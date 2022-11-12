Очередная кошмарная ошибка «Феррари». Лидер команды уже чуть не плачет

Слабоумие и отвага: Шарля Леклера на «дождевых» шинах отправили на сухую трассу. В «Феррари» так делают не в первый раз!

Если фанаты Формулы-1 и могут в чём-то согласиться, так это в том, что в нынешнем сезоне нет равных стратегам «Феррари». Прославленная итальянская команда принимала невероятно неправильные решения, а в этот раз превзошла сама себя: отправила гонщика на сухую трассу на дождевых шинах.

Можно было бы восхититься рискованным подходом «Скудерии» к стратегиям, если бы четыре года назад «Феррари» не допустила точно такую же ошибку.

Перехитрили сами себя

Квалификация Гран-при Сан-Паулу проходила в переменчивых условиях — перед стартом прошёл дождь, и погодные радары обещали, что до окончания заездов он пойдёт вновь. Первые два сегмента прошли более или менее штатно — трасса просохла, пилоты использовали слики, но к началу Q3 небо затянули совсем тёмные тучи и стало ясно, что дождя не миновать.

В нормальных командах восприняли ситуацию правильно: нужно выезжать на трассу как можно быстрее, чтобы успеть проехать быстрый круг по сухой трассе. Так поступили все — кроме «Феррари», которая поставила Леклеру «промежуточные» шины. Итальянцы ставили на то, что дождь пойдёт прямо сейчас и на сликах проехать никто не успеет, в то время как Шарль окажется на оптимальной резине в тот момент, когда трасса ещё не до конца залита.

Леклер на «промежуточных» шинах Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Но вся затея с треском провалилась: дождь так и не пошёл, и после единственного быстрого (на самом деле — медленного) круга Леклер вернулся на пит-лейн — за сликами. Остальные тем временем наматывали круги, и Кевин Магнуссен умудрился завоевать поул, воспользовавшись тем, что Макс Ферстаппен допустил блокировку в одном из поворотов.

Но проехать какого-либо круга Леклер не смог: пока он готовился к своей попытке, в гравий вылетел Джордж Расселл. Заезды остановили красными флагами, а когда возобновили, дождь и правда пошёл. Перес и Хэмилтон проехали по одному кругу, чтобы убедиться, что улучшить не выйдет, ну а Шарль на трассу так и не поехал. Вместо этого монегаск пытался пообщаться с инженерами, но вопросов было явно больше, чем ответов.

Традиции «Феррари»

Удивительно, но ровно то же самое произошло с «Феррари» на квалификации перед Гран-при Японии 2018 года. Тогда сессия тоже проходила в переменчивых условиях, команды ждали дождя и торопились проехать круг, в то время как Феттель и Райкконен отправились на пока ещё сухую трассу на «промежуточных».

Как и Леклер, оба пилота тогда уже после первого круга вернулись в боксы за сликами, но было уже поздно — начался дождь. Райкконен ещё смог показать четвёртое время, почти две секунды уступив взявшему поул Хэмилтону, а вот Феттель ошибся и остался лишь девятым. Маурицио Арривабене, который в то время был руководителем команды, негодовал: «Иногда нужно отрываться от компьютеров и просто посмотреть на небо».

Райкконен на «дождевых» шинах на сухой трассе в Сузуке в 2018 году Фото: Clive Rose/Getty Images

Но даже тот пример был не первым случаем, когда «Феррари» пыталась победить соперников не скоростью, а интуицией. Так, на Гран-при Малайзии 2009-го, прямо во время гонки, когда над трассой сгущались тучи, стратеги поспешили поставить Кими Райкконену «дождевые» шины, и тот за пять кругов потерял более минуты! Дождь в конце концов пошёл, но вот финну это уже никак не помогло: с шестого места Кими откатился на 14-е.

По слухам, столь гениальное решение стратегам в 2009 году подсказал Михаэль Шумахер. Так это или нет, неизвестно: правду знают только в Маранелло. Но вот немец уже давно никаких советов «Скудерии» не даёт, а кататься на «дождевых» шинах по сухой трассе в команде любят с прежней силой.