У гонщика спустило колесо «Жиги» прямо перед стартом — не помеха для мощного дрифта!

Всем привет!
На связи Фёдор Воробьёв. Уверен, вы успели соскучиться по моим заметкам об этапах Российской Дрифт Серии, а я, в свою очередь, — по вам! Ну что же, пришло время рассказать о прошедшем уикенде на трассе Moscow Raceway? Стартуем!
Сперва поделюсь своими ожиданиями от этапа. Казалось, он должен обернуться для меня большими сложностями: дело в том, что привычную конфигурацию трассы развернули в обратную сторону. И теперь мощности моей #ЖигиЦарь, которая составляет примерно 600 л/с, могло не хватить: у соперников автомобили по 800-900 л/с, а ехать нужно в гору и проходить затяжной поворот. Но, забегая вперед, заезды прошли хорошо! За счёт чего? Читайте до конца и всё узнаете. Более того, в конце статьи небольшой анонс!
Подготовка автомобиля к этапу была стандартной, за исключением нескольких моментов. Например, мы провели ребилд коробки передач, которую не перебирали уже два сезона. На предыдущем этапе сломалась вилка и были замечены проблемы с шестернями. Команда смогла восстановить работоспособность КПП в полевых условиях, а я — доехать, но уже было понятно, что ремонт необходим.
Также удалось подобрать хорошую редукцию, отрегулировать развал-схождение и поменять настройки подвески и шин. Как оказалось, в итоге это помогло нивелировать разницу в мощности и быть достаточно быстрым. Покрышка не «вымыливала», то есть на высокой редукции не перебуксовывала и обеспечивала зацеп с асфальтом.
#ЖигаЦарь перед стартом этапа
Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва
Перед квалификацией переживаний за результат не было. Я всегда справляюсь с давлением и зачастую занимаю место в середине таблицы. Рост результатов отмечает как команда, так и вы, любимые подписчики и фанаты. Обратную связь дают и судьи. Буду работать дальше, искоренять мелкие недочёты, чтобы попадать в топ по итогам квалификации!
Теперь о парных заездах. Расскажу небольшой инсайд: моя команда всегда изучает соперника. Мы смотрим показатели телеметрии, а также прорабатываем стиль вождения. Более того, после этапов я всегда анализирую как чужие проезды, так и свои. Далее делаю для себя пометки, где пилоты оказываются быстрее или, например, хитрее, кладу их в копилку с опытом, чтобы в будущем применить на практике. Соперничество в топ-32 с Евгением Ружейниковым точно буду пересматривать!
В первом «хите» нам назначили OMT (onemoretime, или перезаезд). Это означает, что судьи не смогли выявить победителя. Во втором «хите», когда я ехал «лидером», заезд складывался неплохо, но, к сожалению, на финише я вылетел за пределы трассы. Из такого результата следовало, что Евгению для победы нужно было проехать «лидером» спокойно и без серьёзных ошибок. Но всё сложилось иначе: в конце оцениваемого участка его автомобиль начал терять скорость и, соответственно, траекторию. Мне уже ничего не оставалось кроме того, что «висеть» на ручнике, жать на тормоз и невольно совершить столкновение. Судьи зафиксировали контакт по вине Евгения Ружейникова, и я прошёл дальше.
Дальше – топ-16. Вот уже третий этап подряд мне не удаётся достать до топ-8: Евгений Лосев в Мячково, Дамир Идиятулин в Санкт-Петербурге, теперь же Григорий Гусев на трассе в Moscow Raceway. Гриша – сильный пилот, который обладает отличной техникой, но я был готов бороться! Утром мы проехали парный разминочный заезд: в нём на постановке он ставился широко и открыто, что позволило мне подъехать вплотную. В зачётном же «хите» Григорий в качестве «лидера» заузил траекторию, из-за этого мне пришлось «висеть» на ручнике и нажать на тормоз. Всё это привело к тому, что траектория моего автомобиля развалилась. Дальше же я выправил ситуацию, и мне удалось неплохо проехать, учитывая разницу в мощности. Но беда не приходит одна…
Фёдор Воробьёв против Григория Гусева
Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва
В предстартовой зоне перед вторым заездом «хита» я сообщил механикам, что есть проблема: руль показался пустым, а #ЖигаЦарь неохотно реагировала на управление. Команда всё проверила, поломок не нашла. Как оказалось, был брак с вентилем на левом переднем колесе, и шина спустила, когда я уже доехал до стартовой решётки.
Мне пришлось принять этот вызов и стартовать на спущенном колесе. Какой итог? Мне удалось отлично провести заезд «лидером», избежав ошибок. К сожалению, судьи пустили дальше Григория Гусева, но мне показалось, что «хит» был ровный и назначение OMT было бы логичным решением. Увы, этап для меня закончился, но впредь я буду ехать ближе и агрессивнее!
Что хотелось бы сказать в конце? Этап мне очень понравился: конфигурация трассы удачна для трансляции, пилотов и болельщиков. Я получил много опыта с точки зрения и парных заездов, и изучения соперников. Начинаю готовиться к финальному этапу в Сочи: буду работать над настройками задней подвески, а также менять и другие характеристики. Бороться до последнего!
P. S. На этап я привёз новый автомобиль #ЖигуСтиль — это собрат #ЖигиЦарь. Рад, что фанаты тепло встретили машину и высоко оценили качество постройки! Автомобиль станет частью новой истории — это «Воробьёв Дрифт Академия». Двери в неё уже открылись — всех жду!
#ЖигаСтиль и #ЖигаЦарь
Фото: Пресс-служба Фёдора Воробьёва
А ещё поделюсь невероятным впечатлением: очень рад, что на этапе было так много зрителей. На параде пилотов я раздал более 400 автографов, уверен — это рекорд! Огромное вам спасибо!
Едем дальше!
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