Есть ли толк от мощных новинок «Феррари»? Главное из пятницы на Гран-при Испании

Сезон-2023 складывается для «Феррари» довольно плохо — в шести гонках её пилоты вымучили лишь один подиум, а в Кубке конструкторов команда занимает лишь четвёртое место. Чтобы как-то исправить ситуацию, к Гран-при Испании в Маранелло подготовили для своей машины новые боковые понтоны — и именно они стали главной темой в паддоке.

Главные события пятничных свободных заездов седьмого этапа Формулы-1 — в обзоре «Чемпионата».

«Феррари» не впечатлила

Главная проблема «Феррари» в том, что SF-23 получилась капризной и нестабильной: временами машина едет хорошо и быстро, но после пит-стопа начинает вести себя непредсказуемо, а гонщики теряют время и быстрее изнашивают шины. Причём даже в лучшие свои дни угрозы для «Ред Булл» нынешняя «Скудерия» не представляет — команда явно зашла в тупик и ищет из него выход. Найти его должны помочь представленные в Испании понтоны и переработанное днище.

«Решение было непростым, но оно принято. Перемены немалые, хотя и нельзя сказать, что это другая машина. Мы рассчитываем, что новые понтоны позволят нам сделать шаг вперёд, — объяснил журналистам руководитель команды Фредерик Вассёр. — Пусть не слишком большой, но позже позволит добиться большего. Мы пробуем разные направления и открываем двери будущему».

Шарль Леклер на машине с новыми понтонами Фото: David Ramos/Getty Images

Инженеры «Феррари» отказались от выделявших шасси из Маранелло широких углублений на кромке понтонов и в Барселоне использовали решение, более схожее с реализованными в «Ред Булл» и «Астон Мартин». Кроме того, более компактно выполнена область в районе рычагов задней подвески, а днище получило более агрессивное оперение.

«Для меня лично новые понтоны выглядят скорее как попытка изменить хоть что-то, нежели на логичные доработки, основанные на результатах работы в аэродинамической трубе или CFD, — отметил на страницах The-Race Гэри Андерсон, который в 1990-х был техническим директором «Джордана». — Не представляю, как это позволит превзойти «Ред Булл». Инженерам «Феррари» следует быть осторожными и не выплеснуть с водой ребёнка».

Вид на обновлённую «Феррари» сзади Фото: David Ramos/Getty Images

В первой сессии с новинками работал Карлос Сайнс — испанец смотрелся довольно уверенно и лишь из-за помарки в последнем повороте оказался в протоколах позади Шарля Леклера. Утром гонщики «Феррари» расположились на восьмой и девятой позициях, уступив Максу Ферстаппену по секунде. После обеда понтоны установили на обе машины — они заняли шестое и седьмое места.

«Это был интересный день, продуктивный. Хотя сложно оценить, где мы находимся относительно соперников, — сказал после завершения тренировок Леклер. — Постараемся сделать машину проще в обращении и тогда увидим, на что мы способны. «Ред Булл» явно впереди всех, но борьба за ними будет плотной».

Новинки «Мерседеса» тоже пока не работают

«Мерседес» свои новые понтоны — и тоже созданные в рамках концепции «Ред Булл» — представил на Гран-при Монако, на слишком специфической трассе, чтобы делать на ней выводы об эффективности. Трасса в Барселоне гораздо лучше подходит для оценки новинок, однако немецкие машины тоже не блещут: во второй сессии Расселл смог подняться лишь на восьмую позицию, а Хэмилтон — как и утром — остался вне топ-10.

Новые понтоны «Мерседеса» тоже пока не впечатляют Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Мне кажется, борьба между нами, «Феррари» и «Альпин» будет очень плотной, и не уверен, что завтра нас ждёт какой-то невероятный день, — признался Джордж Расселл. — Но я думаю, что в воскресенье наша машина будет лучше, чем в субботу, и мы исходим из этого. В тренировках возникли проблемы с дельфинированием, но ничего серьёзного: просто переборщили с дорожным просветом, пришлось его увеличить». Хэмилтон же признался, что не уверен, что пройдёт дальше Q2.

Алонсо близок к Ферстаппену, а Перес — нет

В обеих сессиях лучший круг остался за Максом Ферстаппеном, но если утром голландец опередил весь пелотон на 0,8 секунды и выглядел совершенно недосягаемым, то во второй части его отрыв от Фернандо Алонсо составил менее 0,2 секунды. «Ред Булл» по-прежнему остаётся главным фаворитом гонки, тем не менее в теории у лидера «Астон Мартин» вновь есть шанс побороться с ним в квалификации или зацепиться за первый ряд стартовой решётки.

Алонсо верит, что в домашней гонке будет ещё один шанс сразиться с Максом Фото: David Ramos/Getty Images

А вот Серхио Перес снова выглядит не слишком уверенно. Утром мексиканец был вторым, но проигрывал напарнику те самые 0,8 секунды, и хотя сумел после обеда подтянуться — разрыв составил 0,3 секунды — расположился лишь на четвёртой позиции. Чеко, который неделей ранее проиграл напарнику 25 очков, снова оказывается на шаг позади голландца. Отметим лишь, что в случае победы Ферстаппена его отрыв в чемпионате станет больше 40 очков.

«Альпин» и «Хаас» удивляют

Одним из главных сюрпризов пятницы стала скорость «Альпин»: Окон в утренней сессии отметился третьим временем, уступив лишь гонщикам «Ред Булл», а после обеда стал пятым. Гасли в обеих сессиях был медленнее напарника, но тоже был среди десяти быстрейших пилотов, так что не исключено, что у французской команды может появиться шанс ещё раз подняться на подиум.

«Альпин» вновь смотрится многообещающе Фото: David Ramos/Getty Images

Также стоит упомянуть неожиданно прибавивший «Хаас». В первой части тренировок Кевин Магнуссен взлетел на седьмое время, а после обеда Нико Хюлькенберг стал третьим, проиграв только Ферстаппену и Алонсо. Пока всё выглядит так, что у «Хааса» хороший шанс впервые в сезоне пройти в Q3 обеими машинами — сильный результат стал бы облегчением после провала в Монако.

Младшие серии: Бедрин квалифицировался 14-м

В пятницу также по традиции проходят квалификации младших серий. В Формуле-2 поул к длинной воскресной гонке завоевал протеже «Феррари» Оливер Берман, который лишь на 0,08 секунды опередил Энцо Фиттипальди — внука двукратного чемпиона Ф-1 Эмерсона Фиттипальди. Лидер чемпионата Фредерик Вести занял лишь восьмое место, а его главные преследователи — Аюму Иваса и Тео Пуршер — расположились на четвёртой и пятой позициях.

В Формуле-3 быстрейшим стал испанец Хосеп-Мария Марти, который на четверть секунды опередил весь пелотон. Лидер чемпионата Габриэль Бортолето показал шестое время, в то время как его главный соперник Габриэле Мини потерял лучший круг из-за нарушения границ трассы и занял 18-е место. Россиянин Никита Бедрин до последнего боролся за место в топ-12, которую переворачивают перед стартом короткой субботней гонки, но после клетчатого флага оказался только 14-м.

Расписание Гран-при Испании:



Суббота, 3 июня:

11:30 — спринт Формулы-3;

13:30 — третья тренировка Формулы-1;

15:15 — спринт Формулы-2;

17:00 — квалификация Формулы-1.



Воскресенье, 4 июня:

10:55 — длинная гонка Формулы-3;

12:25 — длинная гонка Формулы-2;

16:00 — Гран-при Испании Формулы-1.



Время московское.