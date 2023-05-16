Ужасный пожар, сбитые механики и ещё 9 драматичных моментов Формулы-1 на пит-лейне

Фелипе Масса до сих пор собирается судиться за чемпионство после происшествия на пит-стопе.

Даже со всеми современными требованиями к безопасности пит-стопов этот элемент Формулы-1 остаётся рискованным. Не даст соврать Эстебан Окон, чей заезд на пит-лейн в конце предпоследнего круга в Баку чуть не привёл к трагедии. Вспомним 11 самых громких инцидентов на пит-лейне, начав со странного происшествия с гонщиком «Альпин».

Эстебан Окон. Гран-при Азербайджана — 2023

Последний круг Гран-при Азербайджана мог войти в число самых трагичных событий в истории Формулы-1. Эстебан Окон провёл всю гонку на жёстких шинах и заехал на обязательный пит-стоп. В этот момент в начале пит-лейна уже начали собираться люди: фотографам было разрешено пройти к пит-уоллу для подготовки к церемонии, а персоналу – для организации закрытого парка. Когда вдруг показался болид «Альпин», люди в панике прижались к ограждениям, а кто-то едва избежал столкновения. Разумеется, ФИА провела расследование случившегося и скорректировала протоколы поведения на финише.

Марк Уэббер. Гран-при Германии — 2013

Гонка на «Нюрбургринге» закончилась для пилота «Ред Булл» досрочно. После инцидента с Жан-Эриком Вернем Марк Уэббер вынуждено заехал в боксы. Ему сменили шины, но с одним из задних колёс возникли проблемы. Его не сумели как следует прикрутить, и когда Марк отъехал от боксов, колесо отвалилось и быстро покатилось в сторону механиков «Мерседеса». В итоге колесо с огромной силой ударило оператора FOM Пола Аллена: он заработал переломы рёбер и ключицы, сотрясение мозга и ушибы. За этот инцидент «Ред Булл» был оштрафован на € 30 тыс.

Роберт Кубица и Адриан Сутиль. Гран-при Венгрии — 2010

В ходе гонки на «Хунгароринге» Витантонио Льюцци потерял часть переднего антикрыла, из-за чего на трассе появилась машина безопасности — пилоты поспешили в боксы. Пит-стоп Роберта Кубицы прошёл спокойно, но ошибку допустил один из механиков – он рано поднял «леденец». Кубица рванул и оказался прямо под колёсами Адриана Сутиля, заезжающего в свои боксы. Пилот «Форс Индия» сошёл сразу, а пару кругов спустя покинул трассу и поляк. За небезопасный выпуск с пит-стопа «Рено» наказали денежным штрафом в $ 50 тыс.

Хейкки Ковалайнен и Кими Райкконен. Гран-при Бразилии — 2009

Катастрофа Хейкки Ковалайнена на пит-стопе: финн выехал из боксов, вырвав топливный шланг из заправочной машины. Топливо полилось прямо на пит-лейн и попало на машину Кими Райкконена, следовавшего за ним. Болид «Феррари» ненадолго вспыхнул, но был в состоянии продолжить гонку, хотя бензин попал и в глаза Кими. За этот инцидент Хейкки Ковалайнена наказали 25-секундным штрафом, а вот Кими невозмутимо продолжил гонку и занял шестое место.

Фелипе Масса. Гран-при Сингапура — 2008

Когда Нельсиньо Пике нарочно разбил свой болид ради помощи Фернандо Алонсо, Фелипе, как и многие другие, рванул в боксы. Пит-стоп шёл по плану, пока механик, отвечающий за переключение сигнала светофора, не ошибся. Зелёный свет загорелся ещё во время заправки. Фелипе сразу рванул, а вместе с ним поехал и топливный шланг, который с силой вырвало из заправочной машины. Фелипе доехал с «хвостом» до конца пит-лейна и остановился: пока он дожидался механиков, соперники уже вернулись на трассу. Позже бразильца наказали проездом по пит-лейну за небезопасный выезд с пит-стопа, но это уже не имело значения: гонка для Фелипе была проиграна.

