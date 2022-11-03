Не нойте, что в Формуле-1 лёгкие и ненастоящие обгоны. Или так, или никак

Система DRS остаётся под огнем критики: она портит гонки, делая борьбу менее зрелищной и интересной. Но отказываться от DRS в Формуле-1 не спешат. Этот парадокс сохранится вплоть до 2026 года — объясним почему.

Что не так с DRS

Систему действительно есть за что критиковать. Во-первых, во время гонки у болида, который обгоняют с использованием DRS, по сути нет средств для защиты: разница в скорости слишком высока. Зачастую обгон происходит ещё до зоны торможения: это уже не атака, а какое-то опережение на прямой, когда сопротивляться просто нет смысла.

Во-вторых, гонщики стали использовать DRS не по назначению. Вместо того чтобы просто совершить обгон, они специально остаются позади соперников до точки детекции, а затем обгоняют, используя этот механизм. Иногда гонщики хитрят по-другому: позволяют соперникам опередить себя, а затем получают право открытия заднего антикрыла. Гран-при Саудовской Аравии действительно было больно смотреть: мы видели борьбу не за место на трассе, а за место на отсечке.

В-третьих, возникает «паровозик DRS» – побочный эффект использования системы. Болиды застревают друг за другом, не имея возможности совершить обгон. Собирается очередь из трёх-четырёх машин, в которой все ждут, когда первый «застрявший» наконец проедет мимо своего соперника. Для слабых команд это возможность удержать свою позицию, для сильных – трата времени и убитые шины.

Не стоит забывать и о том, что DRS – искусственная вещь. И она может быть неисправна. В Барселоне Максу Ферстаппену повезло: крыло просто не открывалось. Но хаотичная работа DRS могла привести к аварии. В 2018 году Маркус Эрикссон разбил болид из-за неправильной работы системы. Конечно, прошло уже четыре года – новые машины, регламент. Но откуда знать, что случится как раз с этими машинами, если внезапно крыло перестанет работать должным образом?

Авария Маркуса Эрикссона в Монце Фото: Getty Images

За систему

Почему же от DRS не откажутся прямо сейчас, если негатива от ее использования больше? Всё просто: граунд-эффект не заработал так, как это было нужно. Основным следствием оказался не проезд поворотов как по рельсам, а дельфинирование и прочие «побочки».

Да, новая аэродинамическая концепция болида, включая иную конструкцию заднего крыла, позволила сделать шаг в сторону отказа от искусственных обгонов. «Грязного» воздуха стало меньше, но регламент не смог поставить крест на DRS. Гран-при нынешнего сезона показывают: без активации крыла атаковать всё ещё трудно.

Несмотря на возможность ехать ближе к оппоненту и менее капризные шины, пилоты всё равно далеко не всегда способны воспользоваться слипстримом и в нужный момент вынырнуть из-за спины соперника. А уж если у едущей впереди машины отличная «максималка» благодаря настройкам, мощному мотору или низкому лобовому сопротивлению, то пиши пропало: тут и DRS не всегда помогает, что уж будет без системы? Так что уже очевидно, что в ближайшие годы система нас не покинет.

Для некоторых трасс система просто необходима. Например, для Сингапура (про Монако молчим — там и с крылом от обгонов нет). Многие уличные трассы сами по себе необгонные – узкие и извилистые. Но без DRS гонки на них выглядят ещё более однообразными и скучными.

Конечно, большая часть трасс так сильно в DRS не нуждается. Но они – не весь календарь. Если от системы откажутся, то это непременно отразится на зрелищности части гонок. Тут надо кардинально реформировать календарь. Вот только для Liberty Media «правильная» страна и промоутерский взнос зачастую важнее привлекательности трассы.

Система всё ещё необходима для обгонов и зрелищности — недаром от сезона к сезону число зон становится всё больше. Например, в Зандворте со второй попытки в зону был включён последний бэнкинг, и борьба вышла более динамичной. В Сингапуре руководство надеялось на три отрезка, но увидеть их эффективность из-за дождя не удалось. Перед Гран-при Австралии говорили о четырёх зонах, но в целях безопасности их сократили до трёх. В результате гонка получилась довольно пресной.

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Ждём 2026-й

Прямо сейчас Формуле-1 рано прощаться с систмой: болиды не настолько усовершенствованы, чтобы самостоятельно вести борьбу. Особенно на узких и медленных трассах.

И всё же движение в сторону отказа от DRS – вопрос времени. Прошёл только один неполный сезон в рамках нового регламента. По его ходу команды только собирают данные в банк информации. Если он удовлетворит ФИА, то информацию учтут при разработке болида следующего поколения и регламента на 2026 год. Понижение лобового сопротивления, сокращение размеров и веса машин, а также продолжение работы над долговечностью шин должны помочь отказаться от DRS в ближайшем будущем.

Впрочем, есть и другой, краткосрочный, путь решения проблемы, с которым можно поэкспериментировать уже в сезоне-2023. Мы говорим о попытке отказаться от DRS на наиболее «обгонных» трассах — например, в Спа и Баку. Возможно, результаты воодушевят и «настоящих» обгонов окажется достаточно. А может, всё окажется настолько плохо, что хейтеры системы надолго уйдут в подполье…