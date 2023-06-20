10 самых успешных команд в истории Ф-1. Спойлер: «Феррари» всего лишь четвёртая

Ни для кого не секрет, что «Феррари» является самой титулованной командой в истории Формулы-1: в активе «Скудерии» 15 титулов в личном зачёте, а также 16 побед в Кубке конструкторов. Лидируют «красные» и во многих других статистических показателях, ведь, в отличие от прочих великих команд, «Феррари» участвует в «Королевских гонках» с момента основания чемпионата.

С абсолютными показателями всё ясно, но как обстоят дела с относительными? Какая гоночная конюшня наиболее эффективно распоряжалась отведённым ей в Формуле-1 временем? Ответить на этот вопрос нам поможет такой показатель, как «процент побед от всех проведённых командой гонок». Представляем вашему вниманию десятку самых успешных по данному показателю команд.

«Бенеттон». 260 гонок – 27 побед (10,4%)

К миру «Королевских гонок» «Бенеттон» прикоснулся в начале 1980-х. Всемирно известный бренд одежды спонсировал «Тиррелл», «Альфа Ромео» и «Тоулмен», на останках которого «текстильщики» и построят собственную формульную команду.

Для концерна, ранее не имевшего отношения к автоспорту, «Бенеттону» удалось сконструировать весьма успешный проект в Формуле-1. Поначалу «модники» представляли собой команду чуть выше среднего, периодически побеждая в отдельных гонках (первая победа была добыта Бергером в дебютном сезоне). А уже в первой половине 1990-х «Бенеттон» переживёт самый яркий период в истории команды.

Михаэль Шумахер и Флавио Бриаторе в «Бенеттоне» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Подъём коллектива Флавио Бриаторе совпал с приходом Михаэля Шумахера, который принесёт команде 70% всех её побед в Формуле-1 (19 из 27). Благодаря Шумахеру «Бенеттон» возьмёт два титула в личном зачёте, а также один Кубок конструкторов. В 1996-м команда из Энстоуна выпадет из регулярной борьбы за победы, а спустя ещё 5 лет «Бенеттон» проведёт последний сезон в Ф-1, после чего команда перейдёт под контроль «Рено»

«Уильямс». 795 гонок – 114 побед (14%)

Команда из Гроува занимает четвёртое место по количеству побед в Формуле-1, но в этом рейтинге «Уильямс» лишь девятый. Подобное положение дел легко объясняется тем, что победная поступь команды сэра Фрэнка пришлась всего на два десятилетия – 1980-е и 1990-е. Именно в этот временной отрезок «Уильямс» выиграл все свои титулы, а также одержал 85% всех своих побед в Ф-1.

В начале 2000-х команда из Гроува ещё участвовала в борьбе за высокие места, но ближе к середине десятилетия начала постепенно скатываться в середину пелотона. На сегодняшний день дела обстоят максимально печально: «Уильямс» – слабейшая по темпу команда пелотона. В будущем процент побед от общего количества гонок будет только уменьшаться.

«Матра». 61 гонка – 9 побед (14,8%)

В случае с «Матрой» всегда сложно вести какие-либо статистические подсчёты, так как не до конца понятно, кому именно записывать те или иные показатели. Полноценно проект «Матры» в Ф-1 стартовал в 1968 году, причём сразу двумя командами: Matra Sports представляла собой сугубо французский коллектив, в то время как Matra International являлась коллаборацией управленца Кена Тиррелла и производителя «Матры».

Интернациональный проект провёл в Ф-1 всего лишь два полноценных сезона: в 1970-м «Тиррелл» окончательно отделился от французского конструктора, начав выступать на машинах собственного производства. За время сотрудничества с Кеном Тирреллом «Матра» успела одержать девять побед, а также выиграть единственный в своей истории чемпионский титул (победу принёс Джеки Стюарт). После разрыва с британским управленцем «Матра» проведёт в Ф-1 ещё три невзрачных сезона, после чего французская команда покинет чемпионат.

