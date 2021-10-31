Выиграли гонку… и почти тут же ушли. История самой успешной американской команды Ф-1

За три года в Ф-1 «Пенске» удалось не сломаться после трагедии и добиться результатов, недостижимых любой другой команде из США.

В последнее время активно ходили слухи, что Майкл Андретти намерен приобрести команду «Заубер», ныне выступающую под брендом «Альфа Ромео», однако, похоже, стороны так и не пришли к соглашению о сумме сделки. Это не первый случай в истории, когда американская команда (Andretti Autosport – один из сильнейших коллективов, выступающих в IndyCar) пыталась попробовать свои силы в Формуле-1. Одна из самых статусных команд Америки «Пенске» (на заглавном фото Дональд Трамп поздравляет Роджера Пенске с вручением одной из высших наград США для гражданских лиц — Президентской медали Свободы) в середине 1970-х также пыталась покорить мир «Королевских гонок». Хоть её формульный путь и был недолгим, однако это не помешало команде стать самым успешным американским коллективом в истории Ф-1.

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Для первой гонки в Ф-1 арендовали «Макларен» и сразу же приехали на подиум

Эта история берёт своё начало в 1965-м, когда весьма неплохой американский пилот Роджер Пенске (в начале 1960-х провёл две гонки в Ф-1) завершил гоночную карьеру. Уже в следующем году он основал собственную команду, подарив ей в качестве названия свою фамилию.

Формульная эпопея Роджера берёт своё начало в 1971 году. К тому времени команда уже успела преуспеть в кузовных сериях (два титула в Trans-Am Series и победа в гонке «24 часа Дайтоны»), а также зафиксировать первые успехи в чемпионате USAC. Несмотря на весьма неплохие перспективы стать грозной силой на американском континенте, Роджер Пенске, очевидно, мечтал о чём-то более глобальном.

Заручившись поддержкой своего главного спонсора в лице крупной нефтяной компании Sunoco, Пенске арендовал болид «Макларена» для участия в двух последних гонках сезона-1971, проходящих в Канаде и США. Эпохальный дебют в «Королевских гонках» владелец американской команды доверил своему лучшему пилоту, а также верному другу Марку Донохью. Гран-при Канады для Марка стал первой серьёзной проверкой на международной арене (до этапа на «Моспорт-Парк» он успех проехать одну внезачётную гонку в Ф-1).

Ещё в квалификации Донохью дал понять, что на адаптацию много времени ему не потребуется: с первой попытки он опередил более опытного Денни Халма, который имел в своём распоряжении точно такой же «Макларен».

Провести свою дебютную гонку в Ф-1 Донохью предстояло в не самых простых условиях. В тот воскресный день над автодромом «Моспорт-Парк» лило как из ведра. Стартовав с 8-й позиции, американский новичок достойно справился с капризной погодой и сумел завершить гонку на третьем месте. Для человека, проводящего свой первый боевой Гран-при в Ф-1, результат просто потрясающий.

В следующей гонке, проходившей в США, за рулём арендованного «Макларена» также должен был поехать Марк Донохью. Однако дата этапа на «Уоткинс-Глен» совпала с датой проведения гонки чемпионата USAC, в которой должен был участвовать Марк. Именно поэтому Пенске пришлось обратиться за помощью к британскому пилоту Дэвиду Хоббсу, который и вывел на старт арендованный «Макларен». Повторить успех Донохью британцу так и не удалось: 10-е место на финише. Однако первые локальные успехи заставили задуматься Роджера Пенске о дальнейшем самостоятельном участии в Формуле-1.

Первый полноценный сезон в Ф-1 был омрачён гибелью Донохью

К своей второй попытке покорить мир «Королевских гонок» Роджер Пенске подошёл чуть основательнее, чем в первый раз. Американский руководитель больше не желал участвовать в гонках Ф-1 на арендованных машинах. Так перед «Пенске» встала невероятно амбициозная цель: построить болид для участия в чемпионате Формулы-1. Под это дело даже была куплена база в небольшом британском городе Пул. Главным конструктором «Пенске» был назначен известный по работе с «Лотусом» Джефф Феррис. Перед ним стояла задача разработать машину к концу сезона-1974, чтобы команда смогла принять участие в двух заключительных этапах чемпионата, проходящих на американском континенте. В итоге Феррис с поручением руководства справился, и концу лета 1974-го был готов первый болид, построенный командой «Пенске». Он получил кодовое название PC1.

В преддверии дебюта в Ф-1, помимо машины, Роджер Пенске должен был найти ещё и пилота. К тому времени Донохью уже завершил гоночную карьеру, и боссу команды нужно было искать пилота на стороне. Изначально он планировал посадить за руль соотечественника Питера Ревсона (две победы в сезоне-1973), однако в планы Роджера вмешались трагические события: весной 1974-го Ревсон погиб во время тренировки на трассе «Кьялами».

После этого в шорт-листе американского босса мелькало несколько фамилий, в том числе и будущий пилот «Макларена» Йохен Масс. Однако приглашать в команду пилотов со стороны Пенске всё же не пришлось. Неожиданно для всех Марк Донохью решил возобновить гоночную карьеру: символ команды просто не мог пропустить самостоятельный дебют конюшни в Формуле-1.

