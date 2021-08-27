Единственный пилот в истории Ф-1, который был рад проиграть титул. А ещё гонял на «Ладе»

Чемпионский титул — высшая цель каждого пилота Формулы-1, который садится в гоночный болид. Победа по итогам сезона навсегда вписывает имя гонщика в историю автоспорта. Однако для того, чтобы считаться легендарным пилотом, не всегда требуется заветный титул. Например, Жаки Икс оставил свой след в истории автоспорта как единственный в мире пилот, который становился победителем этапа Формулы-1, гонки «24 часа Ле-Мана», а также изнурительного ралли-марафона «Париж-Дакар». Такая достаточно оригинальная тройная золотая корона делает бельгийца Икса самым культовым пилотом в истории своей страны.

Талант Жаки Икса первым рассмотрел Кен Тиррелл. На болиде Ф-2 на равных сражался с пилотами Формулы-1

Достаточно интересно, что в детстве маленький Жаки был абсолютно равнодушен к гонкам, несмотря на то что его отец был известным в Бельгии автоспортивным журналистом. Любящий родитель всячески пытался «заразить» своего сына автоспортом и даже частенько брал его с собой на гонки.



«В 10 лет меня привезли в Спа на Гран-при Бельгии 1955 года, я увидел Фанхио и Мосса на их «Мерседесе» W196. Но меня это совсем не интересовало», — вспоминал своё детство бельгиец.

По-настоящему «заболел» гонками Жаки Икс только лишь в возрасте шестнадцати лет, после того как отец подарил ему 50-кубовый мотоцикл. Подарок отца во многом предопределил будущее Икса. Талант к гонкам у юного бельгийца обнаружился практически сразу.



Именно с мотоцикла Жаки было суждено начать свою гоночную карьеру. Начав выступать в классе мототриал, талантливый юниор сначала покорил бельгийский чемпионат, а затем уже повторил свой успех в первенстве Европы. После ещё нескольких побед в мотогонках Жаки Икс принял решение сменить два колеса на четыре.



Первые шаги в своей автоспортивной карьере бельгиец сделал в 1963 году, приняв участие в европейском чемпионате по турингу. Жаки достаточно быстро сумел адаптироваться к новым условиям и вполне достойно смотрелся на фоне более опытных пилотов. Уже в следующем году на венгерском этапе Жаки Иксу удалось привлечь к себе внимание будущего босса команды Ф-1 Кена Тиррелла. Он был настолько впечатлён скоростью юного бельгийца, что пригласил его в Гудвуд на тесты болида Формулы-3. Несмотря на то что во время тестов Жаки разбил машину, ему всё равно удалось убедить Тиррелла в своей перспективности. Поэтому сезон-1966 Икс начинал уже в составе команды Кена, принимая участие в чемпионате Формулы-3 за рулём болида «Матра» MS5. Можно сказать, что будущую формульную карьеру Икса запустил именно Тиррелл, подарив ему возможность дебютировать в серии с открытыми колёсами. Спустя много лет Жаки назовёт Кена Тиррелла самым важным человеком в своей гоночной судьбе.

Всё в том же 1966-м на легендарном «Нордшляйфе» состоялся дебют Жаки Икса в Королевских гонках. Управляя болидом Формулы-2 на сложнейшей трассе в горах Айфель, бельгиец вполне достойно провёл квалификацию: 16-я позиция — лучший результат среди пилотов из Формулы-2, плюс ко всему Иксу удалось опередить трёх пилотов Ф-1. Сама гонка сложилась для Жаки просто ужасно: на первом круге он стал участником аварии, в результате которой погиб британский пилот Джон Тейлор.



В следующем году за рулём всё того же болида «Матра» MS5 Жаки Икс достаточно уверенно взял чемпионский титул в Формуле-2. Сезон-1967 вообще стал одним из самых важных в гоночной карьере бельгийца. Ведь именно в 1967-м Жаки впервые всерьёз заявил о себе в Формуле-1. Как и в прошлом году, Кен Тиррелл вновь привёз Жаки Икса на «Нюрбургринг» для того, чтобы посостязаться с пилотами Формулы-1.

Ещё в начале гоночного уик-энда бельгиец шокировал всех присутствующих на автодроме, показав третье время в квалификации на болиде Формулы-2. Позади себя Жаки оставил таких гигантов, как Джек Брэбем, Джеки Стюарт и Йохен Риндт. Однако, несмотря на блестяще проведённую квалификацию, стартовать с высокой третьей позиции Иксу было не суждено. Дело в том, что по тогдашним правилам ни один пилот Ф-2 не мог стартовать выше пилота Ф-1, какое бы время он ни показал. Поэтому на стартовой решётке бельгиец был отправлен в конец пелотона — на 18-ю позицию.