«Лотус». 489 гонок – 74 победы (15,1%)

Здесь стоит сразу оговориться, что болиды «Лотуса» одержали 79 побед в Ф-1, однако пять из них были добыты силами частных команд, использовавших шасси коллектива Колина Чепмена. А поскольку в данном материале речь идёт именно о командах, а не о производителях, то засчитывать эти пять побед в актив «Лотуса» мы не будем.

Марио Андретти – последний чемпион в составе «Лотуса» Фото: Don Morley/Getty Images

Наиболее удачным отрезком для команды Колина Чепмена стали 1960-е и 1970-е. За два десятилетия «Лотус» выиграл шесть титулов в личном зачёте, семь Кубков конструкторов, а также одержал 89% всех своих побед в Ф-1. В 1980-х пилоты «Лотуса» выиграли всего лишь восемь гонок. А начале следующего десятилетия команда начала стремительно угасать – после сезона-1994 «Лотус» покинул чемпионат Формулы-1.

«Макларен». 932 гонки – 183 победы (19,6%)

Великий «Макларен» в этом рейтинге всего лишь шестой, хотя чаще него в «Королевских гонках» побеждала только «Феррари». У команды из Уокинга всё, как у «Уильямса»: статистику подпортил затяжной кризис, начавшийся в начале прошлого десятилетия. Да, «Макларен» и раньше испытывал трудности, однако ни один из периодов в истории команды не идёт ни в какое сравнении с тем, что пережили «оранжевые» за последние 10 лет. С 2013 по 2023 год «Макларен» выиграл лишь один раз. Чтобы вы понимали, до 2013-го максимальный период ожидания победы составлял три сезона.

«Мазерати». 43 гонки – 9 побед (21%)

«Мазерати» – одна из самых успешных команд самой ранней эпохи Формулы-1. В «Королевских гонках» итальянский коллектив продержался всего лишь восемь лет (сезон-1951 команда полностью пропустила), но за это время он успел одержать девять побед, а также привести Фанхио к чемпионскому титулу в 1957 году.

После триумфа аргентинской легенды заводская команда «Мазерати» покинет чемпионат Ф-1, однако некоторые частные коллективы ещё три года будут продолжать гоняться на шасси итальянского производителя. Получалось у них не очень здорово, однако на статистику «Мазерати» в Формуле-1 неудачи частников никоим образом не распространяются.

«Феррари». 1059 гонок – 241 победа (22,8%)

«Скудерия» – с отрывом самая титулованная команда Формулы-1, но по проценту выигранных гонок «красные» занимают только четвёртую строчку. В принципе, данный расклад вполне логичен, ведь «Феррари» выступает в Формуле-1 уже на протяжении 73 лет – с самого старта чемпионата! Естественно, на таком длинном отрезке невозможно миновать кризисные сезоны, коих в истории «Скудерии» накопилось не так уж и мало.

Жан Тодт и Михаэль Шумахер в «Феррари» Фото: Vladimir Rys/Getty Images

«Феррари» штормило все 1960-е (при этом удалось взять один титул), «красные» мучились в начале 1970-х, а в 1990-е положение дел в команде было настолько плачевным, что в Маранелло отважились нанять управленца со стороны – француза Жана Тодта (помогло). Все эти перипетии естественным образом ударили по проценту побед от общего количества проведённых гонок. Впрочем, даже несмотря на все провальные сезоны, «Феррари» выиграла каждую пятую гонку в истории Формулы-1. Это ли не показатель великой команды.

«Ред Булл». 355 гонок – 100 побед (28,2%)

«Ред Булл» – идеальный пример планомерного развития фактически выстроенной с нуля команды Формулы-1. Всего за пять лет «тауриновым» удалось пройти путь от дебютанта-середняка до топ-коллектива, сражающегося за титул. Начиная с 2009 года «Ред Булл» в каждом из последующих сезонов одерживал как минимум одну победу: единственное исключение – сезон-2015.

В 2021 году «быки» вернули себе титул в личном зачёте спустя восемь лет после последнего триумфа, а в прошлом сезоне австрийцы забрали долгожданный Кубок конструкторов. Вообще, за последние два года «Ред Булл» неплохо так увеличил процент выигранных гонок. И, судя по последним тенденциям, цифра будет только расти – по крайней мере, до смены регламента в 2026-м.

