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Союз «Альпин» и Майкла Андретти — способ спасения французской команды

Французский проект в Ф-1 погружается в кризис. «Альпин» может спасти сенсационный альянс
Лев Дорогов
Французский проект в Ф-1 погружается в кризис
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И бедовой команде поможем, и Андретти наконец пробьётся в Формулу-1.

В дни Гран-при Майами исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси в пессимистичных тонах подвёл итоги старта сезона, обвинив французскую команду в дилетантстве и несоответствии результата выделенным ресурсам. Возможно, Росси и не стоило публично критиковать свою команду, однако с его гневным комментарием трудно не согласиться. «Альпин» уже не первый год находится в управленческом кризисе, а боссы «Рено», судя по всему, не очень понимают, как из него выбраться. Впрочем, есть один неочевидный и крайне смелый вариант выхода французов из затяжного кризиса: нужно всего лишь объединить усилия с Майклом Андретти.

Зачем «Альпин» американский менеджер и почему Андретти должен сотрудничать с «Рено»? Попробуем ответить на эти вопросы.

«Альпин» погрязла в кадровом хаосе. У команды худший менеджмент в чемпионате

За последние сорок с лишним лет концерн «Рено» трижды пытался построить собственную команду в Формуле-1. Причём в предыдущие два захода французам удавалось добиться немалых успехов. Первую попытку покорить «Королеву автоспорта» жёлто-чёрные предприняли в конце 1970-х. Всего лишь за пару лет «Рено» прошёл путь от дебютантов до топ-команды, а в 1983-м Ален Прост так и вовсе едва не выиграл чемпионат. Первое громкое поражение подкосило «Рено», и через два года французы ликвидировали собственную команду в Ф-1 (притом что остались в чемпионате в качестве моториста).

В 2010 году Виталий Петров выступал ещё формально за заводскую «Рено»

В 2010 году Виталий Петров выступал ещё формально за заводскую «Рено»

Фото: Clive Mason/Getty Images

В следующий раз болиды «Рено» выйдут на стартовую решётку Гран-при Формулы-1 только в 2002 году. Второй набег на «Королевские гонки» получился удачнее первого: под руководством Флавио Бриаторе французская команда выиграла по два титула в личном и командном зачётах. Тем не менее удержаться на вершине «Рено» не удалось, а в начале 2010-х автоконцерн снова свернул свой формульный проект, передав команду в частные руки «Лотуса». Впрочем, очередного возвращения французов долго ждать не пришлось: перед сезоном-2016 команда из Энстоуна снова перешла под контроль «Рено».

Как бы это странно ни звучало, но былые успехи создавали определённые трудности французам перед третьим пришествием в Ф-1. Победы прошлого как бы обязывали команду быть успешной. Иначе зачем было возвращаться? Во многом поэтому боссы «Рено» не особо сдерживались в прогнозах и обещаниях, заявляя о готовности команды бороться за победы в ближайшие годы.

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В первом после возвращения сезоне гоночной конюшней руководил нынешний босс «Скудерии» Фредерик Вассёр, а уже в следующем году команду возглавил Сириль Абитебуль. С французским менеджером руководство «Рено» связывало большие надежды. Именно он должен был вернуть команде былое величие. И справедливости ради поначалу Абитебуль с управлением гоночной конюшни справлялся очень даже неплохо.

Практически с ходу Сириль вернул «Рено» в когорту крепких середняков: сезон-2018 французы завершили уже на четвёртой строчке командного зачёта. Другим позитивным моментом стало подписание контракта с Даниэлем Риккардо, который в ту пору считался одним из сильнейших гонщиков пелотона. Трансфер Риккардо подчёркивал серьёзность намерений французского концерна.

Даниэль Риккардо принёс «Рено» подиумы, но не более

Даниэль Риккардо принёс «Рено» подиумы, но не более

Фото: Peter Fox/Getty Images

Впрочем, одними намерениями в «Рено», по сути, и ограничились. После первых локальных успехов команда остановилась в развитии, будто бы достигнув своего потолка. Боссов из Булонь-Бийанкур не устраивал статус середняка. Борьба за пятую строчку Кубка конструкторов с условной «Альфа Ромео» – явно не то, ради чего французы возрождали свою формульную команду.

Руководство «Рено» всё больше и больше разочаровывалось в Абитебуле – в конце концов, Сириль покинул команду после сезона-2020. Конечно, Абитебуль в полной мере не справился с поставленной задачей: несмотря на внушительные ресурсы, в ранг топов команду он не вывел. Однако после расставания с Сирилем положение дел в стане «Рено» глобально не улучшилось. Даже напротив, команда погрязла в управленческом кризисе.

В надежде добиться результата здесь и сейчас боссы «Рено» ударились в беспощадную кадровую политику, бесконечно меняя руководящий состав команды. По итогам первого сезона эпохи «Альпин» команду покинул исполнительный директор Марцин Будковски, которого перед сезоном-2022 заменили на Отмара Зафнауэра. Также своих постов лишились звёздный консультант Ален Прост и гоночный директор команды Давиде Бривио (перешёл на другую должность в системе «Альпин»).

