Скучаете по шинным войнам в Формуле-1? Вот 2 причины, почему монополия неизбежна

В марте ФИА открыла приём заявок на участие в тендере для поставщиков шин на сезоны 2025-2027 годов Формулы-1. Победитель заодно будет поставлять резину для Формулы-2 и Формулы-3. Вместе с новостями об очередном тендере обычно приходит и ностальгия по шинным войнам — как, мол, было хорошо, когда друг с другом сражались «Бриджстоун» и «Мишлен», а до этого «Бриджстоун» и «Гудьир».

В конце 2020 года заранее разочарованный резиной на предстоящий сезон Льюис Хэмилтон подразнил «Пирелли»: «Я скучаю по шинным войнам в Формуле-1. Думаю, это было здорово».

Сейчас мы объясним, почему такие войны вовсе не нужны современной Ф-1. Ну, или, по крайней мере, невозможны.

Негласный чемпионат

Несмотря на то что борьба шинников действительно добавляла некоторый элемент непредсказуемости, временами производители резины слишком сильно перетягивали одеяло на себя – только от них зависел исход чемпионата.

Например, в 2006 году перед Гран-при Турции у Култхарда, Райкконена, Баттона и Монтейру спросили, кто возьмёт титул — Шумахер или Алонсо. Гонщики сошлись во мнении, что у немца и испанца шансы на победу равные, поэтому чемпионом станет тот, у кого будет лучше резина. «Я думаю, многое зависит от шин. Если машина надежная, то от производителя шин зависит всё», – отмечал тогда Дженсон Баттон.

Безусловно, всем памятен и шинный скандал на Гран-при США 2005 года, когда стартовали всего шесть машин. Остальные болиды, обутые в «Мишлен», после прогревочного круга остались в боксах, по сути, из-за безысходности: шины французов оказались не рассчитаны на высочайшую скорость финального поворота трассы и взрывались. Совет по безопасному выступлению был издевательским: менять резину, условно, каждые 10 кругов.

За чей счёт банкет?

Помимо слишком сильного влияния на результаты, возвращение к шинным войнам экономически невыгодно. Монополист может работать в своём темпе, в то время как в условиях конкуренции улучшать резину пришлось бы каждый гоночный уикенд. Как считает глава гоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола, это бы утроило издержки, что в нынешней бизнес-модели Формулы 1 особенно накладно: раньше команды платили за шины, сейчас сами подрядчики платят за своё участие в чемпионате.

Некоторые крупные производители не хотят приходить в спорт даже на более выгодных условиях монополии — что уж говорить о ситуации, когда тратить придётся гораздо больше, а в случае проигрыша конкуренту ты получишь не пиар, а лишь критику?

Против возвращения в чемпионат неоднократно высказывались французы из «Мишлен». «Мы долгое время вели переговоры, но так и не пришли к соглашению. Они говорят, что для шоу необходимы шины, которые саморазрушаются, а мы не знаем, как это сделать», – рассказывал глава компании Флоран Менего.

Инженеры «Пирелли» работают с резиной Фото: Mark Thompson/Getty Images

С «обрыва» в регламент

ФИА объясняет, во что хочет обуть болиды: «Требования разработаны таким образом, чтобы обеспечить широкий рабочий диапазон шин, минимизировать их перегрев и снизить уровень износа, но в то же время создать возможность для изменения стратегии», – последний пункт про разнообразие стратегии самый интересный.

Из года в год «Пирелли» поручают разрабатывать шины, эффективность которых резко обрывается под конец их жизненного цикла, вынуждая идти на пит-стоп. Слово «обрыв» в словосочетании «performance cliff» уже почти 10 лет встречается в зарубежной прессе, когда речь идёт о производительности резины в Формуле-1. Всё ради шоу, но таковы запросы ФИА. И тот же «Мишлен» к подобному не готов.

Покрышка «Мишлена» после Гран-при Великобритании 2005 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Возвращение легенды

За всю историю Формулы-1 болиды выступали на шинах девяти разных производителей. Больше всего стартов и побед в гонках у «Гудьира», но уже в следующем году статистика изменится в пользу «Пирелли», которая первая отреагировала на тендер – итальянцы не планируют прощаться с Формулой. В тройку лидеров по количеству проведённых гонок входит и «Бриджстоун», который тоже участвует в тендере.

Возвращение японцев в чемпионат вполне вероятно — правда, не исключено, что использован будет дочерний бренд Firestone, раз Ф-1 сейчас активно завоёвывает американский рынок.

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Есть фанаты, которые верят, что с приходом «Бриджстоуна» решится проблема термического износа шин: нынешнюю резину «убивает» перегрев, а не асфальт. С 2011 года над термическим износом ломают головы в «Пирелли». И вроде бы логично, что решить эту проблему под силу только японцам, ведь именно они положили начало этому «безобразию» своим уходом из Ф-1. Однако когда шины «Бриджстоун» использовались в последний раз, то машины были на 200 кг легче и генерировали меньше прижимной силы. Так что инженерам из Японии пришлось бы серьёзно адаптироваться — многие прежние знания просто обесценились.

Ну а шинные войны… Они так и останутся отличительной чертой эпохи конца 1990-х — начала 2000-х, потому что в нынешнем десятилетии Формула уходить от монополии не планирует. В конце концов, и сейчас, без всякой конкуренции, шины всё равно остаются важным фактором: кто как быстро прогреет колёса в квалификации, кто грамотнее поработает с ними в гонке, кто — говоря глобально — создаст идеальную подвеску и подберёт оптимальные настройки… Вопрос лишь в том, шинную загадку из какой страны инженерам предстоит разгадывать в 2025-м — из Италии или из Японии.