5 талантливых пилотов, загубивших карьеру в «Феррари». Следующий — Леклер?

Вероятный разрыв Шарля Леклера с «Феррари» – один из главных трансферных сюжетов следующего сезона. Контракт монегаска с «красными» действует до конца 2024 года, и, если верить слухам, Шарль раздумывает об альтернативных вариантах продолжения карьеры. Сомнения Леклера вполне объяснимы, учитывая туманные перспективы «Скудерии». Шарль рискует встать в один ряд с другими способными пилотами, которым в своё время сотрудничество с «Феррари» испортило формульную карьеру. Именно о таких гонщиках мы и поговорим.

Крис Эймон

Новозеландец по праву считается одним из самых невезучих пилотов в истории Ф-1: несмотря на немалый талант, Эймону так и не удалось открыть счёт победам в «Королевских гонках». Немалую роль в приобретении печального статуса сыграла «Феррари», в стане которой он провёл три сезона.

В Формуле-1 Эймон дебютировал незадолго до 20-го дня рождения (невероятно рано по тем временам) в составе частного коллектива «Рег Парнелл». Новозеландец здорово смотрелся на фоне куда более опытных коллег, однако через два года после дебюта ему пришлось покинуть команду – поставлявший «Рег Парнелл» моторы «БРМ» настоял на своей кандидатуре боевого пилота.

Карьера Эймона оказалась в подвешенном состоянии, но, к счастью для новозеландца, его персоной заинтересовался Брюс Макларен, предложивший присоединиться к новообразованной команде. Брюс планировал сделать Эймона своим напарником в сезоне-1966 (дебютном для коллектива в Ф-1), однако из-за проблем с поиском двигателя на вторую машину Крис так и не вышел на старт гонки Формулы-1 за рулём «Макларена».

Крис Эймон в сезоне-1968 Фото: Victor Blackman/Getty Images

Впрочем, без соревновательной практики Эймон не остался. В 1966-м он выступал за «оранжевых» в чемпионате Can-Am, а также принял участие в ставшей для него триумфальной гонке «24 часа Ле-Мана». Успехи Криса за пределами Ф-1 привлекли внимание самого Энцо Феррари: после разговора с Комендаторе Эймон подпишет контракт с командой из Маранелло. Как покажет история, решение это было, прямо скажем, ошибочным. Молодой развивающейся команде Крис предпочёл статусную, но кризисную конюшню. Во второй половине 1960-х «Феррари» пребывала далеко не в самом лучшем состоянии, заметно уступая своим английским конкурентам.

В 1967 году Эймон дебютирует в «Скудерии». В том сезоне машины из Маранелло были хоть и надёжны, но не очень быстры: четыре финиша в топ-3 – максимум, которого удалось достичь новозеландцу. В следующем году ситуация изменилась в обратную сторону: Эймон завоевал три поула, но из-за частых механических проблем так и не смог добиться успеха в гонках (один подиум за весь сезон).

Не снискал успеха Крис и в сезоне-1969, который стал для него последним в составе «Феррари». Затем в карьере Эймона появятся «Марч», «Матра», а также ряд других более скромных коллективов. Иными словами, топ-командам новозеландец был уже неинтересен.

Жаки Икс

Гран-при Германии 1967 года вошёл в историю прежде всего благодаря впечатляющему перформансу Жаки Икса. Проводивший свой второй этап в «Королевских гонках» 22-летний бельгиец показал третий результат в квалификации на сложнейшей трассе «Нордшляйфе», причём сделал он это на болиде Формулы-2 (тогдашние правила позволяли). В самой гонке стартовавший из глубины пелотона Икс (машины Формулы-2 не могли начинать заезд впереди «старших товарищей») отыграл 13 позиций и долгое время шёл пятым – до тех пор пока не завершил Гран-при из-за проблем с подвеской.

Не по годам зрелым пилотажем бельгиец привлёк внимание многих команд Ф-1. Среди прочих фигурой Жаки заинтересовался его старый знакомый Кен Тиррелл, желавший видеть Икса на позиции второго пилота «Матры» (будущего «Тиррелла»), однако спонсор команды «Эльф» настоял на своей кандидатуре в лице француза Джонни Серво-Гавена.

Помимо Тиррелла, заинтересованность в Иксе проявила ещё и «Феррари». Жаки был запасным вариантом итальянцев на случай провала в переговорах с Джеки Стюартом. В итоге британец так и не перешёл в «Скудерию», отдав предпочтение вышеупомянутой «Матре». Таким немного витиеватым образом Жаки оказался в «Феррари».

Джеки Стюарт, так и не перешедший в «Феррари», смотрит на Жаки Икса в красном болиде Фото: Victor Blackman/Getty Images

Команде из Маранелло бельгийский гонщик посвятит целых пять лет своей карьеры (не обошлось без перерыва – один сезон он провёл в «Брэбеме»). В составе «красных» он одержит восемь побед и один раз формально поучаствует в чемпионском сражении: после гибели Йохена Риндта Икс мог выиграть титул, если бы победил в трёх финальных гонках сезона – бельгиец выиграл только две.

