я не думаю, что Максу или Карлосу удались идеальные круги».

Может, и не удались, но в итоге Ферстаппен прыгнул выше головы и оказался впереди, несмотря на проблемы в пятницу, проигрыш в первой попытке и отставание в семь сотых после первого сектора во второй. Кроме того, Максу, в отличие от Леклера, не нужно отыгрывать более 90 очков отставания в чемпионате — и потому странно кивать на возможные помарки с его стороны…

Небезобидные промахи

…Тем более когда для самого Леклера это уже далеко не первый промах в нынешнем сезоне. Шарль, напомним, отстаёт в борьбе за чемпионство не только по вине команды. У монегаска был разворот в Имоле, стоивший ему места на подиуме и семи очков в общем зачёте, а также вылет в Ле-Кастелле, когда он поторопился в широком повороте и оказался на грязной части трассы.

В Зандворте чертовски сложно обгонять (даже в гонке Формулы-2 спринт прошёл почти без обгонов), и стартовая позиция здесь имеет огромное значение. Даже если «Ред Булл» намного быстрее в условиях гонки, удачный старт позволил бы хотя бы на некоторое время запереть Ферстаппена позади. Но со второй позиции выйти из первого поворота лидером будет куда сложнее, чем с поула.

Леклер и Ферстаппен после квалификации Фото: Mark Thompson/Getty Images

Перед стартом гонки в Нидерландах Леклер уступает Ферстаппену 98 очков, то есть Максу гарантировано первое место турнирной таблицы при любом исходе следующих трёх Гран-при. В такой ситуации Шарль обязан использовать любую возможность опередить Макса и надеяться, что форс-мажор лишит голландца ещё каких-то очков.

Монегаск, правда, утверждает, что очки в чемпионате уже не считает и о титуле не думает. Не придётся этим утруждать себя и в следующем году, если ошибки продолжатся — тут уж не спасут даже быстрая машина и правильная тактика.