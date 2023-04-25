«Ауди» хочет переманить из «Феррари» Сайнса? Вот 4 варианта получше

В 2026 году в Формуле-1 дебютирует заводская команда «Ауди» — она будет построена на базе «Заубера», который в последнее время выступает под именем «Альфа Ромео». До первой гонки ещё два с половиной года, однако работа уже идёт — пост исполнительного директора команды занял Андреас Зайдль, которому теперь необходимо собрать конкурентоспособный коллектив.

По данным швейцарского издания Blick, которое сообщило о партнёрстве «Ауди» с «Заубером» за четыре месяца до официального объявления, Зайдль составил список потенциальных пилотов команды — и возглавляет его Карлос Сайнс.

В данный момент испанский гонщик выступает за «Феррари» и совсем не лучшим образом смотрится на фоне Шарля Леклера. Так что попробуем представить, какие ещё варианты могут быть у «Ауди».

Ландо Норрис

Blick напоминает, что Андреас Зайдль работал с Карлосом Сайнсом в «Макларене», однако там же немец работал и с Ландо Норрисом, который, несмотря на меньший опыт в сезонах 2019–2020, превзошёл испанца в квалификационной дуэли. По набранным очкам Сайнс оба раза был впереди, однако затем Карлос перешёл в «Феррари», где допустил немало ошибок и регулярно оказывался медленнее Леклера. Норрис же сейчас на подъёме.

Ландо Норрис на Гран-при Саудовской Аравии Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Ландо редко ошибается, а в 2021 и 2022 годах по итогам сезона становился лучшим среди пилотов команд-середняков. На фоне проблем Даниэля Риккардо британец стал лидером «Макларена», и теперь именно на него делает ставку Уокинг. Кроме того, в 2026 году Норрису будет 25 лет, а Сайнсу — уже за 30. Так что если «Макларен» за это время так и не сможет прибавить (а пока не получается) и Ландо захочет оттуда уйти, для «Ауди» контракт с ним — более перспективный вариант, чем приглашение Сайнса.

Шарль Леклер

У «Феррари» тоже проблемы — и Леклер не скрывает разочарования от того, что в этом году не имеет даже теоретического шанса побороться за титул. «Скудерия» неплохо начала сезон-2022, но теперь демонстрирует регресс: отставание от «Ред Булл» только выросло, а по темпу на дистанции машины из Маранелло уступают «Астон Мартин» и, судя по всему, «Мерседесу». Если «Феррари» и в следующем году не сможет включиться в борьбу за чемпионство, Леклер почти наверняка будет присматриваться к другим командам, и «Ауди» может стать одним из лучших вариантов.

Шарль Леклер Фото: Dan Istitene/Getty Images

Подписать контракт с «Ред Булл» и стать напарником Ферстаппена было бы смелым шагом, но не факт, что Шарль или Милтон-Кинс готовы к нему. В какой форме будут «Мерседес» и «Астон Мартин», пока неизвестно, и пусть скорость «Ауди» тоже предсказать будет невозможно, это долгосрочный проект с мощным финансированием, в котором монегаск смог всё сделать так, как считает нужным.

Джордж Расселл

Сейчас у Расселла всё в порядке в «Мерседесе» — он на равных сражается с Льюисом Хэмилтоном и часто даже опережает его (3-0 в квалификациях этого года), однако немецкая машина разочаровывает уже второй год подряд. Из-за проблем с шасси в руководстве произошли изменения: на место Майка Эллиотта возвращается Джеймс Эллисон, которому предстоит исправлять ситуацию. Но что если не справится и он?

Джордж Расселл Фото: Mark Thompson/Getty Images

Сезон-2025 будет для Расселла уже седьмым в Ф-1 — к 27 годам Джордж будет уже опытным пилотом, способным стать лидером команды. То, что Расселл способен побеждать в Гран-при, он доказал ещё в 2020-м, а в 2022-м продемонстрировал, что может выступать на уровне самых титулованных пилотов. Так что если «Мерседес» в четвёртый раз не сможет построить машину чемпионского уровня, у английского гонщика появится мощный соблазн попытать счастья в другом месте.

Оскар Пиастри

На данный момент у Пиастри за плечами лишь две с половиной гонки, тем не менее австралийца уже называют лучшим дебютантом сезона. Оскар, который ещё в Ф-2 и Ф-3 показал, что чертовски быстр, доказал это вновь на Гран-при Саудовской Аравии, когда на незнакомой трассе пробился в финал квалификации. Пиастри — один из самых перспективных пилотов своего поколения и самый молодой гонщик на стартовой решётке Ф-1 в данный момент.

Оскар Пиастри Фото: Robert Cianflone/Getty Images

К 2026 году Оскар наберётся опыта, будет вплоть до мелочей знать и понимать работу команды — при всех своих проблемах «Макларен» по-прежнему один из самых мощных середняков чемпионата. Этого не хватит, чтобы стать таким лидером «Ауди», каким могли бы стать Леклер или Расселл, но в умелых руках Андреаса Зайдля у Пиастри может появиться шанс по-настоящему раскрыться. А если и инженеры не подведут, то подиумы и победы будут даже ближе, чем в «Макларене».