Естественно, весь этот кадровый хаос прямым образом сказался на команде. В первую очередь пострадало качество менеджмента. В прошлом году управленцы «Альпин» стали едва ли не худшими в пелотоне. Как нельзя лучше ситуацию внутри команды характеризует история с Оскаром Пиастри. В распоряжении «Альпин» был главный талант поколения, но французы так и не придумали, как использовать австралийского пилота. От французов не исходило никакой конкретики касательно развития карьеры Пиастри. В конечном итоге австралиец воспользовался опцией в контракте и покинул систему «Альпин», отдав предпочтение «Макларену». И всё это произошло сразу после того, как Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Альпин». Так французский коллектив всего за пару дней потерял сразу двух пилотов. И это лишь один из эпизодов, характеризующий менеджмент команды из Энстоуна.

Подробнее о побеге Пиастри из «Альпин»:
Наивность и бардак. Из команды Формулы-1 сбежали и чемпион, и суперталант
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Выйти из кризиса «Альпин» поможет союз с Майклом Андретти

Как показывает практика, многочисленные кадровые перестановки ситуацию в «Альпин» глобально не улучшили. О нынешнем положении дел в стане французской конюшни как нельзя лучше говорит публичная критика исполнительного директора Лорана Росси, направленная в сторону своей же команды. Очевидно, что «Альпин» погрязла в системном кризисе, который в ближайшие годы, вероятно, будет только усугубляться.

Какое отношение к этой ситуации имеет Майкл Андретти? Абсолютно никакого. Но, возможно, американский менеджер – именно тот самый человек, что способен вывести «Альпин» из пике. Звучит диковато, но определённую логику данный тезис имеет. Пройдёмся по пунктам.

Чем Андретти-младший может помочь команде Формулы-1?

Майкл Андретти – опытнейший менеджер, который на протяжении нескольких десятилетий управляет не просто гоночной командой, а целой автоспортивной империей. Коллективы Andretti Autosport выступают в IndyCar, Формуле-Е, ралли, гонках на выносливость и чемпионатах спорткаров. Да, у Майкла не хватает самого важного в данном контексте – опыта работы в Ф-1. Но, возможно, в этом кроется неожиданный плюс: Андретти – человек со стороны. Иногда именно такие управленцы и требуются коллективам, погрязшим во внутренних проблемах. Например, «Феррари», пытаясь выйти из кризиса в начале 1990-х, целенаправленно искала управленца извне и нашла – новым боссом команды стал не имевший опыта работы в Ф-1 Жан Тодт. Что происходило далее – уже история.

Как Жан Тодт спасал «Феррари»:
От увольнения его спасла только угроза Шумахера. Как Жан Тодт вернул величие «Феррари»
От увольнения его спасла только угроза Шумахера. Как Жан Тодт вернул величие «Феррари»

Также не стоит забывать про финансовую сторону вопроса. Один из самых влиятельных людей автоспортивной индустрии Америки наверняка поспособствует привлечению в команду новых инвестиций. Не так давно по паддоку ходили слухи о продаже «Альпин» 25 процентов акций американской компании AutoNation. Что это означает? Ровно одно – «Рено» нуждается в новых партнёрах. И сложно найти более подходящего для «Альпин» партнёра, чем опытнейшего управленца, обладающего деньгами и огромным желанием попробовать силы в Формуле-1.

Зачем Андретти сотрудничество с «Альпин»?

Последнюю пару лет Майкл Андретти активно пытается приобщиться к миру Формулы-1 – пока что в основном неудачно. Сначала сорвалась сделка по покупке «Заубера», а затем «красный свет» увидел уже проект собственной команды: действующие участники чемпионата отказались одобрять заявку «Андретти» – не помогла даже поддержка со стороны General Motors.

Прямо сейчас формульный проект Майкла Андретти находится в несколько подвешенном состоянии, поэтому для американца есть резон рассмотреть возможность коллаборации с уже существующим коллективом Формулы-1. Естественно, Андретти не станет полноправным владельцем команды Ф-1 (техническая часть останется в зоне ответственности «Альпин»), но зато его автоспортивная империя наконец-таки зайдёт на территорию Формулы-1, пусть и в качестве управляющей компании.

Как пилот Майкл Андретти успеха в Ф-1 не добился

Как пилот Майкл Андретти успеха в Ф-1 не добился

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Кстати, для автоспорта подобная практика не является чем-то новым. Некоторые автомобильные концерны даже не пытаются управлять собственными гоночными конюшнями, отдавая бразды правления командам со стороны. За примерами далеко ходить не придётся: в гонках на выносливость выступает альянс легендарного американского коллектива «Пенске» и заводского «Порше».

Да даже частные команды в той же Ф-1 пользовались услугами сторонних гоночных коллективов. Так, например, в начале 2000-х небольшая гоночная команда «Продрайв» взяла под управление «БАР». Во многом именно благодаря этому союзу команда из Брэкли добилась серьёзного прогресса в сезоне-2004. Как вы видите, сотрудничество даже с небольшими гоночными коллективами может быть полезным для команд Формулы-1.

Кстати, «Продрайв» едва не создал собственную команду в Ф-1:
Эпичный провал американцев и ещё 4 команды, которые так и не дебютировали в Формуле-1
Эпичный провал американцев и ещё 4 команды, которые так и не дебютировали в Формуле-1

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Несмотря на потенциальные плюсы альянса «Альпин» и Майкла Андретти, подобный союз многим может показаться слишком парадоксальным и фантастическим. Но, возможно, именно нестандартные решения помогут французской команде выбраться из затяжного кризиса. В последние годы высшее руководство «Рено» совершило множество кадровых перестановок, но глобальных улучшений добиться не удалось – самое время сделать по-настоящему революционный ход. Тем более что вряд ли получится хуже, чем есть сейчас.

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