Перед гонкой глава ассоциации пилотов Йо Бонниер в личной беседе объяснил Жаки, почему тот не может стартовать с первого ряда, сославшись на то, что слишком медленный болид Формулы-2 будет мешаться на старте пилотам Ф-1, а это очень опасно. По иронии судьбы уже в самом начале гонки Икс опередил Бонниера. Завершив первый круг на 12-м месте, Жаки продолжил в бешеном темпе отыгрывать одну позицию за другой. И в конце третьего круга бельгиец вырвался уже на пятое место. На этой же позиции Икс провёл большую часть гонки — ровно до тех пор, пока из-за проблем с подвеской не сошёл с дистанции за три круга до финиша.



Очков Жаки Икс в той гонке не набрал, однако восхитить своим пилотажем формульную общественность ему удалось. Во многом именно перформанс Икса на «Нордшляйфе» стал причиной его приглашения в команду «Купер» на две гонки, проходившие в конце сезона Ф-1. И вот уже в составе британской команды Жаки удалось набрать свои дебютные очки в Формуле-1. Причём сделал он это уже с первой попытки — на Гран-при Италии.

Попал в «Феррари» благодаря Джеки Стюарту. Из-за тяжёлой травмы не смог побороться за титул в 1968-м

После яркого сезона-1967 персоной Икса серьёзно заинтересовались несколько сильных команд, одной из которых была «Феррари». Вообще в «Скудерию» бельгиец попал отчасти случайно. Дело в том, что перед сезоном-1968 в «Феррари» рассчитывали подписать контракт с Джеки Стюартом. Шотландец уже был одной ногой в «Скудерии», однако Стюарт попытался выбить для себя слишком шикарные условия. Требования Джеки показались руководству «Феррари» завышенными, и тогда итальянская команда предложила соглашение другому талантливому пилоту — Иксу. Узнав об этом, Джеки Стюарт принял решение не продолжать диалог с Маранелло и подписал контракт с командой Кена Тиррелла, которая тогда ещё носила название «Матра». Для шотландца это было стопроцентное попадание — лучше просто не придумать.



Кстати, на старте проекта «Матры» в Ф-1 Кен Тиррелл тоже хотел позвать в команду своего старого знакомого Икса. Однако спонсоры команды в лице «Эльф» лоббировали место второго пилота за французом, и в напарники Стюарту был приглашён Джонни Серво-Гавен. А что касается Икса, то он благополучно пополнил ряды «Феррари». В 1968-м «Скудерия» переживала не самые лучшие времена. Десятилетний отрезок, начиная со второй половины 1960-х, для «Феррари» является едва ли не самым тяжёлым в истории Формулы-1.



Тем не менее первый сезон в стане итальянской команды прошёл для Жаки Икса в целом неплохо. Хотя для бельгийца чемпионат начинался не лучшим образом: первые два этапа в исполнении Икса представляли собой смесь слабых квалификаций и сходов из-за механических проблем. А третий этап сезона в Монако «Феррари» и вовсе бойкотировала: год назад на улицах Монте-Карло погиб Лоренцо Бандини, и в «Скудерии» считали, что городская трасса недостаточно безопасна.

Первых успехов за рулём красного болида «Феррари» Жаки Икс добился на домашней трассе «Спа-Франкоршам». Перед родными трибунами бельгийцу наконец-таки удалось удачно квалифицироваться — третья позиция на стартовой решётке. В гонке Жаки благополучно удержал место в заветной тройке — первый подиум в Ф-1.



Дальше — больше. Спустя месяц после дебютного финиша в тройке сильнейших на французской трассе «Руан» Жаки Икс впервые в жизни выигрывает гонку Ф-1. Ключевым для бельгийца на этом Гран-при стало решение стартовать на дождевой резине, в то время как все остальные пилоты отправились в гонку на промежуточных.



В последующих гонках сезона Икс больше не побеждал, однако вполне успешно набирал очки и финишировал в тройке сильнейших. Именно стабильность позволила Жаки считаться одним из претендентов на титул за три гонки до финиша сезона. Перед этапом в Канаде Икс отставал от лидера личного зачёта Грэма Хилла всего лишь на три очка. Однако по-настоящему побороться за чемпионство бельгийцу было не суждено. В квалификации Жаки попал в достаточно серьёзную аварию, в результате которой сломал ногу и серьёзно ранил лицо. В итоге Икс пропустил как гонку в Канаде, так и следующий этап в США.



