История первого россиянина в IndyCar: пережил жуткую аварию и лидировал в «Инди-500»

Как и Шварцман, поразил всех ещё на тестах.

В начале января Роберт Шварцман по приглашению команды «Чип Ганасси Рейсинг» принял участие в тестах болида IndyCar. На «Себринг» россиянин прибыл не просто так: поговаривают, что в «Чип Ганасси Рейсинг» рассматривают Роберта в качестве замены уходящего в 2023 году Алекса Палоу. Вполне возможно, уже в следующем году мы увидим Шварцмана на стартовой решётке чемпионата IndyCar. Самое время вспомнить, как проявил себя за океаном Михаил Алёшин – единственный россиянин, выступавший в серии IndyCar.

На тестах IndyCar с ходу опередил будущего чемпиона

В середине 2000-х Михаил Алёшин стал первым россиянином, кому удалось блеснуть в юниорских гоночных чемпионатах. В 2005-м он стал вице-чемпионом немецкого первенства Формулы «Рено» 2.0, а также присоединился к юниорской программе «Ред Булл». На тот момент Алёшин считался едва ли не самым перспективным россиянином в открытых колёсах. Казалось, что именно Михаил станет первым из наших соотечественников, кто выйдет на стартовую решётку Формулы-1.

К сожалению, стать боевым пилотом Ф-1 уроженцу Москвы так и не удалось. В юниорских сериях Алёшин прогрессировал недостаточно стремительно, из-за чего «Ред Булл» в 2009-м прекратил сотрудничество с россиянином. На следующий год Михаил станет чемпионом первенства Формулы «Рено» 3.5, опередив в борьбе за титул не кого-нибудь, а самого Дэна Риккардо.

К сожалению, этот триумф так и не придал особого импульса карьере Алёшина. Следующие три года Михаил проведёт в различных юниорских сериях, а в конце 2013-го получит интересное и неожиданное предложение из Америки. Команда IndyCar Schmidt Peterson Motorsports (в будущем этот коллектив станет командой «Макларена») пригласила россиянина на послесезонные тесты в Себринге. По результатам двухдневных заездов Михаил впечатлил руководство американской команды: впервые оказавшись за рулём машины IndyCar, Алёшин не просто показал достойный темп, но ещё и опередил лидера команды Симона Пажно (в 2016-м станет чемпионом IndyCar).

Увиденное на «Себринге» полностью устроило боссов Schmidt Peterson Motorsports, которые находились в поиске пилота на следующий сезон: в конце 2013-го американская команда официально объявила о подписании контракта с Михаилом Алёшиным.

Итоги дебютного сезона: первый подиум и страшная авария

В 2014 году уроженца Москвы ожидал новый вызов – дебют в IndyCar. Что важно, Алёшин не просто начинал путь в новом чемпионате, а делал это в составе одного из самых быстро прогрессирующих коллективов американской гоночной серии (по итогам сезона-2013 Пажно занял третье место в личном зачёте). Михаилу повезло примкнуть к команде, которая хоть и не дотягивала до уровня «Пенске» и «Чип Ганасси Рейсинг», но побороться за победы на отдельных этапах вполне могла.

Впрочем, ожидать побед от Алёшина в его дебютный сезон было бы не совсем оправданно. Всё-таки первостепенная задача россиянина заключалась в адаптации к новому чемпионату – в частности к чуждым для европейцев гонкам на овалах.

Михаил Алёшин перед дебютом в IndyCar Фото: Chris Trotman/Getty Images

Местом дебюта в чемпионате IndyCar для уроженца Москвы достаточно символично стали улицы Сент-Питерсберга. На городской трассе во Флориде Алёшин произвёл хорошее первое впечатление: финишировал 12-м (лучший результат среди дебютантов), опередив Себастьена Бурде, Грэма Рэйхола и Хуана Пабло Монтойю.

Второй этап на городской трассе в Лонг-Бич для россиянина получился достаточно неоднозначным: с одной стороны, он неудачно провёл квалификацию, показав всего лишь 20-й результат, а с другой стороны, в самой гонке он финишировал на высокой шестой позиции.