Кими Райкконен, Льюис Хэмилтон и Нико Росберг. Гран-при Канады — 2008

Неловкие моменты происходят в том числе на выезде с пит-лейна. Когда во время Гран-при Канады на трассе появилась машина безопасности, Кубица и Райкконен нырнули в боксы. На выезде загорелся красный сигнал из-за проезжающих мимо машин, пилоты дисциплинированно остановились, чем вызвали небольшой завал. Ехавший за ними Льюис Хэмилтон не ожидал подобного от соперников и въехал в «Феррари» Райкконена. Нико Росберг также не успел сбросить скорость и сломал переднее антикрыло о «Макларен» Льюиса. Из завала невредимым выбрался только «БМВ-Заубер» Кубицы. Поляк дождался разрешающего сигнала светофора, поехал дальше и в итоге занял в гонке первое место.

Болиды Райкконена и Хэмилтона после аварии в конце пит-лейна Фото: Paul Gilham/Getty Images

Казуки Накадзима. Гран-при Бразилии — 2007

На той гонке японский гонщик дебютировал в Ф-1. В финале сезона он заменил в «Уильямсе» Александра Вурца. Недостаток опыта в итоге и подвёл новичка. Во время гонки Накадзима заехал на пит-лейн, но промахнулся мимо зоны пит-стопа, из-за чего сбил нескольких механиков команды. К счастью, обследование не выявило серьёзных травм.

Дэвид Култхард. Гран-при Австралии — 1995

Легендарный эпизод во время прощального Гран-при Ф-1 в Аделаиде. Лидировавший в гонке Дэвид Култхард имел шанс выиграть последнюю гонку перед уходом из «Уильямса», однако умудрился разбить машину, когда заезжал на первый пит-стоп. Машина Дэвида словно отказалась тормозить и вписываться в узкий поворот в начале пит-лейна – в итоге Култхард врезался в отбойник и сломал подвеску.

Эдди Ирвайн. Гран-при Бельгии — 1995

Второй по значимости пожар на пит-стопе. Во время гонки в Спа тогдашний гонщик «Джордана» заехал на пит-стоп, но клапан топливного шланга заклинило, из-за чего топливо облило машину. За секунду огонь вспыхнул, но механики быстро потушили болид. Эдди пулей вылетел из машины – ту гонку он уже не продолжил.

Йос Ферстаппен. Гран-при Германии — 1994

Тот самый пожар на пит-стопе «Бенеттона». На 15-м круге Ферстаппен-старший заехал на плановый пит-стоп. Механикам никак не удавалось вставить шланг в болид голландца, и вдруг из него потекло топливо – через мгновение вся машина голландца оказалась в огне! Чудо, но инцидент не привёл к серьёзным последствиям: Йос и три механика получили небольшие травмы. Гонщик во время остановки поднял защитное стекло шлема, из-за чего получил небольшие ожоги вокруг глаз. Механики Пол Сиби и Саймон Морли отделались ожогами на лице, а Уэйн Беннетт ожёг лодыжку и часть ступни.

Найджел Мэнселл. Гран-при Португалии — 1991

Старт португальского этапа прошёл для Найджела Мэнселла вполне удачно: пилот «Уильямса» протиснулся между двумя «Макларенами», а затем благодаря командной тактике вышел на первое место. Победа была у британца уже почти в кармане. На 30-м круге Мэнселл свернул в боксы, чтобы сменить шины. Но с правым задним колесом возникли проблемы: механик не смог правильно его установить. Болид выпустили из боксов, а через пару метров это колесо отвалилось и покатилось в сторону соперников – к счастью, никто серьёзно не пострадал. Но возмущение вызвало другое: механики «Уильямса» побежали к Найджелу и установили колесо прямо посреди пит-лейна. Работу с машиной вне отведённой зоны признали нарушением правил, из-за чего британца дисквалифицировали. Сход в Эшториле лишил Найджела последних реальных шансов отобрать титул у Айртона Сенны.