Перед сезоном-1969 Жаки Икс достаточно неожиданно сменил «Феррари» на «Брэбем». Трёхкратный чемпион и по совместительству напарник Икса Джек Брэбем изначально приглашал бельгийца на роль второго пилота. И поначалу Жаки особо не блистал результатами, однако перед пятым этапом сезона Джек Брэбем сломал ногу и выбыл на определённый срок. В отсутствие босса Икс становился единственной надеждой команды. И нужно признать, что со своими обязанностями бельгиец справился превосходно. Пока его именитый напарник находился на больничном, Жаки брал один подиум за другим и даже сумел победить на «Нордшляйфе».

По итогам того сезона бельгиец стал вице-чемпионом, однако борьбой за титул в 1969-м и близко не пахло: Джеки Стюарт в одну калитку выиграл чемпионат.

Возвращение в «Феррари». Боролся за титул в 1970-м. Был рад, что в итоге не стал чемпионом

После достаточно удачного сезона в «Брэбеме» Жаки Икс всё-таки принял решение вернуться в «Скудерию». Парадоксально, но шанс побороться за титул выпадал бельгийцу именно в сезоне, перед которым он приходил в стан «Феррари». Как и в 1968-м, новый сезон начинался для Икса не лучшим образом. Уже во второй гонке сезона, которая проходила на трассе «Харама», Жаки Икс попал в очень серьёзную аварию: после столкновения с болидом Джеки Оливера обе машины загорелись, и если британец смог благополучно покинуть кокпит, то вот у Жаки с этим возникли проблемы. На помощь бельгийцу пришёл обычный испанский полицейский, который буквально спас жизнь Жаки Иксу, вытащив его голыми руками из горящей машины.



Главным героем сезона-1970, безусловно, является Йохен Риндт. В то время, пока Жаки Икс сталкивался с самыми разными проблемами, пилот «Лотуса» брал одну победу за другой. К великому сожалению, во время квалификации Гран-при Италии Йохен Риндт трагически погиб. На тот момент австриец уверенно лидировал в чемпионате. До конца сезона оставалось три этапа, и некоторые пилоты в теории могли отобрать титул у Риндта — среди них был Икс. Для того чтобы стать чемпионом, бельгийцу нужно было отыграть 26 очков, то есть одержать три победы.

С этой задачей Жаки так и не справился, и лидером личного зачёта остался Йохен Риндт, став единственным в истории Формулы-1 посмертным чемпионом. Спустя годы Икс признался, что в душе не стремился завоевать титул. «Это было совершенно не то, что я хотел. Получить такой титул было бы не очень приятно», — честно поделился Жаки.



Следующие два сезона складывались для Икса по очень схожему сценарию: ударное начало сезона с участием в борьбе за высокие места и спад во второй половине чемпионата, связанный с дикой ненадёжностью болида «Феррари».

Фото: Don Morley/Allsport/Getty Images

Сезон-1973 для «Скудерии» так вообще стал худшим за последние шесть лет. Машина «Феррари» в том сезоне была настолько ужасна, что итальянская команда решила пропустить пару этапов, чтобы хоть как-то доработать болид. Жаки Икс в это время открыто выражал своё недовольство происходящим. Бельгийцу не нравились ни состояние болида «Феррари», ни инициатива команды пропустить нескольких этапов. Из-за последнего он даже уходил в «Макларен» ровно на один Гран-при. Кстати, именно в той гонке Жаки завоевал единственный подиум в сезоне-1973. Союз Икса и «Феррари» постепенно подходил к концу, и ещё до окончания чемпионата бельгиец покинул итальянскую команду.



Далее Жаки ожидал не самый удачный переход в «Лотус», а последний шанс оказаться в топ-команде у Икса был перед началом сезона-1976. «Макларен» искал замену ушедшему Эмерсону Фиттипальди и рассматривал Жаки в качестве кандидата. Однако генеральный спонсор «Мальборо» настоял на приглашении Джеймса Ханта, и последние четыре года формульной карьеры Жаки Икс провёл в не самых сильных коллективах.

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Несмотря на то что Жаки Иксу так и не удалось взять титул в Ф-1, его без сомнения можно назвать великим пилотом. Причём величие бельгийца заключается не только в его победах на трассе. В первую очередь статус легенды автоспорта Жаки Иксу придаёт его универсальность, а также стремление к новым вызовам.



Начав гоночную карьеру с мотоцикла, в будущем бельгиец очень быстро сумел адаптироваться к гонкам на четырёх колёсах. Перейдя в чемпионат с открытыми колёсами, он не забыл про кузовные гонки и ещё до своего дебюта в Ф-1 начал принимать участие в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» — шесть побед!



А спустя два года после окончания своей формульной карьеры Жаки отправился покорять изнурительный ралли-марафон «Париж-Дакар», где также добился успеха, одержав победу с третьей попытки. После этого Жаки Икс ещё 11 раз примет участие в самой выматывающей гонке мира, причём три раза он это сделает за рулём «Лады». Легенда!