Боевое крещение болида PC1 было намечено на предпоследний этап сезона в Канаде. Вполне логично, что первые результаты «Пенске» были далеко не самыми удачными: 24-е место по итогам квалификации. Зато в гонке Донохьо удалось отыграть немалое количество позиций (в основном за счёт сходов соперников) и финишировать на приличном 12-м месте. Домашняя квалификация на трассе «Уоткинс-Глен» прошла заметно лучше – 14-е время. Однако в самой гонке удача отвернулась от американской команды: их единственный пилот не смог добраться до финиша.

К следующему году «Пенске» не удалось особо прибавить в скорости: Донохью по-прежнему продолжал квалифицироваться где-то в середине второго десятка. Построенный собственными силами болид несколько разочаровал руководство команды, не впечатлили американцев и первые набранные очки на Гран-при Швеции. И к 10-му этапу сезона в «Пенске» приняли решение на время отказаться от использования собственной машины. В качестве альтернативы PC1 американцы приобрели у «Марча» болид 751. Первая же гонка, проведённая на чужой машине, завершилась для «Пенске» достаточно удачно: Донохью второй раз в сезоне финишировал пятым.

Марк Донохью за рулём клиентского «Марча» Фото: John Minihan/Getty Images

А спустя месяц на австрийской трассе «Остеррайхринг» произошла страшная трагедия, омрачившая всю формульную программу «Пенске». Во время тренировки из-за взорвавшейся в повороте покрышки Донохью потерял управление над болидом, в результате чего попал в тяжёлую аварию. Марк потерял сознание, но достаточно быстро пришёл в себя и даже смог самостоятельно добраться до боксов. Поначалу казалось, что травма, полученная Донохью, не слишком серьёзна, однако чуть позже пилоту стало хуже. Уже в больнице он снова потерял сознание. Экстренно проведённая операция оказалась безуспешной. Ему было всего 38 лет.

Следующий этап в Италии команда пропускала в память о погибшем пилоте. Смерть Марка стала очень серьёзным ударом для Роджера Пенске, ведь Донохью был не просто пилотом команды Роджера, он был его близким другом и одним из важнейших людей в стадии становления его конюшни. И всё же после трагедии Пенске решил не сворачивать формульную программу, в том числе для того, чтобы не бросать дело, к которому был причастен Донохью.

Команда вернулась в пелотон к последнему этапу сезона на «Уоткинс-Глен». В качестве замены Марка был приглашён талантливый североирландец Джон Уотсон, он же стал боевым пилотом «Пенске» и в следующем году.

В 1976-м команда одержала первую победу, а после свернула программу в Ф-1

К сезону-1976 в «Пенске» разработали новый болид PC3, который выгодно отличался от своего предшественника прежде всего в плане аэродинамики. Ещё в начале сезона новой машине удалось вселить в команду надежду. На втором этапе сезона в Южной Африке Джон Уотсон завоевал в квалификации высочайшую третью позицию, а гонку завершил пятым.

В связи с изменениями в техническом регламенте «Пенске» пришлось переделывать машину прямо по ходу сезона, так появился новый болид PC4 – самая удачная разработка конструкторов «Пенске». Уже во втором Гран-при за рулём модифицированной машины на трассе «Поль Рикар» Уотсон приносит своей команде первый в её истории подиум. А в следующей гонке на «Сильверстоуне» Джон закрепил успех, вновь финишировав третьим.

Джон Уотсон Фото: Getty Images

Спустя месяц после гонки в Великобритании «Пенске» ожидал их главный успех на европейской арене. На австрийском автодроме «Остеррайхринг» американская команда начала блистать ещё в квалификации: Уотсон показал второе время.

Стартовав в первого ряда стартового поля, Джон не растерялся в компании более именитых соперников. Первую четверть дистанции он провёл в сражениях за лидерство с Хантом, Петерсоном и Шектером. В итоге на 12-м круге Уотсон возглавил пелотон и до конца финиша так никому и не отдал первую строчку – есть первая победа в истории «Пенске». Достаточно символично, что дебютную викторию американцы завоевали именно на той трассе, на которой год назад погиб человек, приложивший немало усилий для успеха коллектива.

В оставшихся гонках сезона Уотсон и близко не подбирался к высоким местам, однако это не помешало «Пенске» по итогам чемпионата занять пятое место в Кубке конструкторов. Несмотря на достаточно неплохие результаты по итогам всего лишь второго полноценного сезона в «Королевских гонках», Роджер Пенске принял решение свернуть формульную программу, сосредоточившись только на американских гоночных сериях.

Во многом столь резкое решение босса было продиктовано возникшими финансовыми проблемами: «Пенске» не удалось найти титульного спонсора на сезон-1977, после чего формульное подразделение было продано немецкому бизнесмену Гюнтеру Шмидту, выставившему команду ATS. Болид PC4 принёс своему новому владельцу одно очко, после чего ушёл на заслуженную пенсию.

PC4 в цветах немецкой команды ATS Фото: Tony Duffy/Getty Images

В «Королевских гонках» команда Роджера Пенске провела всего три года, однако этого времени ей хватило для того, чтобы стать самым успешным американским коллективом в истории Формулы-1. С 1976 года ни одной другой команде из США так и не удалось выиграть гонку Ф-1.