«Вануолл». 28 гонок – 9 побед (32,1%)

В текущем сезоне Формулы-1 планируется проведение 22 этапов (без учёта отменённой Имолы) – «Вануолл» за всю свою историю принял участие в 28 гонках. По сути, команда из Эктона провела всего четыре полноценных сезона в «Королевских гонках», на два из которых пришлись все успехи коллектива в Ф-1.

В 1957-м Стирлинг Мосс принесёт команде первые победы в Формуле-1, а уже в следующем году едва не станет чемпионом за рулём «Вануолла». Впрочем, без титула в том сезоне британская команда не осталась: усилиями Мосса и Брукса «Вануолл» первым в истории добрался до Кубка конструкторов – командный зачёт появился в Формуле-1 только в 1958-м. На этой триумфальной ноте команда, по сути, прекратила своё существование: в последующие два сезона Тони Брукс ещё два раза выведет зелёный «Вануолл» на стартовую решётку Ф-1, после чего коллектив из Эктона окончательно покинет чемпионат.

«Мерседес». 279 гонок – 125 побед (44,8%)

«Мерседес» – одна из редких команд, которой с ходу удалось добиться успеха в Ф-1. В 1954-м немецкий коллектив дебютирует в «Королевских гонках» и тут же усилиями Фанхио берёт титул в личном зачёте (первые две гонки аргентинец провёл за «Мазерати»). В следующем году Хуан Мануэль мегауверенно защитит чемпионство. Всего же за эти два сезона «Мерседес» выиграет 9 гонок из 12 возможных – 75% всех побед забрала команда из Штутгарта!

Быть может, «Мерседесу» бы удалось построить долгоиграющий и успешный проект в Формуле-1, но трагедия, произошедшая на «Ле-Мане» в 1955 году, перечеркнула все планы штутгартцев. После аварии Пьера Левега, которая унесла жизни 84 человек, боссы «Мерседеса» приняли решение свернуть свою автоспортивную программу.

Хуан Мануэль Фанхио и Карл Клинг управляют «Мерседесами» на Гран-при Франции 1954 года Фото: Keystone/Getty Images

Возвращения немецкой команды в «Королевские гонки» пришлось ждать долгих 55 лет. Первые четыре года «Мерседес» скорее адаптировался к формульным реалиям, постепенно выстраивая команду, а уже в 2014-м – после перехода на гибридные моторы – штутгартцы начали доминировать. На протяжении последующих семи лет «Мерседес» заберёт все титулы как в личном, так и в командном зачёте – остановить победную поступь немецкого коллектива смог только союз Макса Ферстаппена и «Ред Булл».

Да, по сравнению с другими великими командами «Мерседес» провёл в Формуле-1 всего ничего (в этом году немцы начали 16-й сезон), однако показатель в 45% побед от общего количества проведённых гонок не может не восхищать.

Бонус. «Браун». 17 гонок – 8 побед (47%)

«Браун» мы не стали учитывать в общем рейтинге, потому что эта команда провела в «Королевских гонках» всего лишь один сезон – слишком маленькая выборка. Однако не отметить фантастические цифры коллектива Росса Брауна мы просто не могли.

В первой гонке сезона-2009 построенный на костях почившей «Хонды» «Браун» поразил болельщиков, сделав победный дубль в «Альберт-Парке». Революционный двойной диффузор позволил болиду BGP001 доминировать на старте сезона: в первых семи гонках Дженсон Баттон победил шесть раз. Затем конкурентам удалось подтянуться к «Брауну» – во второй части чемпионата выигрывал в основном «Ред Булл», хотя Рубенсу Баррикелло всё же удалось одержать две победы.

«Брауну» хватило того задела, который он себе обеспечил в начале сезона, чтобы выиграть личный и командный зачёты по итогам чемпионата. В конце 2009-го команду выкупит «Мерседес», и сенсационный триумфатор навсегда исчезнет со стартовой решётки Формулы-1.