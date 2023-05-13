Французский проект в Ф-1 погружается в кризис. «Альпин» может спасти сенсационный альянс

В дни Гран-при Майами исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси в пессимистичных тонах подвёл итоги старта сезона, обвинив французскую команду в дилетантстве и несоответствии результата выделенным ресурсам. Возможно, Росси и не стоило публично критиковать свою команду, однако с его гневным комментарием трудно не согласиться. «Альпин» уже не первый год находится в управленческом кризисе, а боссы «Рено», судя по всему, не очень понимают, как из него выбраться. Впрочем, есть один неочевидный и крайне смелый вариант выхода французов из затяжного кризиса: нужно всего лишь объединить усилия с Майклом Андретти.

Зачем «Альпин» американский менеджер и почему Андретти должен сотрудничать с «Рено»? Попробуем ответить на эти вопросы.

«Альпин» погрязла в кадровом хаосе. У команды худший менеджмент в чемпионате

За последние сорок с лишним лет концерн «Рено» трижды пытался построить собственную команду в Формуле-1. Причём в предыдущие два захода французам удавалось добиться немалых успехов. Первую попытку покорить «Королеву автоспорта» жёлто-чёрные предприняли в конце 1970-х. Всего лишь за пару лет «Рено» прошёл путь от дебютантов до топ-команды, а в 1983-м Ален Прост так и вовсе едва не выиграл чемпионат. Первое громкое поражение подкосило «Рено», и через два года французы ликвидировали собственную команду в Ф-1 (притом что остались в чемпионате в качестве моториста).

В 2010 году Виталий Петров выступал ещё формально за заводскую «Рено» Фото: Clive Mason/Getty Images

В следующий раз болиды «Рено» выйдут на стартовую решётку Гран-при Формулы-1 только в 2002 году. Второй набег на «Королевские гонки» получился удачнее первого: под руководством Флавио Бриаторе французская команда выиграла по два титула в личном и командном зачётах. Тем не менее удержаться на вершине «Рено» не удалось, а в начале 2010-х автоконцерн снова свернул свой формульный проект, передав команду в частные руки «Лотуса». Впрочем, очередного возвращения французов долго ждать не пришлось: перед сезоном-2016 команда из Энстоуна снова перешла под контроль «Рено».

Как бы это странно ни звучало, но былые успехи создавали определённые трудности французам перед третьим пришествием в Ф-1. Победы прошлого как бы обязывали команду быть успешной. Иначе зачем было возвращаться? Во многом поэтому боссы «Рено» не особо сдерживались в прогнозах и обещаниях, заявляя о готовности команды бороться за победы в ближайшие годы.

В первом после возвращения сезоне гоночной конюшней руководил нынешний босс «Скудерии» Фредерик Вассёр, а уже в следующем году команду возглавил Сириль Абитебуль. С французским менеджером руководство «Рено» связывало большие надежды. Именно он должен был вернуть команде былое величие. И справедливости ради поначалу Абитебуль с управлением гоночной конюшни справлялся очень даже неплохо.

Практически с ходу Сириль вернул «Рено» в когорту крепких середняков: сезон-2018 французы завершили уже на четвёртой строчке командного зачёта. Другим позитивным моментом стало подписание контракта с Даниэлем Риккардо, который в ту пору считался одним из сильнейших гонщиков пелотона. Трансфер Риккардо подчёркивал серьёзность намерений французского концерна.

Даниэль Риккардо принёс «Рено» подиумы, но не более Фото: Peter Fox/Getty Images

Впрочем, одними намерениями в «Рено», по сути, и ограничились. После первых локальных успехов команда остановилась в развитии, будто бы достигнув своего потолка. Боссов из Булонь-Бийанкур не устраивал статус середняка. Борьба за пятую строчку Кубка конструкторов с условной «Альфа Ромео» – явно не то, ради чего французы возрождали свою формульную команду.

Руководство «Рено» всё больше и больше разочаровывалось в Абитебуле – в конце концов, Сириль покинул команду после сезона-2020. Конечно, Абитебуль в полной мере не справился с поставленной задачей: несмотря на внушительные ресурсы, в ранг топов команду он не вывел. Однако после расставания с Сирилем положение дел в стане «Рено» глобально не улучшилось. Даже напротив, команда погрязла в управленческом кризисе.

В надежде добиться результата здесь и сейчас боссы «Рено» ударились в беспощадную кадровую политику, бесконечно меняя руководящий состав команды. По итогам первого сезона эпохи «Альпин» команду покинул исполнительный директор Марцин Будковски, которого перед сезоном-2022 заменили на Отмара Зафнауэра. Также своих постов лишились звёздный консультант Ален Прост и гоночный директор команды Давиде Бривио (перешёл на другую должность в системе «Альпин»).

