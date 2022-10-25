В Ф-1 снова бардак: наплевали на нарушение чемпиона и наказали пилота за свою же ошибку!

Перед Гран-при США международная автомобильная федерация ФИА объявила, что провела всестороннее расследование опасного инцидента на гонке в Японии. Такое, мол, больше не повторится, виновные отстранены, а Эдуарду Фрейташ в Формуле-1 больше не будет гоночным директором (а в WEC?). И в этот же уикенд дирекция допускает ещё два ляпа в Остине… Причём в первом случае судьи решили сделать вид, что ничего не было!

Как же так, ФИА?

Ляпы Остина

Вопросы к судьям Гран-при США появились в воскресенье утром, когда внимательные болельщики заметили, что в первом сегменте квалификации Макс Ферстаппен выехал за пределы трассы. Гуаньюй Чжоу в той же самой сессии был лишён быстрого круга в Q2 и не смог принять участие в финале, а нарушение Ферстаппена осталось незамеченным — хотя на кадрах трансляции видно, что «Альфа Ромео» и «Ред Булл» в равной степени пересекли белую линию.

Ситуация получилась сложная. Тот круг был единственной попыткой Ферстаппена в Q1, и, если бы его аннулировали, Ферстаппен в протоколах оказался бы последним. В то же время справедливым такое решение не было бы: если бы «Ред Булл» вовремя сообщили о нарушении границ трассы, Макс совершил бы вторую попытку и легко прошёл дальше.

У Чжоу (сверху) аннулировали круг, у Ферстаппена (снизу) — нет Фото: кадр из трансляции

Всё это осложняется тем, что на недавнем Гран-при Австрии судьи точно так же пропустили нарушение со стороны Переса — его круг был аннулирован постфактум. В данном случае ФИА просто никак не отреагировала — как будто не было никакого нарушения со стороны Макса.

Со стартом гонки в паддоке забыли об эпизоде с Ферстаппеном, а после финиша началась новая эпопея — со штрафом Фернандо Алонсо. Испанец сражался с Лэнсом Строллом и на высокой скорости угодил в опасную аварию. Гонщик довёл подбитую машину до боксов, там её кое-как подлатали, и в итоге Алонсо сумел отыграться и финишировать седьмым. Но лишь для того, чтобы получить 30-секундный штраф и потерять все набранные очки.

Столкновение Алонсо и Стролла. Зеркало ещё держится Фото: twitter.com/f1

Дело в том, что после столкновения со Строллом (Лэнса признали виновным и сурово оштрафовали) на машине Алонсо сломалась стойка зеркала заднего вида — несколько кругов оно болталось, а затем вовсе отвалилось. Ранее судьи неоднократно зазывали в боксы Магнуссена, когда у него ломались элементы антикрыла, но к Фернандо у них претензий не было. И когда в «Хаасе» после финиша обратили на это внимание, в дирекции опомнились — выписали испанцу суровый 30-секундный штраф.

Причина штрафа якобы в том, что «Альпин» выпустила на трассу небезопасную машину — зеркало могло оторваться и прилететь кому-нибудь в голову. Допустим, в «Альпин» и правда виноваты и, оторви механики на пит-стопе это пресловутое зеркало, штрафа бы не было (или нет?). Но почему тогда ответственность за это несёт только команда? Как же судьи, которые целый час не видели на трассе опасную машину? Их тоже отстранят вслед за Фрейташем?

Максимальный бардак

От того, что ФИА, оправдывая штраф Алонсо, говорит о безопасности, становится смешно. Потому что буквально две недели назад на Гран-при Японии дирекция гонки в условиях мокрой от дождя трассы и околонулевой видимости отправила на гоночное полотно трактор-эвакуатор. Точно такой же, о который в 2014 году разбился Жюль Бьянки. Или можно вспомнить Гран-при Майами, когда пилоты просили поставить перед бетонной стеной в эске смягчающие барьеры, но ФИА их не послушала, а Эстебан Окон в этом месте чуть не сломал себе спину.

А вот от того, что ФИА уже второй раз за сезон не может отследить соблюдение границ трассы, становится совсем не смешно. Федерация придумала для Формулы-1 столько правил, что уже сама не способна их соблюдать. Так, в начале сезона ФИА публикует руководство по ведению борьбы на трассе, но не наказывает Стролла, когда он его явно нарушает.

Стролл выдавливает Боттаса в Австралии Фото: кадр из трансляции

После Гран-при Бельгии регламент начисления очков в случае сокращения гонки изменили, но забыли прописать, что правило действует не всегда. Сколько очков получат пилоты, зависит не от пройденной дистанции, а от того, какого цвета флаг держал в руках маршал — и это не преувеличение!

В той же Японии выяснилось, что и правил завершения гонки по лимиту времени дирекция не знает. Так, в Монте-Карло после остановки таймера Фрейташ дал пилотам дополнительный круг, а в Сузуке, где гонкой руководил Нильс Виттих, клетчатый флаг показали в конце того круга, на котором вышло время. Ошибка, как стало понятно позже, была в первом случае, но тогда её никто не заметил, и лишь после неразберихи в Японии стало ясно, как должно было быть.

В Монако пилотов отправили на лишний круг Фото: Peter Fox/Getty Images

И это мы говорим о спортивном регламенте, а технический ещё сложнее. «Мерседес» согласовал с ФИА дизайн нового переднего антикрыла, в котором крепежи рабочих лопастей выполняют роль направляющих потока воздуха. И ФИА одобрила чертежи, а прямо перед началом тренировок передумала и запретила использовать новинку. Затраты на разработку, чертежи и производство компонентов «Мерседесу», конечно, никто не компенсирует и из-под лимита расходов не выведет.

Это бардак. Предвзятости в действиях судей нет и быть не может — даже если кто-то из участников и подкупил бы стюардов, они просто не разобрались бы в собственных правилах. Регламент превратился в небрежно скроенное полотно, в котором одна заплатка на другой, а применяемые правила появляются внезапно из совсем другой части регламента (см. очки на Гран-при Японии). И это они ещё финансовый регламент не финализировали…

При Чарли Уайтинге, земля ему пухом, такого не было.