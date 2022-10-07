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«Ред Булл» подозревают в нарушении лимита на расходы в Формуле-1 в сезоне-2021, отчёт ФИА

Ограничение расходов в Ф-1 приносит не пользу, а лишь скандалы. Вот 3 решения получше
Дмитрий Захарченко
«Ред Булл» подозревают в нарушении лимита
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«Феррари» и «Мерседес» уверены, что «Ред Булл» нарушал правила — и понятия не имеют, как наказать австрийцев!

Вторую неделю подряд в паддоке Формулы-1 обсуждают финансовый регламент и его возможные нарушения. Так, в прессе появились слухи, что «Ред Булл» в прошлом году потратил больше положенной регламентом суммы, за счёт чего получил несправедливое преимущество как в прошлом сезоне, так и в нынешнем.

В дни Гран-при Сингапура эти слухи регулярно и с удовольствием поддерживали в «Мерседесе» и «Феррари», однако проблема в том, что, даже если «Ред Булл» (а что с «Астон Мартин»?!) значительно превысил оговоренный лимит, в регламенте за это нарушение не прописаны детальные санкции…

Пока паддок сбит с толку, а ФИА переносит сертификацию о прохождении финансового регламента, разбираемся на примере скандала с «Ред Булл», что вообще не так с идеей ограничения расходов.

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Следить за соблюдением правила невозможно

Перерасход бюджета, о котором заговорили в Сингапуре, касается сезона-2021. По одним данным, превышение лимита составляет несколько миллионов долларов, по другим — какие-то копейки в несколько сотен тысяч или нарушения вовсе не было. Так или иначе, речь идёт о чемпионате, который завершился девять месяцев назад — и что делать, если в финансовой документации — не сейчас, в каком-нибудь другом сезоне — будут серьёзные нарушения?

Задним числом отбирать чемпионский титул? А если это был последний сезон для команды? Или все её ключевые сотрудники в конце чемпионата уходят в другую? Фактически, награждая в декабре чемпиона мира, ФИА всё ещё не уверена, что он чемпион — ведь траты команд в этот момент ещё не проверены.

Финансовый регламент прописан весьма размыто. Отсутствие недвусмысленных санкций в тексте правил ещё можно объяснить тем, что в командах и правда начнут калькулировать, выгодно ли им то или иное нарушение. Но вместе с тем в правилах, похоже, нет никакого описания процедуры подсчёта трат — скандал в Сингапуре и вспыхнул из-за возможной разницы в поданных «Ред Булл» документах и результатами независимой аудиторской проверки.

ФИА опубликует данные финансового аудита команд 10 октября — и почти наверняка в этот день выяснится, что нарушение было минимальным, а «Ред Булл» избежит наказания. Скандал утихнет, но лишь до следующего раза, и в следующем году в паддоке вновь будут считать чужие расходы? Кристиан Хорнер прав, когда говорит, что эти разговоры дискредитируют Формулу-1.

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К чему приводят правила

Цель ограничения расходов — не дать грандам получить преимущество за счёт раздутых бюджетов. Сущностно на расстановке сил лимиты на годовой бюджет не сказались, а главный эффект на практике — замедление гонки обновлений. Так, если бы не финансовый регламент, в «Мерседесе» к лету построили бы новое шасси и боролись за победы. Можно возразить, что тогда «Ред Булл» тоже потратил бы больше и был бы ещё быстрее — но австрийцы и сейчас почти на всех трассах недостижимы ни для «Феррари», ни для «Мерседеса».

С целью снижения расходов пилотам можно ограничить количество компонентов — почему они теряют позиции из-за отказа мотора, но антикрыльев могут бить сколько хотят? Записать в регламенте разрешённое число понтонов, обтекателей и антикрыльев — и штрафовать позициями за их перерасход. Это, с одной стороны, создаст понятную и прозрачную метрику, с другой — никому не придётся сниматься с гонки из-за того, что в бюджете не осталось денег на запчасти.

Финансовый регламент Формулы-1 сформулирован размыто

Финансовый регламент Формулы-1 сформулирован размыто

Фото: Peter Fox/Getty Images

Другим средством ограничения расходов могла бы стать омологация компонентов. Например, каждая команда могла бы в течение сезона омологировать и использовать лишь четыре варианта днища. В таком случае те, у кого с новой машиной возникнут проблемы, быстрее израсходуют токены омологации, чтобы подтянуться, а у лидеров, пока нынешнее шасси справляется, будет возможность больше времени потратить на разработку обновлений. И не придётся ни к кому лезть в карман.

В конце концов, если все команды Формулы-1 совместно с промоутерами договорились снижать расходы, то пусть делятся друг с другом технологиями. Например, по окончании сезона ФИА публикует в открытом доступе чертежи автомобилей, и все желающие — и болельщики, и соперники — вправе подсмотреть и что-то забрать оттуда. Кто захочет вкладывать десятки миллионов долларов в деталь, которая в будущем будет у всех?

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В какой-то момент бюджеты в Формуле-1 действительно вышли из-под контроля — заводские команды по неофициальным данным тратили чуть ли по € 400 млн в год, и далеко не все из них регулярно боролись за победы. Бюджеты действительно имело смысл ограничить, но спортивными, а не финансовыми инструментами. Ограничение расходов действует в Формуле-1 второй год — и частникам как было тяжело, так и остаётся: спросите у «Хааса» и «Уильямса».

Но ещё большее уравнивание сил участников возможно лишь при использовании всеми командами одинаковых (или почти одинаковых) шасси. В Формуле-1 любят повторять, что инженерный поиск — часть ДНК чемпионата, но о каком поиске идёт речь, если «Мерседес» из-за лимита на расходы не может решить уже понятные проблемы? Эта часть ДНК идёт вразрез с идеей ограничения бюджетов — она так или иначе ведёт к унификации решений. Чем это в конце концов будет отличаться от IndyCar?

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