Алёшин преследует Монтойю в дебютной гонке в IndyCar Фото: Rob Foldy/Getty Images

Следующие два этапа для Алёшина сложились, мягко говоря, не очень удачно: в каждой из гонок россиянин сходил с дистанции из-за различных происшествий на трассе. Далее Михаила ожидал дебют в легендарной гонке «500 миль Индианаполиса». На протяжении всего гоночного уикенда Алёшин показывал хороший темп и даже вписал своё имя в историю, став первым россиянином, полидировавшим на «Старой кирпичнице». Михаил претендовал на хорошие очки, но заминка на пит-стопе дорого обошлась нашему пилоту – финиш на 21-м месте.

После эмоционального уикенда на «Индианаполисе» Михаила ожидал самый удачный отрезок сезона: в четырёх из шести последующих гонок он финишировал в первой десятке. Причём на сложной городской трассе в Хьюстоне Алёшин завоевал свой дебютный подиум в IndyCar (второе место) – историческое достижение для всего российского автоспорта.

Первый подиум Михаила Алёшина Фото: Scott Halleran/Getty Images

Чемпионат 2014 года Михаил завершил на 16-й строчке личного зачёта. Для дебютного сезона результат в целом неплохой (к слову, россиянин опередил многоопытного Такума Сато), однако, несмотря на хорошее общее впечатление и несколько выдающихся гонок, американской общественности в том сезоне Алёшин запомнился вовсе не гоночными успехами.

Во время тренировки в преддверии финальной гонки сезона на овале в Фонтане наш пилот стал героем самого жуткого хайлайта сезона. На входе в поворот Михаил потерял контроль над машиной из-за прокола колеса: болид Алёшина вынесло на внешнюю траекторию, где в него на полной скорости влетел Чарли Кимболл. Далее машина россиянина со страшной силой ударилась о стену, после чего совершила несколько оборотов вокруг собственной оси.

После жуткой аварии Алёшин был доставлен в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга, перелом ребёр, перелом ключицы, а также травмы грудной клетки. К счастью, Михаил достаточно быстро восстановился, и авария в Фонтане никоим образом не сказалась на его дальнейшей карьере.

Мог выиграть гонку, но собственные механики лишили шансов на успех

Преодолев период адаптации, Алёшин готовился зажечь в 2015 году, но, к сожалению, за весь сезон Михаил провёл в IndyCar всего лишь одну гонку – завершавший чемпионат заезд на «Сономе». Причиной фактического пропуска сезона в IndyCar стали санкции США против «СМП банка» – главного спонсора Михаила Алёшина. Из-за санкций российский банк не мог выполнить денежный перевод в Соединённые Штаты, а без должного финансирования в Schmidt Peterson Motorsports отказывались предоставлять Михаилу место в кокпите. Разрешилась эта непростая ситуация только к концу года: большую часть сезона-2015 Алёшин провёл в гонках на выносливость.

Полноценное возвращение россиянина в IndyCar произошло в 2016 году. Второе пришествие Алёшина в заокеанский чемпионат начиналось очень многообещающе: в открывавшей сезон гонке в Сент-Питерсберге он финишировал пятым, отыграв по ходу заезда 12 позиций!

Алёшин легко адаптировался к гонкам на овалах Фото: Getty Images for Texas Motor Speedway

Следующие четыре гонки россиянин провёл не самым лучшим образом (ни одного финиша в топ-10), но зато потом снова блеснул на «Инди-500», завоевав седьмое место в квалификации. Старт с третьего ряда позволял Алёшину рассчитывать на удачный исход в гонке, но, к сожалению, поломка подвески привела к аварии, после которой Михаил завершил борьбу.

Сходить с дистанции на «Инди-500», безусловно, обидно, однако через два месяца в Мид-Огайо Алёшину не повезло куда крупнее. Михаил проводил блестящую гонку: лидировал на протяжении 30 кругов и впервые по-настоящему претендовал на победу в IndyCar. Алёшин вполне мог рассчитывать на итоговый успех, но на последнем пит-стопе механики Schmidt Peterson Motorsports слишком рано выпустили своего пилота, из-за чего россиянин столкнулся с Джозефом Ньюгарденом. На этом для Михаила борьба за победу была окончена.

