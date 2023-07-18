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Себастьян Феттель считает, что Формула-1 может исчезнуть на фоне климатического кризиса и потепления

Формуле-1 придётся измениться. Или исчезнуть
Дмитрий Захарченко
Будущее Формулы-1
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Себастьян Феттель призывает спасать автоспорт, пока ещё не слишком поздно.

В минувший уикенд четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, в прошлом году завершивший карьеру, побывал на Фестивале скорости в Гудвуде и прокатился в Сильверстоуне на «Макларене» MP4/8 1993 года. Но куда больше внимания привлекли слова немца об экологии — он даже заявил, что на фоне антропогенных изменений климата государствам в обозримом будущем придётся отказаться от автоспорта в принципе…

Апокалиптичные прогнозы Феттеля не многим пришлись по вкусу, и тем не менее гонщик прав.

Угроза и правда реальна

«Климатический кризис уже влияет на многих людей по всему миру. Этап в Имоле отменили, в Гудвуде отменяли заезды. И я вижу здесь прямую связь с экстремальной погодой и потеплением, — сказал Себ. — В Италии были проливные дожди, вода не успевала впитываться, ей нужно было куда-то уходить — и в итоге произошло наводнение.

То же самое было и в Майами в прошлом году. За две-три недели до гонки всё было затоплено, трасса была под водой — будь гонка запланирована чуть раньше, её бы отменили. В Канаде горят леса, и если бы ветер был бы сильнее, это выбило бы Монреаль из календаря».

Поспорить с Феттелем трудно — тем более на фоне заявления службы по изучению изменений климата Copernicus о том, что июнь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений за погодой на планете. Как отмечается в отчёте службы, северо-запад Европы был существенно теплее обычного, в Северной Атлантике зафиксирован рекордный уровень подъёма воды.

Феттель на Гран-при Майами 2022 года

Феттель на Гран-при Майами 2022 года

Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Может, в следующем году никаких гонок отменять не придётся, но дело не в этом. Нужно признать, что мир меняется, и я переживаю о том, что на фоне климатического кризиса правительства в какой-то момент задумаются, какие статьи расходов могут сократить — и автоспорт может оказаться одной из них», — продолжает Себ.

И в этом немец тоже прав! Европа берёт курс на экологичные технологии, в отдельных странах готовится запрет на продажи бензиновых двигателей — и по мере развития этих тенденций всё, что не способствует решению климатических проблем, будет становиться всё более токсичным. И когда муниципальным бюджетам и спонсорам понадобится сократить расходы, отказ от поддержки автоспорта не только сэкономит денег, но и добавит политических очков.

Стоит спонсорам прекратить поддержку национальных промоутеров, и им нечем будет платить FOM взносы за проведение Гран-при — гонки будут отменяться. С сокращением числа этапов будет падать выручка чемпионата, у команд будет всё меньше денег, былой лоск спадёт — и «Большие призы» станут постепенно хиреть, скатываясь к уровню гаражистов 70-х годов…

Каким Феттель остался в истории Ф-1:
Почему один из величайших гонщиков Ф-1 решил уйти? Полное обращение Феттеля Почему один из величайших гонщиков Ф-1 решил уйти? Полное обращение Феттеля
Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем Danke, Seb! Ты не стал новым Шумахером, но навсегда останешься неповторимым Феттелем

Феттель призывает спасать гонки

«Я не хочу, чтобы такое произошло, ведь гонки — прекрасный спорт. Было бы просто обидно потерять всё лишь потому, что мы больше не можем себе их позволить, — продолжает Феттель. — И дело не в самих гонках как таковых, это касается всех видов спорта. Думаю, у теннисистов тоже спрашивают, ответственно ли летать по всему миру на самолёте, чтобы играть в теннис. Не думаю, что это справедливо. У спортсменов действительно есть ответственность, но не всё зависит от нас».

Себастьян подчёркивает, что не хочет отказа от автоспорта, и наоборот — призывает гонки меняться, чтобы оставаться актуальными, продолжать привлекать спонсоров и болельщиков и быть среди самых популярных спортивных событий планеты. «Я не призываю отказываться от чемпионатов мира. Но нужны альтернативные решения, и некоторые из них уже есть, — говорит он. — Нужно быть смелее, смотреть в будущее и делать его ярче, а не бояться перемен. Нам по-прежнему нужны глобальные соревнования, но проводить их нужно ответственно, не вредя природе».

Себастьян Феттель, Дженсон Баттон и Майк Роккенфеллер на Фестивале скорости в Гудвуде

Себастьян Феттель, Дженсон Баттон и Майк Роккенфеллер на Фестивале скорости в Гудвуде

Фото: goodwood.com

Формуле-1 так или иначе придётся меняться, поскольку чемпионат с каждым днём становится всё менее актуальным с технологической точки зрения. И пример тому — турбогибридные двигатели, которые используются в чемпионате последние десять лет. Эти силовые установки — настоящие произведения искусства с запредельным КПД, каждая из которых стоит безумных денег, однако ни в одной другой индустрии мира они неприменимы. И какой толк от таких двигателей в Ф-1?

Эпоха атмосферных монстров, рёв которых по-настоящему пугал и пробирал до костей, далеко позади — нынешние двигатели звучат намного тише. Разве стала Ф-1 хуже непосредственно из-за изменившегося звука? Судя по всему, в будущем в наших городах не будет бензиновых двигателей — и Ф-1 придётся измениться, если она не хочет исчезнуть вслед за ними.

У ФИА и других проблем немало:
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