Утомившись от затяжных проблем «Скудерии», Жаки покинул Маранелло в конце 1973 года. В будущем он проведёт два сезона в растерявшем былую мощь «Лотусе», едва не перейдёт в «Макларен» и закончит формульную карьеру в 1979-м в составе «Лижье».

Жан Алези

В конце 1980-х Алези виделся едва ли ни самым перспективным гонщиком планеты. В середине сезона-1989 он поразит гоночную общественность блестящим дебютом в Ф-1: за рулём скромного «Тиррелла» француз финишировал четвёртым на домашней трассе «Поль Рикар». В том же 1989-м он выиграет чемпионат Формулы-3000, а уже в следующем году на полное расписание сядет в кокпит «Тиррелла».

В первых четырёх гонках сезона-1990 Алези дважды финиширует вторым, после чего станет главной трансферной целью топ-команд Ф-1. На первых порах активнее всех персоной француза интересовался «Уильямс»: Жан принял предложение команды из Гроува и даже подписал предварительное соглашение. Это могло стать самым удачным решением в карьере Жана, но до подписания полноценного контракта дело так и не дошло – в сделку вмешалась «Феррари». Итальянцы перекупили Алези у «Уильямса» за $ 4 млн.

Жан Алези в квалификации Гран-при Бразилии 1995 года Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Вполне возможно, выбор в пользу «Скудерии» Жан сделал на основании актуальной формы команды – в 1990-м «красные» сражались за титул. К сожалению для француза, позитивное впечатление от «Феррари» было ошибочным. Именно в 1991 году команда из Маранелло вступила в эпоху затяжного кризиса, ставшего одним из самых трудных периодов в истории коллектива.

На протяжении последующих пяти сезонов «Феррари» представляла собой лишь третью-четвёртую силу пелотона, в то время как пилоты «Уильямса» регулярно участвовали в чемпионских сражениях. За пять лет, проведённых в «Скудерии», Алези выиграет всего лишь одну гонку.

В преддверии сезона-1996 Жан присоединится к утратившему былую мощь «Бенеттону». Далее он проведёт ещё четыре сезона в составе команд-середняков, после чего завершит формульную карьеру.

Иван Капелли

После победы в первенстве Формулы-3000 Иван Капелли примкнул к команде «Марч», которая в будущем преобразуется в «Лейтон Хаус». В составе британской конюшни Капелли проведёт пять лет. Показывать стабильные результаты итальянцу мешала низкая надёжность машины, но всё же иногда сконструированный Эдрианом Ньюи болид позволял Ивану бороться за высокие места. Например, на Гран-при Франции 1990 года Капелли так и вовсе претендовал на победу (финишировал вторым).

Иван доказал, что на боеспособной машине он вполне может добиваться результата, и в 1992 году итальянец был подписан «Феррари» на позицию ушедшего Алена Проста. К сожалению для Капелли, «Скудерия» в том сезоне была просто ужасна: лишь три раза итальянцу удалось добраться до финиша. Помимо машины, не в самой лучшей форме в том году находился и сам Иван: во внутрикомандном сражении Капелли был разгромлен Жаном Алези. Не дожидаясь окончания чемпионата, руководство «Феррари» указало Капелли на дверь.

Следующий сезон Иван начнёт в «Джордане», однако через два этапа после начала чемпионата он расторгнет контракт с ирландской командой по обоюдному согласию. Неудачи в «Скудерии» будто бы надломили Капелли – продолжать карьеру в Ф-1 у него не было никакого желания. В будущем Иван сосредоточится на кузовных гонках.

Лука Бадоер

Да, Бадоер провёл за «Феррари» всего лишь две гонки, да и то под занавес карьеры. Однако нельзя сказать, что «Скудерия» никоим образом не повлияла на судьбу итальянского гонщика, ведь ради работы в Маранелло Лука распрощался с амбициями боевого пилота Ф-1. Но обо всём по порядку.

В начале гоночного пути Бадоер подавал большие надежды. В 1992-м он опередил Баррикелло и Култхарда в чемпионской гонке первенства Формулы-3000. Но, к сожалению, в отличие от Рубенса и Дэвида, ему так и не удалось найти место в конкурентоспособной команде Ф-1.

Лука Бадоер и Михаэль Шумахер Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Лука провёл три сезона в итальянских аутсайдерах, а в 1998 году получил должность тест-пилота «Феррари». С благословения «Скудерии» он проведёт ещё один сезон за «Минарди» в 1999-м, после чего окончательно сосредоточится на обязанностях тест-пилота.

В какой-то степени Бадоер сам на себе поставил крест, отказавшись от амбиций боевого гонщика ради работы на испытательном треке во Фьорано. В «Скудерии» Лука проработает долгих 12 лет, внеся свою лепту в триумф «красных» в 2000-х, но для многих он, к сожалению, так и останется незаметным героем Маранелло, а также тем пилотом, который провально заменил Фелипе Массу в сезоне-2009.