Михаил Алёшин в 2016 году Фото: Mike Stone/Getty Images for Texas Motor Speedway

Впрочем, на следующем этапе в Поконо судьба немного вернула должок Алёшину: в субботу уроженец Москвы выиграл свою первую квалификацию за океаном. Что касается самой гонки, то Михаил снова лидировал дольше всех (почти половину дистанции), однако победа досталась не россиянину, а Уиллу Пауэру. Наш пилот финишировал вторым, тем самым повторив свой лучший результат.

Сезон-2016 Михаил завершил на 15-й строчке личного зачёта – практически такого же результата Алёшин добился в своём дебютном сезоне за океаном (16-е место). В то же время нельзя не отметить, что Михаил продолжал прогрессировать в специфичном для европейцев гоночном первенстве. Руководство Schmidt Peterson Motorsports вполне устраивал профессиональный рост Алёшина, поэтому с контрактом на следующий сезон никаких проблем не возникло.

Неудачный третий сезон: потерял место в команде ещё по ходу чемпионата

Чемпионат 2017 года во многом стал определяющим в заокеанской карьере россиянина, ведь вместе с опытом Михаила у руководства SPM росли и ожидания от нашего пилота. Неудачи Алёшина больше нельзя было списать на адаптацию. Поэтому с Михаила боссы SPM стали требовать уже по полной.

К сожалению, первая половина столь важного сезона у Алёшина совсем не задалась. Необязательные ошибки, досадные аварии, технические неполадки и просчёты со стороны команды естественным образом отразились на результатах россиянина: три финиша в топ-10 в первых десяти гонках – на фоне победы его напарника Джеймса Хинчклиффа результаты Алёшина выглядели не очень убедительно.

Массовый завал с участием Михаила Алёшина на этапе IndyCar в Техасе Фото: Brian Lawdermilk/Getty Images

Впрочем, на овале в Айове Михаил вполне мог реабилитироваться за прошлые неудачи. В квалификации наш гонщик показал шестой результат, а в самой гонке на протяжении 56 кругов держался в первой пятёрке, но затем не совладал с машиной на вираже – авария и сход с дистанции.

Ошибка Алёшина настолько расстроила руководство Schmidt Peterson Motorsports, что следующий этап в Торонто Михаил пропускал по решению команды – место в кокпите под номером 7 занял Себастьян Сааведра.

«Учитывая результаты Михаила в первой половине сезона, я не думаю, что наше решение кого-то шокировало. Его ошибка в Айове очень дорого обошлась команде, привела к большим трудозатратам, и мы вынуждены дать ему отдохнуть. Результаты разочаровывают, но он перегруппируется и вернётся уже на следующем этапе. Михаил может быть удивительно быстр, когда всё идёт как надо, но ему нужно отдохнуть, чтобы вернуться и показывать максимальные результаты», – объяснял решение команды руководитель SPM Пирс Филлипс.

Пропустив один этап, Алёшин вернулся за руль «Даллары» в Мид-Огайо – это была последняя гонка россиянина в IndyCar. Через две недели Schmidt Peterson Motorsports объявит о пропуске Алёшиным четырёх заключительных этапов сезона. В своём заявлении американская команда подчеркнула, что решение это обоюдное – Михаил отдал приоритет развитию прототипа команды SMP Racing BR1.

На такой неоднозначной ноте распался союз Алёшина и Schmidt Peterson Motorsports: Михаил целиком и полностью сосредоточился на подготовке прототипа BR1 к гонке «24 часа Ле-Мана», а SPM нашла замену россиянину в лице Роберта Уикенса.

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К заокеанским приключениям Алёшина можно относиться по-разному, но нельзя игнорировать тот факт, что три сезона, проведённые Михаилом в IndyCar, стали значимой вехой для российского автоспорта. Впервые наш соотечественник оказался среди сильнейших пилотов Западного полушария, и это дорого стоит. Алёшин до сих пор остаётся единственным гонщиком из России, оказавшимся на стартовой решётке IndyCar, но кто знает, быть может, уже в следующем году американский зритель познакомится с ещё одним российским пилотом.