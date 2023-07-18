Формуле-1 придётся измениться. Или исчезнуть

В минувший уикенд четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель, в прошлом году завершивший карьеру, побывал на Фестивале скорости в Гудвуде и прокатился в Сильверстоуне на «Макларене» MP4/8 1993 года. Но куда больше внимания привлекли слова немца об экологии — он даже заявил, что на фоне антропогенных изменений климата государствам в обозримом будущем придётся отказаться от автоспорта в принципе…

Апокалиптичные прогнозы Феттеля не многим пришлись по вкусу, и тем не менее гонщик прав.

Угроза и правда реальна

«Климатический кризис уже влияет на многих людей по всему миру. Этап в Имоле отменили, в Гудвуде отменяли заезды. И я вижу здесь прямую связь с экстремальной погодой и потеплением, — сказал Себ. — В Италии были проливные дожди, вода не успевала впитываться, ей нужно было куда-то уходить — и в итоге произошло наводнение.

То же самое было и в Майами в прошлом году. За две-три недели до гонки всё было затоплено, трасса была под водой — будь гонка запланирована чуть раньше, её бы отменили. В Канаде горят леса, и если бы ветер был бы сильнее, это выбило бы Монреаль из календаря».

Поспорить с Феттелем трудно — тем более на фоне заявления службы по изучению изменений климата Copernicus о том, что июнь 2023 года был самым жарким за всю историю наблюдений за погодой на планете. Как отмечается в отчёте службы, северо-запад Европы был существенно теплее обычного, в Северной Атлантике зафиксирован рекордный уровень подъёма воды.

Феттель на Гран-при Майами 2022 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Может, в следующем году никаких гонок отменять не придётся, но дело не в этом. Нужно признать, что мир меняется, и я переживаю о том, что на фоне климатического кризиса правительства в какой-то момент задумаются, какие статьи расходов могут сократить — и автоспорт может оказаться одной из них», — продолжает Себ.

И в этом немец тоже прав! Европа берёт курс на экологичные технологии, в отдельных странах готовится запрет на продажи бензиновых двигателей — и по мере развития этих тенденций всё, что не способствует решению климатических проблем, будет становиться всё более токсичным. И когда муниципальным бюджетам и спонсорам понадобится сократить расходы, отказ от поддержки автоспорта не только сэкономит денег, но и добавит политических очков.

Стоит спонсорам прекратить поддержку национальных промоутеров, и им нечем будет платить FOM взносы за проведение Гран-при — гонки будут отменяться. С сокращением числа этапов будет падать выручка чемпионата, у команд будет всё меньше денег, былой лоск спадёт — и «Большие призы» станут постепенно хиреть, скатываясь к уровню гаражистов 70-х годов…

Феттель призывает спасать гонки

«Я не хочу, чтобы такое произошло, ведь гонки — прекрасный спорт. Было бы просто обидно потерять всё лишь потому, что мы больше не можем себе их позволить, — продолжает Феттель. — И дело не в самих гонках как таковых, это касается всех видов спорта. Думаю, у теннисистов тоже спрашивают, ответственно ли летать по всему миру на самолёте, чтобы играть в теннис. Не думаю, что это справедливо. У спортсменов действительно есть ответственность, но не всё зависит от нас».

Себастьян подчёркивает, что не хочет отказа от автоспорта, и наоборот — призывает гонки меняться, чтобы оставаться актуальными, продолжать привлекать спонсоров и болельщиков и быть среди самых популярных спортивных событий планеты. «Я не призываю отказываться от чемпионатов мира. Но нужны альтернативные решения, и некоторые из них уже есть, — говорит он. — Нужно быть смелее, смотреть в будущее и делать его ярче, а не бояться перемен. Нам по-прежнему нужны глобальные соревнования, но проводить их нужно ответственно, не вредя природе».

Себастьян Феттель, Дженсон Баттон и Майк Роккенфеллер на Фестивале скорости в Гудвуде Фото: goodwood.com

Формуле-1 так или иначе придётся меняться, поскольку чемпионат с каждым днём становится всё менее актуальным с технологической точки зрения. И пример тому — турбогибридные двигатели, которые используются в чемпионате последние десять лет. Эти силовые установки — настоящие произведения искусства с запредельным КПД, каждая из которых стоит безумных денег, однако ни в одной другой индустрии мира они неприменимы. И какой толк от таких двигателей в Ф-1?

Эпоха атмосферных монстров, рёв которых по-настоящему пугал и пробирал до костей, далеко позади — нынешние двигатели звучат намного тише. Разве стала Ф-1 хуже непосредственно из-за изменившегося звука? Судя по всему, в будущем в наших городах не будет бензиновых двигателей — и Ф-1 придётся измениться, если она не хочет исчезнуть вслед за ними.