Естественно, весь этот кадровый хаос прямым образом сказался на команде. В первую очередь пострадало качество менеджмента. В прошлом году управленцы «Альпин» стали едва ли не худшими в пелотоне. Как нельзя лучше ситуацию внутри команды характеризует история с Оскаром Пиастри. В распоряжении «Альпин» был главный талант поколения, но французы так и не придумали, как использовать австралийского пилота. От французов не исходило никакой конкретики касательно развития карьеры Пиастри. В конечном итоге австралиец воспользовался опцией в контракте и покинул систему «Альпин», отдав предпочтение «Макларену». И всё это произошло сразу после того, как Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Альпин». Так французский коллектив всего за пару дней потерял сразу двух пилотов. И это лишь один из эпизодов, характеризующий менеджмент команды из Энстоуна.

Выйти из кризиса «Альпин» поможет союз с Майклом Андретти

Как показывает практика, многочисленные кадровые перестановки ситуацию в «Альпин» глобально не улучшили. О нынешнем положении дел в стане французской конюшни как нельзя лучше говорит публичная критика исполнительного директора Лорана Росси, направленная в сторону своей же команды. Очевидно, что «Альпин» погрязла в системном кризисе, который в ближайшие годы, вероятно, будет только усугубляться.

Какое отношение к этой ситуации имеет Майкл Андретти? Абсолютно никакого. Но, возможно, американский менеджер – именно тот самый человек, что способен вывести «Альпин» из пике. Звучит диковато, но определённую логику данный тезис имеет. Пройдёмся по пунктам.

Чем Андретти-младший может помочь команде Формулы-1?

Майкл Андретти – опытнейший менеджер, который на протяжении нескольких десятилетий управляет не просто гоночной командой, а целой автоспортивной империей. Коллективы Andretti Autosport выступают в IndyCar, Формуле-Е, ралли, гонках на выносливость и чемпионатах спорткаров. Да, у Майкла не хватает самого важного в данном контексте – опыта работы в Ф-1. Но, возможно, в этом кроется неожиданный плюс: Андретти – человек со стороны. Иногда именно такие управленцы и требуются коллективам, погрязшим во внутренних проблемах. Например, «Феррари», пытаясь выйти из кризиса в начале 1990-х, целенаправленно искала управленца извне и нашла – новым боссом команды стал не имевший опыта работы в Ф-1 Жан Тодт. Что происходило далее – уже история.

Также не стоит забывать про финансовую сторону вопроса. Один из самых влиятельных людей автоспортивной индустрии Америки наверняка поспособствует привлечению в команду новых инвестиций. Не так давно по паддоку ходили слухи о продаже «Альпин» 25 процентов акций американской компании AutoNation. Что это означает? Ровно одно – «Рено» нуждается в новых партнёрах. И сложно найти более подходящего для «Альпин» партнёра, чем опытнейшего управленца, обладающего деньгами и огромным желанием попробовать силы в Формуле-1.

Зачем Андретти сотрудничество с «Альпин»?

Последнюю пару лет Майкл Андретти активно пытается приобщиться к миру Формулы-1 – пока что в основном неудачно. Сначала сорвалась сделка по покупке «Заубера», а затем «красный свет» увидел уже проект собственной команды: действующие участники чемпионата отказались одобрять заявку «Андретти» – не помогла даже поддержка со стороны General Motors.

Прямо сейчас формульный проект Майкла Андретти находится в несколько подвешенном состоянии, поэтому для американца есть резон рассмотреть возможность коллаборации с уже существующим коллективом Формулы-1. Естественно, Андретти не станет полноправным владельцем команды Ф-1 (техническая часть останется в зоне ответственности «Альпин»), но зато его автоспортивная империя наконец-таки зайдёт на территорию Формулы-1, пусть и в качестве управляющей компании.

Как пилот Майкл Андретти успеха в Ф-1 не добился Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Кстати, для автоспорта подобная практика не является чем-то новым. Некоторые автомобильные концерны даже не пытаются управлять собственными гоночными конюшнями, отдавая бразды правления командам со стороны. За примерами далеко ходить не придётся: в гонках на выносливость выступает альянс легендарного американского коллектива «Пенске» и заводского «Порше».

Да даже частные команды в той же Ф-1 пользовались услугами сторонних гоночных коллективов. Так, например, в начале 2000-х небольшая гоночная команда «Продрайв» взяла под управление «БАР». Во многом именно благодаря этому союзу команда из Брэкли добилась серьёзного прогресса в сезоне-2004. Как вы видите, сотрудничество даже с небольшими гоночными коллективами может быть полезным для команд Формулы-1.

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Несмотря на потенциальные плюсы альянса «Альпин» и Майкла Андретти, подобный союз многим может показаться слишком парадоксальным и фантастическим. Но, возможно, именно нестандартные решения помогут французской команде выбраться из затяжного кризиса. В последние годы высшее руководство «Рено» совершило множество кадровых перестановок, но глобальных улучшений добиться не удалось – самое время сделать по-настоящему революционный ход. Тем более что вряд ли получится хуже, чем есть сейчас.